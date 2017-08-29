В опасной близости от Японии: Пхеньяну грозят военным ответом на новый пуск

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США, Япония и Южная Корея обещают жесткий ответ на новый ракетный пуск, осуществленный КНДР. Россия, в свою очередь, подчеркивает, что потенциал санкций в отношении Пхеньяна практически исчерпан.
Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.
В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.
Первый при новом Киме
Нынешний пуск был осуществлен из района города Сунан близ Пхеньяна в сторону Японского моря, говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.
Военные Южной Кореи и Японии предполагают, что испытанная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".
Угроза, которой раньше не было
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — отметил он.
Позднее японский министр обороны Ицунори Ондэра сообщил, что Япония не стала сбивать пролетавшую над ней ракету КНДР, поскольку та не представляла угрозы территории страны. В то же время он отметил, что полет северокорейской ракеты над Японией "является серьезной угрозой, которой не было ранее". "Это угрожает миру и безопасности в регионе и является нарушением резолюций Совета безопасности", — подчеркнул министр.
"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения — крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — добавил он.
С ним согласен и глава японского МИД Таро Коно. "Опасность для нашей страны значительно возросла. Мы высоко оцениваем то, что Америка словом и действием демонстрирует (готовность выполнить — ред.) указание президента (США Дональда) Трампа о том, что на стол должны быть выложены все возможные варианты", — заявил он.
Глава японской дипломатии пообещал, что на Пхеньян будет оказано еще более давление. "Вне зависимости от того, куда была выпущена ракета — на восток или на юг, перелет через нашу территорию, к тому же без предупреждения, это представляет серьезную опасность для наших кораблей и воздушных судов. Мы считаем необходимым еще больше обычного оказывать давление на КНДР. И в Совете Безопасности занять еще более жесткую позицию", — сказал министр.
США на 100% с Японией
"Дальность полета ракеты составляет около 5 тысяч километров. Само собой разумеется, что ракета такого типа могла достичь Гуама", — приводит слова министра обороны Японии агентство Киодо.
Токио уже обсудил эту ситуацию с Вашингтоном. Во вторник состоялся телефонный разговор лидеров Японии и США Синдзо Абэ и Дональда Трампа. "Мы провели 40-минутный разговор с президентом Трампом, обсудили результаты анализа ракетного пуска КНДР и те меры, которые мы должны принять. Мы пришли к единому мнению о необходимости экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и усиления давление на КНДР", — приводит слова японского премьера телекомпания NHK.
"Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией. Мы приложим все силы для защиты жизни и имущества граждан. В сотрудничестве с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией и мировым сообществом мы будем усиливать давление на КНДР, чтобы заставить их изменить свою политику", — продолжил японский лидер.
В то же время, по информации американской стороны, угрозы для Северной Америки запущенная в КНДР ракета не представляла.
"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Роба Мэннинга, поступившем в РИА Новости.
Корея готовится к войне?
ВВС Южной Кореи уже провели во вторник полевые учения по бомбардировке с использованием однотонных бомб MK-84. Рёнхап сообщает, что в учениях на полигоне Тхэбэк были задействованы 4 истребителя F-15K, сброшены восемь бомб.
Военные Южной Кореи также разместили в интернете запись испытания собственных баллистических ракет. На видео от информационного агентства Рёнхап длительностью около полутора минут со всех ракурсов показаны пуски ракет и их падение в море. Как поясняет агентство, испытание состоялось 24 августа. Речь идет об усовершенствованных ракетах с радиусом действия от 500 до 800 километров.
"Это было последнее испытание перед фактическим размещением таких ракет", — приводит агентство слова разработчика из Института оборонных проблем Южной Кореи.
Кроме того, Сеул заявил, что после северокорейского ракетного пуска США рассматривают возможность размещения в Южной Корее "стратегических" оборонительных средств.
Россия не верит в санкции
Российская сторона, в свою очередь, указала, что одной из причин обострения ситуации на Корейском полуострове стали военные учения Южной Кореи и США.
Он не исключил, что за ракетным пуском в КНДР можно ожидать новых санкций в отношении Пхеньяна.
"Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других стран, союзники США — конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима", — считает российский дипломат.
"Но это не решит проблем. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюции, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое. И не содержали бы положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются коллективно Совбезом ООН", — подчеркнул он.
Сахалин "исчез" на "Яндекс.Картах"
Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадал при увеличении (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появлялся при дальнейшем приближении. Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.
Проблема была замечена около 02.00 мск в ночь на вторник и по-прежнему присутствовала через полтора часа. Комментарием "Яндекса" РИА Новости пока не располагает.
После запуска ракеты КНДР на "Яндекс.Картах" пропал российский Сахалин https://t.co/r0nGfsRzQH pic.twitter.com/I4R8sLYi3z— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 августа 2017 г.