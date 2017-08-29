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В мире

КНДР впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, пролетевшую над Японией

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (954)
03:0129.08.2017
(обновлено: 03:11 29.08.2017)
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© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. Архивное фотоТрансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. Архивное фото
© AP Photo / Lee Jin-man

МОСКВА/ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. КНДР на рассвете во вторник впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Ракета упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. Токио заявил, что начал процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН.

До этого ракета КНДР пролетела над Японией в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила ракетой "Тэпходон-2" спутник. Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года.

Полет над Японией

Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. Архивное фото
© AFP 2017 / Ed Jones
В Японии остановили движение скоростных поездов из-за пуска ракеты в КНДР
Пуск был осуществлен из района города Сунан близ Пхеньяна в сторону Японского моря, говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

Военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot сил самообороны Японии. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японские силы самообороны не принимали мер по перехвату ракеты из КНДР
По данным агентства Рёнхап, военные Южной Кореи предполагают, что испытанная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".

Японские власти выдали предупреждение жителям и попросили их принять меры предосторожности. Скоростные поезда "Синкансэн" на северо-востоке Японии были остановлены, добавляет агентство Киодо. Также отмечается, что полет через Японию ракеты не повлиял на внутреннее и международное авиасообщение.

Жилой район Сеула. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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В Южной Корее провели экстренное заседание СНБ после пуска ракеты в КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны сделает все для защиты своих граждан в связи с пуском новой ракеты в КНДР. "Приложим все усилия для надежной защиты жизни наших граждан", — сказал он.

По его словам, "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — заявил премьер.

Реакция на запуск ракеты

Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Won-Jin
Пуск северокорейской ракеты не повлиял на авиасообщение
Южнокорейские военные заявили, что вооруженные силы страны приведены в повышенную боеготовность.

Официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что ракета не представляла угрозы для Северной Америки.

"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении Мэннинга, поступившем в РИА Новости.

Синдзо Абэ заявил, что Япония потребует срочного созыва Совбеза ООН. Также в сообщается, что японские силы самообороны не принимали мер по перехвату северокорейской ракеты, которая перелетела через территорию страны. кроме того, было временно остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек железнодорожной компании JR East Japan.

Зал заседаний Совета Безопасности ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Япония потребует созыва заседания СБ ООН из-за пуска северокорейской ракеты
"Япония будет добиваться экстренного созыва Совета Безопасности ООН", — сказал премьер-министр. Министр иностранных дел Таро Коно также заявил, что Япония начала процедуру для срочного созыва СБ ООН.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что пуск ракеты над территорией Японии и без предупреждения крайне опасен.

"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения – крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — сказал Онодэра.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

Военнослужащие Южной Кореи. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Jae-Hwan
Вооруженные силы Южной Кореи привели в повышенную боевую готовность
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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