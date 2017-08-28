Пани Война: милитаризация Польши с подачи НАТО набирает обороты

Илья Плеханов, для РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе совершил визит в Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, министром иностранных дел Витольдом Ващиковским и другими высокопоставленными политиками. Кроме того, генсек альянса осмотрел расположение батальона НАТО, дислоцированного на северо-востоке Польши — в Ожише, в 60 километрах от границы с Калининградской областью. В ходе визита Столтенберг назвал Польшу "центром тяжести для всего того, что делает НАТО в плане сдерживания на Европейском континенте", похвалил поляков за то, что тратят много денег на оборону в соответствии с критериями НАТО (2% от ВВП), а также воюют в Афганистане и Ираке. О том, насколько активно вооружается Польша и почему ее превращают в главный аванпост НАТО у границ России, — в материале РИА Новости.
Поближе к России
Первые солдаты США появились в Ожише еще в апреле 2017 года. Польша начала лоббировать размещение у себя контингента НАТО после присоединения Крыма к России в 2014 году — и в итоге добилась своего. Всего на базе сегодня дислоцируются 900 американских, 150 английских и 120 румынских военнослужащих.
Размещение новых крупных сил НАТО в Польше началось с января 2017 года, когда в рамках операции Atlantic Resolve в страну прибыли около четырех тысяч военнослужащих альянса и тяжелая техника, которые после были распределены по странам Восточной Европы. Это развертывание американских сил в Европе стало самым масштабным после окончания холодной войны. При этом Военно-воздушные силы США и НАТО отрабатывают совместные действия с польскими коллегами еще с весны 2013-го.
В мае 2016 года в поселке Редзиково на севере Польши также официально начали строительство базы противоракетной обороны Штатов. На церемонию прибыл тогда даже Боб Уорк, заместитель министра обороны США. Он заявил: "Когда строительство завершится в 2018 году, база в Польше будет готова для обороны северной и центральной частей альянса. Архитектура ПРО НАТО будет завершена и позволит защищать от баллистических угроз всю Европу. Европа и НАТО сталкиваются с новыми вызовами в сфере безопасности. Ответ на эти вызовы потребует эволюции НАТО, чтобы обеспечить безопасность в XXI веке". Полное оснащение базы ракетами-перехватчиками SM-3 комплекса Aegis Ashore завершится через год.
К слову, в последнее время в связи ухудшением отношений Америки и Турции среди американских военных экспертов звучат предложения о переброске десятков ядерных бомб B-61 из Турции не в Германию или Западную Европу, а именно в Польшу.
Дороги войны
В начале августа базу посетили командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и начальник штаба Сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Марк Милли. Один из работающих на стройке американских офицеров заявил, что через пять-десять лет Америка планирует разместить тут от пяти до десяти тысяч военнослужащих. Кстати, подряд на строительство получила частная компания KBR, которая в 1999 году отстроила вторую по величине в Европе американскую базу — Camp Bondsteel в Косово.
Своими силами
Зарубежные аналитики отмечают, что в ходе модернизации Польша сосредоточится на наступательных вооружениях, таких как крылатые ракеты, самолеты пятого поколения, беспилотники, ракеты большой дальности, подводные лодки. Ассортимент заявлен богатый, вопрос только в том, способна ли экономика Польши его воспроизвести и насколько активно ей в этом будет помогать НАТО. Так или иначе, в стране ждут саммита альянса, который пройдет летом следующего года в Брюсселе, чтобы прояснить на нем все животрепещущие вопросы, включая этот.