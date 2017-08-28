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В мире

Пани Война: милитаризация Польши с подачи НАТО набирает обороты

16:5828.08.2017
(обновлено: 17:21 28.08.2017)
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© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в ПольшеАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz, file

Илья Плеханов, для РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе совершил визит в Польшу, где встретился с президентом страны Анджеем Дудой, премьер-министром Беатой Шидло, министром иностранных дел Витольдом Ващиковским и другими высокопоставленными политиками. Кроме того, генсек альянса осмотрел расположение батальона НАТО, дислоцированного на северо-востоке Польши — в Ожише, в 60 километрах от границы с Калининградской областью. В ходе визита Столтенберг назвал Польшу "центром тяжести для всего того, что делает НАТО в плане сдерживания на Европейском континенте", похвалил поляков за то, что тратят много денег на оборону в соответствии с критериями НАТО (2% от ВВП), а также воюют в Афганистане и Ираке. О том, насколько активно вооружается Польша и почему ее превращают в главный аванпост НАТО у границ России, — в материале РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евросоюз не сможет обойтись без НАТО, заявил Столтенберг

Поближе к России

Первые солдаты США появились в Ожише еще в апреле 2017 года. Польша начала лоббировать размещение у себя контингента НАТО после присоединения Крыма к России в 2014 году — и в итоге добилась своего. Всего на базе сегодня дислоцируются 900 американских, 150 английских и 120 румынских военнослужащих.

© AFP 2017Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017
© AFP 2017
Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017

Размещение новых крупных сил НАТО в Польше началось с января 2017 года, когда в рамках операции Atlantic Resolve в страну прибыли около четырех тысяч военнослужащих альянса и тяжелая техника, которые после были распределены по странам Восточной Европы. Это развертывание американских сил в Европе стало самым масштабным после окончания холодной войны. При этом Военно-воздушные силы США и НАТО отрабатывают совместные действия с польскими коллегами еще с весны 2013-го.

В мае 2016 года в поселке Редзиково на севере Польши также официально начали строительство базы противоракетной обороны Штатов. На церемонию прибыл тогда даже Боб Уорк, заместитель министра обороны США. Он заявил: "Когда строительство завершится в 2018 году, база в Польше будет готова для обороны северной и центральной частей альянса. Архитектура ПРО НАТО будет завершена и позволит защищать от баллистических угроз всю Европу. Европа и НАТО сталкиваются с новыми вызовами в сфере безопасности. Ответ на эти вызовы потребует эволюции НАТО, чтобы обеспечить безопасность в XXI веке". Полное оснащение базы ракетами-перехватчиками SM-3 комплекса Aegis Ashore завершится через год.

Самолет ВВС США на военнной авиабазе Андерсен на острове Гуам
© AP Photo / Koji Ueda
Длинные руки Пентагона. Самые важные зарубежные военные базы США
Формально, по словам западных политиков и военных, система ПРО США в Европе возводится для перехвата иранских ракетных ударов по Старому Свету. Президент России Владимир Путин считает, что размещение американских систем ПРО в Европе — это не защита, а наращивание ядерного потенциала: "Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, или насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь <…> никто в заблуждение не введет. Ничего подобного, это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию".

К слову, в последнее время в связи ухудшением отношений Америки и Турции среди американских военных экспертов звучат предложения о переброске десятков ядерных бомб B-61 из Турции не в Германию или Западную Европу, а именно в Польшу.

Дороги войны

Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Совфеде призвали Польшу не беспокоиться из-за учений России и Белоруссии
На базе ВВС Польши у села Повидз сегодня без особой шумихи создается масштабная логистическая база НАТО. Если раньше эта база польских ВВС изредка принимала американские транспортники С-130, то теперь она превращается в важнейший элемент всей военной инфраструктуры НАТО в Европе. В нее будет вложено 200 миллионов долларов, и она станет крупнейшим логистическим хабом сил альянса, обеспечивающим действия Североатлантического блока во всех странах Балтии и на севере Европы, а также в Болгарии и Румынии.

В начале августа базу посетили командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес и начальник штаба Сухопутных войск Соединенных Штатов генерал Марк Милли. Один из работающих на стройке американских офицеров заявил, что через пять-десять лет Америка планирует разместить тут от пяти до десяти тысяч военнослужащих. Кстати, подряд на строительство получила частная компания KBR, которая в 1999 году отстроила вторую по величине в Европе американскую базу — Camp Bondsteel в Косово.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот" в Польше

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
Военный политолог: США не будут дарить "защиту" Европе
Генерал Бен Ходжес отметил, что еще многое предстоит сделать для ускорения транспортировки техники и живой силы в Европе. По его словам, у альянса сегодня нет достаточного количества железнодорожных путей, связывающих Германию и Польшу, поэтому в случае боевых действий не будет хватать вагонов. Кроме того, многие европейские мосты не выдерживают вес танков НАТО. Генерал выступает за создание "военного Шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву через транзитные страны. Речь идет о Польше. Бен Ходжес уверен, что обеспечение любых боевых действий на востоке Европы будет проходить через Польшу.

Своими силами

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
Системы ПРО Patriot в Польше не будут угрожать России, считают эксперты
Кроме размещения баз НАТО, Польша готовится начать и собственную масштабную модернизацию вооруженных сил. Обсуждается выделение на эти нужды до 55 миллиардов долларов в течение 15 лет и доведение оборонных расходов до 2,5% от ВВП страны, что даже больше, чем требует Североатлантический альянс. Основная цель — увеличение численности вооруженных сил в два раза (со 100 тысяч человек), отказ от советского наследия, перевооружение армии под стандарты НАТО (сейчас до 70% вооружений в Польше — советского времени) и изменение структуры командования под западный формат.

© AFP 2017 / Wojtek Radwanski Польские солдаты во время учений в Оржише.
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski 
Польские солдаты во время учений в Оржише.

Зарубежные аналитики отмечают, что в ходе модернизации Польша сосредоточится на наступательных вооружениях, таких как крылатые ракеты, самолеты пятого поколения, беспилотники, ракеты большой дальности, подводные лодки. Ассортимент заявлен богатый, вопрос только в том, способна ли экономика Польши его воспроизвести и насколько активно ей в этом будет помогать НАТО. Так или иначе, в стране ждут саммита альянса, который пройдет летом следующего года в Брюсселе, чтобы прояснить на нем все животрепещущие вопросы, включая этот.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
В НАТО рассказали о росте "российской угрозы" "по всем фронтам"
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после встречи со Столтенбергом отметил, что НАТО в ближайшее время должно определиться с новой стратегической концепцией: "Перед альянсом стоят задачи разработки новой стратегической концепции, реализация которой, возможно, начнется только в будущем году, после саммита НАТО в Брюсселе. Альянс должен принять решения относительно оборонного планирования, новой структуры командования".

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