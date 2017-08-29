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В мире

В опасной близости от Японии: Пхеньяну грозят военным ответом на новый пуск

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (975)
09:3829.08.2017
(обновлено: 09:41 29.08.2017)
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© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17
© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. США, Япония и Южная Корея обещают жесткий ответ на новый ракетный пуск, осуществленный КНДР. Россия, в свою очередь, подчеркивает, что потенциал санкций в отношении Пхеньяна практически исчерпан.

Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. Архивное фото
© AFP 2017 / Ed Jones
В Японии остановили движение скоростных поездов из-за пуска ракеты в КНДР
Во вторник вечером пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта тема. Кроме того, не исключены и односторонние меры. Южная Корея и США, например, уже заявили, что в ответ "на северокорейские провокации" рассматриваются военные меры.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

Первый при новом Киме

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Сеуле. 29.08.17
© AFP 2017 / JUNG Yeon-Je
КНДР впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, пролетевшую над Японией
Новый пуск стал первым при Ким Чен Ыне, возглавившем КНДР в 2011 году, в результате которого северокорейская ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от этой страны. До этого подобный инцидент был отмечен в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила спутник при помощи ракеты "Тэпходон-2".

Нынешний пуск был осуществлен из района города Сунан близ Пхеньяна в сторону Японского моря, говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

Военные Южной Кореи и Японии предполагают, что испытанная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Угроза, которой раньше не было

Запуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Ракета, аналогичная запущенной КНДР, может достичь Гуама
После пуска на территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert. Японские власти выдали предупреждение жителям и попросили их принять меры предосторожности.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — отметил он.

Позднее японский министр обороны Ицунори Ондэра сообщил, что Япония не стала сбивать пролетавшую над ней ракету КНДР, поскольку та не представляла угрозы территории страны. В то же время он отметил, что полет северокорейской ракеты над Японией "является серьезной угрозой, которой не было ранее". "Это угрожает миру и безопасности в регионе и является нарушением резолюций Совета безопасности", — подчеркнул министр.

"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения — крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — добавил он.

С ним согласен и глава японского МИД Таро Коно. "Опасность для нашей страны значительно возросла. Мы высоко оцениваем то, что Америка словом и действием демонстрирует (готовность выполнить — ред.) указание президента (США Дональда) Трампа о том, что на стол должны быть выложены все возможные варианты", — заявил он.

Глава японской дипломатии пообещал, что на Пхеньян будет оказано еще более давление. "Вне зависимости от того, куда была выпущена ракета — на восток или на юг, перелет через нашу территорию, к тому же без предупреждения, это представляет серьезную опасность для наших кораблей и воздушных судов. Мы считаем необходимым еще больше обычного оказывать давление на КНДР. И в Совете Безопасности занять еще более жесткую позицию", — сказал министр.

США на 100% с Японией

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Абэ и Трамп договорились усилить давление на КНДР
По данным японской стороны, ракета, запущенная Северной Кореей, могла достичь американской территории на острове Гуам, ударом по которому в последнее время угрожает Пхеньян.

"Дальность полета ракеты составляет около 5 тысяч километров. Само собой разумеется, что ракета такого типа могла достичь Гуама", — приводит слова министра обороны Японии агентство Киодо.

Токио уже обсудил эту ситуацию с Вашингтоном. Во вторник состоялся телефонный разговор лидеров Японии и США Синдзо Абэ и Дональда Трампа. "Мы провели 40-минутный разговор с президентом Трампом, обсудили результаты анализа ракетного пуска КНДР и те меры, которые мы должны принять. Мы пришли к единому мнению о необходимости экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН и усиления давление на КНДР", — приводит слова японского премьера телекомпания NHK.

"Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией. Мы приложим все силы для защиты жизни и имущества граждан. В сотрудничестве с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией и мировым сообществом мы будем усиливать давление на КНДР, чтобы заставить их изменить свою политику", — продолжил японский лидер.

В то же время, по информации американской стороны, угрозы для Северной Америки запущенная в КНДР ракета не представляла.

"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Роба Мэннинга, поступившем в РИА Новости.

Пять лет совместных учений США и Южной Кореи
© Инфографика
Пять лет совместных учений США и Южной Кореи

Корея готовится к войне?

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
Сеул в ответ на пуск новой ракеты в КНДР раскрыл видео своих испытаний
Правительство Южной Кореи осудило пуск в КНДР ракеты и пообещало вместе с США дать "мощный отпор" в случае продолжения "провокаций" со стороны Северной Кореи, передает агентство Рёнхап. По данным СМИ, в ходе телефонного разговора главы объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и его южнокорейского коллеги Чон Гён Ду "принято решение в самые кратчайшие сроки принять ответные меры, которые позволят реализовать мощную волю к ответу со стороны альянса (Сеула и Вашингтона), в том числе военный ответ на северокорейские провокации".

ВВС Южной Кореи уже провели во вторник полевые учения по бомбардировке с использованием однотонных бомб MK-84. Рёнхап сообщает, что в учениях на полигоне Тхэбэк были задействованы 4 истребителя F-15K, сброшены восемь бомб.

Военные Южной Кореи также разместили в интернете запись испытания собственных баллистических ракет. На видео от информационного агентства Рёнхап длительностью около полутора минут со всех ракурсов показаны пуски ракет и их падение в море. Как поясняет агентство, испытание состоялось 24 августа. Речь идет об усовершенствованных ракетах с радиусом действия от 500 до 800 километров.

"Это было последнее испытание перед фактическим размещением таких ракет", — приводит агентство слова разработчика из Института оборонных проблем Южной Кореи.

Кроме того, Сеул заявил, что после северокорейского ракетного пуска США рассматривают возможность размещения в Южной Корее "стратегических" оборонительных средств.

Россия не верит в санкции

Российская сторона, в свою очередь, указала, что одной из причин обострения ситуации на Корейском полуострове стали военные учения Южной Кореи и США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков считает, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан
"Мы видим тенденцию к эскалации, мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько "облегченном варианте" по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск. Мы сейчас крайне встревожены общим развитием и тем, какой отзвук происходящего может получить ситуация с безопасностью в Северо-Восточной Азии", — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он не исключил, что за ракетным пуском в КНДР можно ожидать новых санкций в отношении Пхеньяна.

"Если судить по тому, как в подобных ситуациях действовали коллеги из США и других стран, союзники США — конечно, можно ожидать новых шагов в направлении усиления санкционного режима", — считает российский дипломат.

"Но это не решит проблем. Уже всем очевидно, что ресурс санкционного давления на КНДР исчерпан. В Совбезе ООН более невозможно принимать резолюции, которые не содержали бы четкого указания, что военного решения проблемы быть не может, а только политическое. И не содержали бы положения, которое исключало бы дополнительные односторонние санкции сверх тех, которые принимаются коллективно Совбезом ООН", — подчеркнул он.

Сахалин "исчез" на "Яндекс.Картах"

Сахалин. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Сахалин пропал с "Яндекс.Карт" после пуска ракеты КНДР
С запуском северокорейской ракеты к Хоккайдо, от которого до Сахалина всего километров сорок, совпал сбой в сервисе "Яндекс.Карты". Там начались проблемы с отображением российского острова.

Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадал при увеличении (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появлялся при дальнейшем приближении. Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.

Проблема была замечена около 02.00 мск в ночь на вторник и по-прежнему присутствовала через полтора часа. Комментарием "Яндекса" РИА Новости пока не располагает.

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