"Рособоронэкспорт" ожидает за год получить $13 миллиардов от продажи оружия

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Продажа оружия по линии "Рособоронэкспорта" по итогам года ожидается на уровне 13,08 миллиардов долларов, а текущий пакет заказов РОЭ составляет около 45 миллиардов долларов, рассказал журналистам во вторник глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Рособоронэкспорт" — единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.