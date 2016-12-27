Особый взгляд конгресса США на торговлю оружием

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
26 декабря американская газета New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса сообщила, что США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму 40 миллиардов долларов, и остались первыми в списке стран-экспортеров военной продукции.
Объемы торговли оружием по всему миру сократились с 89 миллиардов долларов в 2014 году до 80 миллиардов в 2015-м. Конгресс считает, что половина из всех подписанных контрактов на рынке вооружений принадлежит США, которые сумели серьезно оторваться от ближайшего преследователя – Франции (15 миллиардов долларов).
США экспортируют оружие в более чем 90 стран мира. На Азию и Океанию приходится 47% американского экспорта, на Ближний Восток – 28%, на Европу — 16% поставок. Основа оружейного экспорта США – самолеты, доля которых составляет более 60 % от всего объема.
По данным New York Times (и Конгресса), доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года – наблюдается незначительное снижение с 11,2 до 11,1 миллиарда долларов.
Для сравнения приводится и выручка Китая – 6 миллиардов долларов.
Почему американские цифры значительно расходятся с российской и европейской статистикой оружейных продаж?
Стокгольмский счет
Ранее опубликован доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому российские оборонные корпорации увеличили продажи: в 2015 году – на 6,2%, в 2013-2014 годах – на 48,4%.
В Стокгольме считают, что в 2011 – 2015 годах Москва уверенно удерживала 25 % международного оружейного рынка.
На первом месте — главный продавец оружия США с долей в 33%. Далеко позади Китай (5,9%), Франция (5,6%), Германия (4,7%) и Великобритания (4,5%).
1 декабря гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что оружейный экспорт растет: "В 2015 году было достигнуто 14,5 миллиардов долларов", и в 2016 году будет не меньше, а может даже чуть больше (схожие показатели выдерживаются с 2012 года).
Здесь можно заметить расхождение с американской статистикой 2015 года – на 3,4 миллиардов долларов. А суть в том, что Россия до 2016 года не снижала, а наращивала продажи оружия, и до сего дня прочно удерживает второе место и 27% мирового рынк. И в течение последних трех лет Соединенным Штатам принадлежит не 50 %, а всего 31% мирового оружейного рынка.
Система расчетов в конгрессе США нам не известна, однако мировой оружейный рынок в целом прозрачен. Объективные показатели не нуждаются в принудительной коррекции Вашингтона. Если американцы объединяют и проданные объемы, и заключенные контракты (свои и союзников), то портфель заказов российского ОПК в 2015 году достиг рекордной (с 1992 года) суммы – 56 миллиардов долларов. Можно к "портфельным" прибавить вырученные 14,5 миллиардов долларов, и контрольная цифра России в 2015 году достигнет 70,5 миллиардов долларов. Как считать будем?
И другие попытки
Оптимистичнее и все же немногим объективнее выглядит информация американского телеканала CNN: "Продажи российского оружия растут, американского – падают. В 2015 году продажи оружия американскими оборонными компаниями снижались пятый год подряд".
По данным "Росборонэкспорта", уполномоченного экспортировать продукцию военного назначения за рубеж, в 2016 году оружия будет продано на 13,08 миллиардов долларов. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составит около 45 миллиардов долларов. Здесь надо учитывать, что доля компании – около 85% российского оружейного экспорта, остальное приходится на предприятия ОПК с правом самостоятельного выхода на внешние рынки.
Контрольная цифра российского оружейного экспорта 2016 года в 15 миллиардов долларов достижима. И даже если в американском конгрессе считают иначе, Россию и США на международном рынке оружия по-прежнему разделяют лишь несколько процентов.
На Западе регулярно появляются публикации военных экспертов и аналитических центров, которые объясняют, насколько плохи дела России на мировом рынке оружия. Очевидно, это дезинформация, попытки приуменьшить роль и влияние России.