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Особый взгляд конгресса США на торговлю оружием

19:1327.12.2016
(обновлено: 19:14 27.12.2016)
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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 20 декабря 2016 года
© REUTERS/ Joshua Roberts

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

26 декабря американская газета New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы Конгресса сообщила, что США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму 40 миллиардов долларов, и остались первыми в списке стран-экспортеров военной продукции.

Объемы торговли оружием по всему миру сократились с 89 миллиардов долларов в 2014 году до 80 миллиардов в 2015-м. Конгресс считает, что половина из всех подписанных контрактов на рынке вооружений принадлежит США, которые сумели серьезно оторваться от ближайшего преследователя – Франции (15 миллиардов долларов).

Американские штурмовые винтовки М-4. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Панов
NYT: США в 2015 году сохранили первое место по продаже оружия
Крупнейшими покупателями вооружений стали Катар, подписавший контракты на сумму более 17 миллиардов долларов, Египет (12 миллиардов долларов) и Саудовская Аравия (8 миллиардов долларов).

США экспортируют оружие в более чем 90 стран мира. На Азию и Океанию приходится 47% американского экспорта, на Ближний Восток – 28%, на Европу — 16% поставок. Основа оружейного экспорта США – самолеты, доля которых составляет более 60 % от всего объема.
По данным New York Times (и Конгресса), доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года – наблюдается незначительное снижение с 11,2 до 11,1 миллиарда долларов.

Для сравнения приводится и выручка Китая – 6 миллиардов долларов.

Почему американские цифры значительно расходятся с российской и европейской статистикой оружейных продаж?

Стокгольмский счет

Ранее опубликован доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которому российские оборонные корпорации увеличили продажи: в 2015 году – на 6,2%, в 2013-2014 годах – на 48,4%.

В Стокгольме считают, что в 2011 – 2015 годах Москва уверенно удерживала 25 % международного оружейного рынка.
На первом месте — главный продавец оружия США с долей в 33%. Далеко позади Китай (5,9%), Франция (5,6%), Германия (4,7%) и Великобритания (4,5%).

Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России
© Фото: Министерство обороны РФ
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Сирийский виток экспорта российских вооружений
Согласитесь, есть значительное расхождение между стокгольмской и вашингтонской оценками экспортных достижений российского ОПК – 25 % и 14 % мировых продаж. Шведы ближе к российской статистике – 27 %. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира  с 1966 года занимается исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением (как независимый аналитический центр). Впрочем, корректны не все шведские цифры.

1 декабря гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что оружейный экспорт растет: "В 2015 году было достигнуто 14,5 миллиардов долларов", и в 2016 году будет не меньше, а может даже чуть больше (схожие показатели выдерживаются с 2012 года).

© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время заседания в Кремле. 2016 год

Здесь можно заметить расхождение с американской статистикой 2015 года – на 3,4 миллиардов долларов. А суть в том, что Россия до 2016 года не снижала, а наращивала продажи оружия, и до сего дня прочно удерживает второе место и 27% мирового рынк. И в течение последних трех лет Соединенным Штатам принадлежит не 50 %, а всего 31% мирового оружейного рынка.

Российские МиГ-29К приняты на вооружение Индии
© РИА Новости. Евгений Пахомов
Оружие массового предложения: сотрудничество России и Индии в военной сфере
Еще одна неточность в публикации New York Times – о преобладании интереса российских оружейников в 2015 году к странам Латинской Америки. Основные поставки пришлись на Индию и Ирак.

Система расчетов в конгрессе США нам не известна, однако мировой оружейный рынок в целом прозрачен. Объективные показатели не нуждаются в принудительной коррекции Вашингтона. Если американцы объединяют и проданные объемы, и заключенные контракты (свои и союзников), то портфель заказов российского ОПК в 2015 году достиг рекордной (с 1992 года) суммы – 56 миллиардов долларов. Можно к "портфельным" прибавить вырученные 14,5 миллиардов долларов, и контрольная цифра России в 2015 году достигнет 70,5 миллиардов долларов. Как считать будем?

И другие попытки

Оптимистичнее и все же немногим объективнее выглядит информация американского телеканала CNN: "Продажи российского оружия растут, американского – падают. В 2015 году продажи оружия американскими оборонными компаниями снижались пятый год подряд".

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Начав "за здравие", CNN далее сообщает: "Сейчас на долю России приходится 8,1% продаж в мире". Эта цифра очень далека от реальности. Мировой экономический кризис сказывается на оружейном рынке, и все же не настолько.

По данным "Росборонэкспорта", уполномоченного экспортировать продукцию военного назначения за рубеж, в 2016 году оружия будет продано на 13,08 миллиардов долларов. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составит около 45 миллиардов долларов. Здесь надо учитывать, что доля компании – около 85% российского оружейного экспорта, остальное приходится на предприятия ОПК с правом самостоятельного выхода на внешние рынки.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2016"

Контрольная цифра российского оружейного экспорта 2016 года в 15 миллиардов долларов достижима. И даже если в американском конгрессе считают иначе, Россию и США на международном рынке оружия по-прежнему разделяют лишь несколько процентов.

На Западе регулярно появляются публикации военных экспертов и аналитических центров, которые объясняют, насколько плохи дела России на мировом рынке оружия.  Очевидно, это дезинформация, попытки приуменьшить роль и влияние России.

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