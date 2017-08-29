Почему ракета КНДР не долетела до Аляски

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Северная Корея сегодня запустила ракету, которая пролетела над Японией, и это вызвало большой резонанс в мире. Восемь лет назад по аналогичной траектории северокорейская ракета "Тэпходон-2" вывела на орбиту Земли спутник. В ситуации обострения обстановки в районе Корейского полуострова версия мирного освоения космоса выглядит нереалистично.

Вероятно, сегодняшний пуск — военно-политический сигнал США и их региональным союзникам: руки прочь от КНДР!

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, за 14 минут ракета преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над японским островом Хоккайдо, в верхней точке траектории достигла высоты 550 километров, то есть почти все время полета находилась в космическом пространстве. И упала в 1180 километрах от японского мыса Эримо, не причинив ущерба воздушным и морским судам.

Северокорейская эскапада вызвала панику в Японии, лихорадку на мировых биржах. Ракетный пуск осудили Австралия, Индонезия, Филиппины и Великобритания. Вашингтон, Токио и Сеул обещают "жесткий ответ" и даже военные меры. Сегодня пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где обсудят тему ракетных пусков КНДР. На этом фоне Москва подчеркивает, что потенциал санкций в отношении Пхеньяна исчерпан. Аналогичную позицию занимает Пекин.

Мощь и воля Пхеньяна

Японский министр обороны Ицунори Онодэра заявил, что ракету КНДР не сбили из-за того, что она не представляла угрозы. Тогда отчего такой переполох с объявлением тревоги на Хоккайдо? Заметим, над этим островом северокорейская ракета находилась на максимальной высоте, а 550 километров — недостижимая отметка для противоракетных систем японских сил самообороны (корабли с американской системой Aegis и ракетами заатмосферного перехвата SM-3). Развернутая в Южной Корее американская система ПРО THAAD эффективна лишь на высотах до 150 километров при дальности 200 километров (то есть на восходящем или нисходящем участках баллистической траектории). Очевидно, США, Японии и другим американским союзникам нечего противопоставить баллистическим ракетам КНДР. Налицо акт технологического унижения Пхеньяном всего американского лагеря.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Трансляция новостей с выступлением министра обороны Японии Итунори Онодера. 29 августа 2017 © REUTERS / Kim Kyung-Hoon Трансляция новостей с выступлением министра обороны Японии Итунори Онодера. 29 августа 2017

Собственно, Хоккайдо здесь и ни при чем. Если мысленно продолжить траекторию полета северокорейской ракеты дальше точки падения, то не миновать Аляски (от Пхеньяна до нее менее шести тысяч километров). Вероятно, сегодняшний запуск — сигнал Вашингтону, а не "попутному" Токио. Полагаю, Японии были ранее адресованы три северокорейские ракеты малой дальности

Ракетные пуски КНДР — демонстрация силы и серьезности намерений. Центральная северокорейская газета "Нодон синмун" отмечает: "Американцам следовало бы знать, что они не смогут удивить нас ни экономическим давлением, ни военными угрозами и не собьют нас с выбранного нами же самими пути. <…> Трагедия в том, что США все еще совсем не знают нашей мощи и воли. <…> Если США в конце концов потеряют рассудок и атакуют нас, мы готовы научить их хорошим манерам ядерными и стратегическими вооруженными силами, которые мы детально демонстрировали".

Что касается демонстраций северокорейской ракетной техники, они вполне убедительны. Лидер КНДР Ким Чен Ын 14 августа посетил командный пункт стратегических сил и рассмотрел план нанесения удара четырьмя баллистическими ракетами "Хвасон-12" по району Гуама.

Технологических препятствий для этого нет.

На фоне провокационных американо-южнокорейских учений Ulji Freedom Guardian Пхеньян возобновил переработку ядерного топлива для производства оружейного плутония и вновь пригрозил США и Южной Корее "ядерным пепелищем". И если Вашингтон не снизит военно-политическую активность в районе Корейского полуострова, вероятно, следующий ракетный пуск состоится-таки в направлении Гуама — для начала с недолетом или перелетом.

Международная поддержка агрессора

Возможно, мировому сообществу следует хотя бы на время оставить в покое Северную Корею и обратить внимание на другие де-факто ядерные государства. Все же Пхеньян не претендует на территорию южных соседей и никому не предъявляет ультиматумов, проблема во многом искусственна.

Если Совет Безопасности ООН и сегодня пойдет по пути дальнейшего ужесточения экономических санкций, а США и их союзники в одностороннем порядке расширят спектр военного давления на КНДР, это наверняка не принесет желаемых результатов. Пхеньян честно предупреждает о деструктивности силовых решений. И МИД России также заявляет о возможных неисчислимых трагедиях, которые коснутся не только Корейского полуострова.

© AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017 © AP Photo / South Korea Defense Ministry Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017

В июле Россия и Китай заявили о необходимости двусторонних уступок: Северная Корея должна прекратить ядерные и ракетные испытания, а США и Южная Корея — отменить ежегодные совместные маневры. Вашингтон надменно отверг такой вариант. И все же администрации Белого дома может оказаться полезным совет британского политического журнала New Statesman : "Сегодня отношения Северной Кореи с Россией гораздо теплее, чем ее отношения с Пекином, и, если президент Трамп действительно всерьез намерен добиться урегулирования северокорейской проблемы, ему стоит обратиться к господину Путину. Нет никаких сомнений в том, что ему придется за это заплатить, однако, возможно, Трампу будет легче договориться с Россией, чем пойти на уступки Северной Корее". Конечно, если целью ставится урегулирование.

Между тем проблемы Корейского полуострова становятся еще более серьезными. Некоторые эксперты считают, что ракетные пуски КНДР — рекламная акция, ведь Пхеньян активно продает такое оружие. Очевидно, в противостоянии Пхеньяна и Вашингтона торговля оружием — не главное, ставки гораздо выше. Суть в том, что формально США и Северная Корея все еще находятся в состоянии войны (активная фаза — в 1950-1953 годах) и подписано лишь соглашение о перемирии. Все попытки КНДР заключить мирный договор с США не принесли результатов.

В Южной Корее постоянно размещены более 28 тысяч американских военнослужащих (под предлогом защиты страны от северокорейской военной угрозы). Однако для Вашингтона время диалога на Корейском полуострове с позиции силы (фактически — с позиции агрессора) безвозвратно ушло, и эксперименты чрезвычайно опасны.