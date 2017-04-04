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В мире

Как Украину принуждают к "столетней войне" с Россией

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (6)
17:5104.04.2017
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Министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Канады Харджит Саджан во время встречи в Оттаве. 3 апреля 2017 года
© REUTERS/ Chris Wattie

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Украина и Канада подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Договоренности предусматривают дальнейшее развитие военного партнерства двух стран и определяют пять приоритетов: оборонные исследования (разработка и производство), материальное обеспечение, логистика, оборонная политика, военное образование.

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017/ Geoff Robins
СМИ узнали о планах Канады начать поставки оружия на Украину
Партнеры намерены провести военно-политические консультации, проанализировать украинский опыт "гибридной войны". Министр обороны Украины Степан Полторак особо подчеркнул важность соглашения для контактов с оборонной промышленностью Канады.

По мнению посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, соглашение — логичный ответ на агрессию России: "Мы фиксируем на бумаге то партнерство, которое за последние годы построили наши военные. У нас есть общий оборонительный интерес: мы имеем общего соседа, который не уважает границы, он несет угрозу обеим нашим странам, мы будем работать вместе, чтобы заставить этого соседа уважать международное право".

Украинский президент Петр Порошенко 3 апреля в телефонном разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Франсуа Олландом в очередной раз осудил "продолжающуюся агрессию со стороны России в Донбассе".

Ранее Порошенко заявил выпускникам Национального университета обороны: "Сегодня именно вы являетесь потомками тех, кто защищал Украину от российской агрессии сто лет назад. Это большая честь и большая ответственность".

© РИА Новости. Сергей Аверин
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Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области

Похоже, Киев честно отрабатывает четвертый валютный транш Запада и готовит сограждан к военному противостоянию с восточным "агрессором".

Курс в НАТО, цель — Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Порошенко и генсек НАТО договорились активизировать фонды в поддержку Киева
Используя "фонды в поддержку Киева", Брюссель вроде бы не оказывает прямую военную помощь Украине. Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал: "НАТО не имеет в своем распоряжении оружия, страны — члены альянса должны сами решать, будут ли они поставлять Украине оружие, в том числе и летальное". Однако Вашингтон наработал большой опыт теневых оружейных поставок через третьи страны. Альянс все же пытается усилить украинский флот списанными боевыми кораблями.

Отдельные государства — члены НАТО активно используют право двустороннего военного сотрудничества. Особое усердие проявляют Великобритания, Польша, Болгария. Теперь в "кругу друзей" (поставщиков оружия) оказалась Канада, в которой велико влияние украинской диаспоры.

Между тем в 2016 году численность ВСУ достигла 250 тысяч человек. Это на 100 тысяч больше, чем в 2014-м, когда Украина отказалась от внеблокового статуса.

Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Маркив
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В НАТО назвали условие для переговоров по вступлению Украины в альянс
Киев намерен к 2020 году обеспечить совместимость ВСУ с силами стран альянса, и Брюссель не снимает с повестки вопрос вступления Украины в НАТО. Для достижения стандартов, необходимых для членства, Петр Порошенко утвердил в конце марта Государственную программу развития ВСУ на период до 2020 года.

Если ясны стратегические цели и источники финансирования, то Киеву остается лишь доказать верность "демократическим ценностям", расчистив альянсу плацдарм на востоке страны.

© РИА Новости. Сергей Аверин
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Местный житель следит на улице за печкой, на который жители многоквартирного дома греют чайники

Герои смутного времени

Петр Порошенко 31 марта заявил о прекращении войны в Донбассе.

И в этот же день, выступая в Национальном университете обороны, отметил: "Война и российская военная угроза на длительную перспективу требуют все большего количества квалифицированных кадров".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo/ Matthias Balk
Первоапрельская шутка Порошенко о прекращении войны в Донбассе
Выходит, до мира все-таки далеко — Украине необходимы офицеры-герои, способные отразить "русскую агрессию". И многие выпускники Национального университета обороны сейчас "демонстрируют высокий уровень профессионализма" в зоне АТО.

Порошенко подчеркнул, что "за период войны с российским агрессором" в университете обороны проходили подготовку восемь украинских героев: генерал-лейтенант Михаил Забродский, генерал-майор Игорь Гордейчук, полковники Сергей Шаптала и Александр Трепак, подполковник Сергей Собко, майоры Александр Порхун, Игорь Герасименко, Евгений Межевикин. Надо бы запомнить — интересные люди.

"Киборгу"-танкисту Евгению Межевикину звание Героя Украины присвоено осенью 2015 года. Майору ВСУ 33 года.

Родился в России, в шахтерской семье. В начале 1990-х родители переехали в Днепропетровскую область. О военном деле мечтал со школьных лет. И когда после Майдана танкистов впервые подняли по тревоге, его рота оказалась единственной способной выйти из расположения части. В боях за Донецкий аэропорт применил прогрессивную тактику мобильных танковых групп.

© AP Photo/ Mstyslav Chernov
Наблюдатели ОБСЕ в разрушенном здании аэропорта Донецка

Вот парадокс и высший пилотаж Запада: русский парень из шахтерской семьи отважно расстреливает русскоязычный Донбасс во славу Украины. "Герой" много рассказывает журналистам о жизни "на фронте". Даже карты-схемы и спутниковые снимки приложены. Однако Межевикин ни в одном интервью не вспомнил, с чего началась "антитеррористическая операция" и кто объявил войну согражданам.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017/ Yuri Gripas
МВФ выделил Украине миллиард долларов
Возможно, встреча танкиста с реальной Российской армией и прозрение — еще впереди, многое зависит от скорости освоения ВСУ стандартов альянса, от ритма финансирования и объемов военной помощи зарубежных партнеров.

Четырехлетняя программа МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В 2015-2016 годах Киев получил три транша на сумму 7,7 миллиарда долларов. Полагаю, эти и другие щедрые инвестиции в украинскую "столетнюю войну" (за неимением экономики) не пройдут для инвесторов бесследно и безнаказанно.

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