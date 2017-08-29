США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Мнение

Почему ракета КНДР не долетела до Аляски

16:1429.08.2017
(обновлено: 16:56 29.08.2017)
048014
© REUTERS / Kim Kyung-HoonТрансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. 29 августа 2017Трансляция новостей о запуске ракет в КНДР на улице Токио, Япония. 29 августа 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Северная Корея сегодня запустила ракету, которая пролетела над Японией, и это вызвало большой резонанс в мире. Восемь лет назад по аналогичной траектории северокорейская ракета "Тэпходон-2" вывела на орбиту Земли спутник. В ситуации обострения обстановки в районе Корейского полуострова версия мирного освоения космоса выглядит нереалистично.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Токио. 29 августа 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Политолог: США могут применить ограниченные военные меры после пуска КНДР

Вероятно, сегодняшний пуск — военно-политический сигнал США и их региональным союзникам: руки прочь от КНДР!

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, за 14 минут ракета преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над японским островом Хоккайдо, в верхней точке траектории достигла высоты 550 километров, то есть почти все время полета находилась в космическом пространстве. И упала в 1180 километрах от японского мыса Эримо, не причинив ущерба воздушным и морским судам.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17
© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je
Мнение: КНДР новым запуском ракеты решила "немного погрозить" японцам

Северокорейская эскапада вызвала панику в Японии, лихорадку на мировых биржах. Ракетный пуск осудили Австралия, Индонезия, Филиппины и Великобритания. Вашингтон, Токио и Сеул обещают "жесткий ответ" и даже военные меры. Сегодня пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где обсудят тему ракетных пусков КНДР. На этом фоне Москва подчеркивает, что потенциал санкций в отношении Пхеньяна исчерпан. Аналогичную позицию занимает Пекин.

Мощь и воля Пхеньяна

Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что ракету КНДР не сбили из-за того, что она не представляла угрозы. Тогда отчего такой переполох с объявлением тревоги на Хоккайдо? Заметим, над этим островом северокорейская ракета находилась на максимальной высоте, а 550 километров — недостижимая отметка для противоракетных систем японских сил самообороны (корабли с американской системой Aegis и ракетами заатмосферного перехвата SM-3). Развернутая в Южной Корее американская система ПРО THAAD эффективна лишь на высотах до 150 километров при дальности 200 километров (то есть на восходящем или нисходящем участках баллистической траектории). Очевидно, США, Японии и другим американским союзникам нечего противопоставить баллистическим ракетам КНДР. Налицо акт технологического унижения Пхеньяном всего американского лагеря.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonТрансляция новостей с выступлением министра обороны Японии Итунори Онодера. 29 августа 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Трансляция новостей с выступлением министра обороны Японии Итунори Онодера. 29 августа 2017

Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил возможности японской и южнокорейской ПРО
Собственно, Хоккайдо здесь и ни при чем. Если мысленно продолжить траекторию полета северокорейской ракеты дальше точки падения, то не миновать Аляски (от Пхеньяна до нее менее шести тысяч километров). Вероятно, сегодняшний запуск — сигнал Вашингтону, а не "попутному" Токио. Полагаю, Японии были ранее адресованы три северокорейские ракеты малой дальности.

Ракетные пуски КНДР — демонстрация силы и серьезности намерений. Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" отмечает: "Американцам следовало бы знать, что они не смогут удивить нас ни экономическим давлением, ни военными угрозами и не собьют нас с выбранного нами же самими пути. <…> Трагедия в том, что США все еще совсем не знают нашей мощи и воли. <…> Если США в конце концов потеряют рассудок и атакуют нас, мы готовы научить их хорошим манерам ядерными и стратегическими вооруженными силами, которые мы детально демонстрировали".

Что касается демонстраций северокорейской ракетной техники, они вполне убедительны. Лидер КНДР Ким Чен Ын 14 августа посетил командный пункт стратегических сил и рассмотрел план нанесения удара четырьмя баллистическими ракетами "Хвасон-12" по району Гуама.

Технологических препятствий для этого нет.

Ядерная бомба B61. Архивное фото
© Flickr / Kelly Michals
Проверка готовности: США испытали ядерную бомбу B61-12 без боевого заряда

На фоне провокационных американо-южнокорейских учений Ulji Freedom Guardian Пхеньян возобновил переработку ядерного топлива для производства оружейного плутония и вновь пригрозил США и Южной Корее "ядерным пепелищем". И если Вашингтон не снизит военно-политическую активность в районе Корейского полуострова, вероятно, следующий ракетный пуск состоится-таки в направлении Гуама — для начала с недолетом или перелетом.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Международная поддержка агрессора

Возможно, мировому сообществу следует хотя бы на время оставить в покое Северную Корею и обратить внимание на другие де-факто ядерные государства. Все же Пхеньян не претендует на территорию южных соседей и никому не предъявляет ультиматумов, проблема во многом искусственна.

Запуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Ракета, аналогичная запущенной КНДР, может достичь Гуама

Если Совет Безопасности ООН и сегодня пойдет по пути дальнейшего ужесточения экономических санкций, а США и их союзники в одностороннем порядке расширят спектр военного давления на КНДР, это наверняка не принесет желаемых результатов. Пхеньян честно предупреждает о деструктивности силовых решений. И МИД России также заявляет о возможных неисчислимых трагедиях, которые коснутся не только Корейского полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service
В Японии объяснили, почему не стали сбивать пролетавшую над ней ракету
В июле Россия и Китай заявили о необходимости двусторонних уступок: Северная Корея должна прекратить ядерные и ракетные испытания, а США и Южная Корея — отменить ежегодные совместные маневры. Вашингтон надменно отверг такой вариант. И все же администрации Белого дома может оказаться полезным совет британского политического журнала New Statesman: "Сегодня отношения Северной Кореи с Россией гораздо теплее, чем ее отношения с Пекином, и, если президент Трамп действительно всерьез намерен добиться урегулирования северокорейской проблемы, ему стоит обратиться к господину Путину. Нет никаких сомнений в том, что ему придется за это заплатить, однако, возможно, Трампу будет легче договориться с Россией, чем пойти на уступки Северной Корее". Конечно, если целью ставится урегулирование.

© AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017

Между тем проблемы Корейского полуострова становятся еще более серьезными. Некоторые эксперты считают, что ракетные пуски КНДР — рекламная акция, ведь Пхеньян активно продает такое оружие. Очевидно, в противостоянии Пхеньяна и Вашингтона торговля оружием — не главное, ставки гораздо выше. Суть в том, что формально США и Северная Корея все еще находятся в состоянии войны (активная фаза — в 1950-1953 годах) и подписано лишь соглашение о перемирии. Все попытки КНДР заключить мирный договор с США не принесли результатов.

В Южной Корее постоянно размещены более 28 тысяч американских военнослужащих (под предлогом защиты страны от северокорейской военной угрозы). Однако для Вашингтона время диалога на Корейском полуострове с позиции силы (фактически — с позиции агрессора) безвозвратно ушло, и эксперименты чрезвычайно опасны.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
Мнение
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена