Из Америки с любовью: "умеренную" оппозицию в Сирии опять вооружают

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Уходящая администрация Белого дома в последние дни стремится на годы вперед испортить отношения Соединенных Штатов с Россией, не останавливаясь перед откровенно враждебными и опасными шагами на Ближнем Востоке.
27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри отметил: "Разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам".
В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Что касается поставок вооружений в Сирию со стороны США, то мы прекрасно понимаем, кому будут осуществляться эти поставки – уж точно не официальному Дамаску… Сегодня вы поставите ПЗРК умеренным боевикам, а завтра они окажутся террористами, как это случалось везде".
И все же администрация Барака Обамы перед уходом решается на такой шаг. Какие планы стоят за этим?
Неуправляемая инерция
Вероятно, уходящие демократы мечтают вернуться – в Белый дом и на Ближний Восток, обеспечив себе на годы вперед комфортную среду – антироссийскую политику и боевые действия соответственно. Для этого необходимо максимально раскрутить маховик гражданской войны и военной интервенции в Сирии, сохранить взрывоопасную ситуацию в других странах региона. Новый закон позволяет поставлять оружие террористам непосредственно (как оппозиционерам) и через третьи страны. Логично предположить, что Вашингтон до "пересменки" (20 января) отправит на Ближний Восток максимальное количество высокотехнологичных вооружений для сирийских боевиков и денег для финансирования учебных центров "умеренной оппозиции".
Опыт "разделения" боевиков в Алеппо показал, что американцы не разбираются в тонкостях сирийского "джихада", критериях оппозиционной умеренности, фактически не контролируют стратегию и тактику вооруженных группировок. К этому и не стремятся, просто подкладывают дровишки в костер.
Вашингтон и Брюссель лишь на словах выступают за мирное урегулирование сирийского конфликта. Реальный интерес для них представляют полезные ископаемые, углеводородные ресурсы, безлюдные территории. И в XXI веке война остается лучшим и, возможно, единственным средством экономического развития и благополучия многих стран Запада.
Джихад-франшиза
27 декабря глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган рассказал о значительном боевом потенциале сирийских террористических группировок: "В ходе битвы за Алеппо они потеряли убитыми много командиров и рядовых боевиков. Именно эти огромные потери вынудили их уйти из восточного Алеппо… Но у них все еще есть много военного снаряжения. Мы не можем этого отрицать… Важный вопрос: смогут ли они продолжать воевать?". Вопрос риторический, смогут.
Оружие Запада "заражает" войной целые поколения жителей Ближнего Востока. С годами люди теряют навыки мирного труда и приобретают способность жить в мире жестокости и насилия. В этой суровой и деформированной социальной среде рождаются и вырастают дети, которые рано берут в руки оружие. Постепенно и неуклонно "поясом шахида" для планеты становится целый ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Болгарская схема
27 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова предъявила претензии к Болгарии в связи с обнаружением склада с боеприпасами болгарского производства в сирийском Алеппо.
Найдены десятки ящиков со 122-мм реактивными снарядами к РСЗО "Град", 73-мм снарядами для противотанковых орудий и 40-мм выстрелами к ручным противотанковым гранатометам. Это серьезное вооружение сирийская армия обнаружила на восьми брошенных террористами запрещенной в РФ группировки "Джебхат-ан-Нусра" складах (всего около 2 млн. боеприпасов для крупнокалиберных пулеметов и 4 тыс. реактивных снарядов к РСЗО "Град")."Стрела-2М", "Стрела-3", "Игла-1Э".
Поставщиком боеприпасов значится компания "Аркус" из города Лясковец. Интересно, что на сайте этого предприятия снаряды и ракеты открыто не предлагаются.
Таким образом, несмотря на запрет продажи оружия в Сирию, Болгария нелегально продает оружие по просроченным лицензиям (которые ранее были переданы Советским Союзом) и де-факто участвует в сирийской войне на стороне террористических группировок. Очевидно, Вашингтон и Брюссель в курсе, и благословляют бизнес неофита.
Болгария и ранее была замечена в серых схемах оружейных поставок. Полагаю, щедрая европейская квота ближневосточных беженцев, и рост насилия в тихих болгарских огородах стали бы справедливым вознаграждением вчерашним нашим "братушкам".
Разумеется, болгарское оружие на складах террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (после ребрендинга – "Джебхат Фатах аш-Шам") – не единственный пример гибридного участия Запада в сирийской войне. Так, обнаруженные у "оппозиции" противотанковые ракеты TOW-2 имели маркировку Корпуса морской пехоты США. Ранее TOW-2 у Америки официально закупал Катар.
26 декабря ливанское агентство C.Military1 опубликовало видео оставленных боевиками в Алеппо запасов оружия и боеприпасов иностранного производства на сотни миллионов долларов. С таким арсеналом можно вести боевые действия годами. Полагаю, боевики бросили оружие без сожалений, потому что уверены в новых поставках.
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