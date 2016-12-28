Из Америки с любовью: "умеренную" оппозицию в Сирии опять вооружают

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Уходящая администрация Белого дома в последние дни стремится на годы вперед испортить отношения Соединенных Штатов с Россией, не останавливаясь перед откровенно враждебными и опасными шагами на Ближнем Востоке.

27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри отметил: "Разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам".

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Что касается поставок вооружений в Сирию со стороны США, то мы прекрасно понимаем, кому будут осуществляться эти поставки – уж точно не официальному Дамаску… Сегодня вы поставите ПЗРК умеренным боевикам, а завтра они окажутся террористами, как это случалось везде".

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 27 декабря 2016

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) в руках террористов несут прямую угрозу не только военнослужащим и самолетам ВКС России, это оружие может выстрелить в любой стране, включая США.

И все же администрация Барака Обамы перед уходом решается на такой шаг. Какие планы стоят за этим?

Неуправляемая инерция

Вероятно, уходящие демократы мечтают вернуться – в Белый дом и на Ближний Восток, обеспечив себе на годы вперед комфортную среду – антироссийскую политику и боевые действия соответственно. Для этого необходимо максимально раскрутить маховик гражданской войны и военной интервенции в Сирии, сохранить взрывоопасную ситуацию в других странах региона. Новый закон позволяет поставлять оружие террористам непосредственно (как оппозиционерам) и через третьи страны. Логично предположить, что Вашингтон до "пересменки" (20 января) отправит на Ближний Восток максимальное количество высокотехнологичных вооружений для сирийских боевиков и денег для финансирования учебных центров "умеренной оппозиции".

Опыт "разделения" боевиков в Алеппо показал, что американцы не разбираются в тонкостях сирийского "джихада", критериях оппозиционной умеренности, фактически не контролируют стратегию и тактику вооруженных группировок. К этому и не стремятся, просто подкладывают дровишки в костер.

Вашингтон и Брюссель лишь на словах выступают за мирное урегулирование сирийского конфликта. Реальный интерес для них представляют полезные ископаемые, углеводородные ресурсы, безлюдные территории. И в XXI веке война остается лучшим и, возможно, единственным средством экономического развития и благополучия многих стран Запада.

Джихад-франшиза

Уничтоженная экономика и социальная инфраструктура Ливии не мешает выкачивать из этой страны дешевую нефть. Оружие, которое ливийцам поставляла Франция, сегодня стреляет в Йемене. Подобное происходит со многими странами Африки и Ближнего Востока. И если это – не цепь ошибок, а продуманная система, то сирийские боевики – часть многолетней стратегии Запада. Отстроиться от неё избранному президенту США Дональду Трампу и его администрации будет непросто, даже при желании.

27 декабря глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган рассказал о значительном боевом потенциале сирийских террористических группировок: "В ходе битвы за Алеппо они потеряли убитыми много командиров и рядовых боевиков. Именно эти огромные потери вынудили их уйти из восточного Алеппо… Но у них все еще есть много военного снаряжения. Мы не можем этого отрицать… Важный вопрос: смогут ли они продолжать воевать?". Вопрос риторический, смогут.

Не исключаю, что Запад завалит боевиков оружием и деньгами. Многие заметили, что террористы "кочуют" с семьями, располагая соответствующими средствами. Для большинства джихадистов переход к мирной жизни выглядит как возвращение в нищету, что попросту невозможно. Участие в боевых действиях не гарантирует жизнь, зато обеспечивает стабильный доход (200 – 300 долларов в месяц) и премиальные за успехи в бою. Идут годы, меняются названия и лозунги группировок, неизменными остаются способы выживания в террористическом квазигосударстве.

27 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о поддержке террористических группировок в Сирии со стороны коалиции, возглавляемой США. Это сигнал тревоги. Даже неоднозначный Эрдоган понимает, как сложно удержать длительную войну в рамках одной (соседней) страны. Однако в США падает производство оружия , Брюссель управляем, а миротворческие возможности Турции не безграничны.

Оружие Запада "заражает" войной целые поколения жителей Ближнего Востока. С годами люди теряют навыки мирного труда и приобретают способность жить в мире жестокости и насилия. В этой суровой и деформированной социальной среде рождаются и вырастают дети, которые рано берут в руки оружие. Постепенно и неуклонно "поясом шахида" для планеты становится целый ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Болгарская схема

27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова предъявила претензии к Болгарии в связи с обнаружением склада с боеприпасами болгарского производства в сирийском Алеппо.

Найдены десятки ящиков со 122-мм реактивными снарядами к РСЗО "Град", 73-мм снарядами для противотанковых орудий и 40-мм выстрелами к ручным противотанковым гранатометам. Это серьезное вооружение сирийская армия обнаружила на восьми брошенных террористами запрещенной в РФ группировки "Джебхат-ан-Нусра" складах (всего около 2 млн. боеприпасов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тыс. реактивных снарядов к РСЗО "Град").

Сопроводительные документы раскрывают производителей и экспортеров. На оставленных боеприпасах стоит маркировка VMZ – болгарского предприятия "Вазовские машиностроительные заводы" (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi), где изготавливают, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы "Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-1Э"

Поставщиком боеприпасов значится компания "Аркус" из города Лясковец. Интересно, что на сайте этого предприятия снаряды и ракеты открыто не предлагаются.

© РИА Новости. Михаил Алаеддин Перейти в фотобанк Сгоревшие автомобили в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии

Таким образом, несмотря на запрет продажи оружия в Сирию, Болгария нелегально продает оружие по просроченным лицензиям (которые ранее были переданы Советским Союзом) и де-факто участвует в сирийской войне на стороне террористических группировок. Очевидно, Вашингтон и Брюссель в курсе, и благословляют бизнес неофита.

Болгария и ранее была замечена в серых схемах оружейных поставок. Полагаю, щедрая европейская квота ближневосточных беженцев, и рост насилия в тихих болгарских огородах стали бы справедливым вознаграждением вчерашним нашим "братушкам".

Разумеется, болгарское оружие на складах террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (после ребрендинга – "Джебхат Фатах аш-Шам") – не единственный пример гибридного участия Запада в сирийской войне. Так, обнаруженные у "оппозиции" противотанковые ракеты TOW-2 имели маркировку Корпуса морской пехоты США. Ранее TOW-2 у Америки официально закупал Катар.

26 декабря ливанское агентство C.Military1 опубликовало видео оставленных боевиками в Алеппо запасов оружия и боеприпасов иностранного производства на сотни миллионов долларов. С таким арсеналом можно вести боевые действия годами. Полагаю, боевики бросили оружие без сожалений, потому что уверены в новых поставках.

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