КНДР впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, пролетевшую над Японией

МОСКВА/ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. КНДР на рассвете во вторник впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Ракета упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. Токио заявил, что начал процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН.
До этого ракета КНДР пролетела над Японией в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила ракетой "Тэпходон-2" спутник. Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года.
Полет над Японией
По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.
Японские власти выдали предупреждение жителям и попросили их принять меры предосторожности. Скоростные поезда "Синкансэн" на северо-востоке Японии были остановлены, добавляет агентство Киодо. Также отмечается, что полет через Японию ракеты не повлиял на внутреннее и международное авиасообщение.
По его словам, "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — заявил премьер.
Реакция на запуск ракеты
Официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что ракета не представляла угрозы для Северной Америки.
"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении Мэннинга, поступившем в РИА Новости.
Синдзо Абэ заявил, что Япония потребует срочного созыва Совбеза ООН. Также в сообщается, что японские силы самообороны не принимали мер по перехвату северокорейской ракеты, которая перелетела через территорию страны. кроме того, было временно остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек железнодорожной компании JR East Japan.
Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что пуск ракеты над территорией Японии и без предупреждения крайне опасен.
"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения – крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — сказал Онодэра.
Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.
Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.