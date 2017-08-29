КНДР впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, пролетевшую над Японией

МОСКВА/ТОКИО, 29 авг — РИА Новости. КНДР на рассвете во вторник впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Ракета упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. Токио заявил, что начал процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН.

До этого ракета КНДР пролетела над Японией в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила ракетой "Тэпходон-2" спутник. Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года.

Полет над Японией

Пуск был осуществлен из района города Сунан близ Пхеньяна в сторону Японского моря, говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо и преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

По данным агентства Рёнхап , военные Южной Кореи предполагают, что испытанная во вторник ракета представляла собой либо баллистическую ракету средней дальности типа "Хвасон-12", либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров "Хвасон-10".

Японские власти выдали предупреждение жителям и попросили их принять меры предосторожности. Скоростные поезда "Синкансэн" на северо-востоке Японии были остановлены, добавляет агентство Киодо. Также отмечается, что полет через Японию ракеты не повлиял на внутреннее и международное авиасообщение.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны сделает все для защиты своих граждан в связи с пуском новой ракеты в КНДР. "Приложим все усилия для надежной защиты жизни наших граждан", — сказал он.

По его словам, "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — заявил премьер.

Реакция на запуск ракеты

Южнокорейские военные заявили, что вооруженные силы страны приведены в повышенную боеготовность.

Официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг заявил, что ракета не представляла угрозы для Северной Америки.

"Мы можем подтвердить, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела над Японией. Мы все еще в процессе оценки этого запуска. Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) определило, что запуск ракеты из Северной Кореи не представляет угрозы для Северной Америки", — говорится в заявлении Мэннинга, поступившем в РИА Новости.

Синдзо Абэ заявил, что Япония потребует срочного созыва Совбеза ООН. Также в сообщается, что японские силы самообороны не принимали мер по перехвату северокорейской ракеты, которая перелетела через территорию страны. кроме того, было временно остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн и обычных электричек железнодорожной компании JR East Japan.

"Япония будет добиваться экстренного созыва Совета Безопасности ООН", — сказал премьер-министр. Министр иностранных дел Таро Коно также заявил, что Япония начала процедуру для срочного созыва СБ ООН.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что пуск ракеты над территорией Японии и без предупреждения крайне опасен.

"Пуск ракеты над нашей территорией и без предупреждения – крайне опасное действие. Угрозы безопасности нашей страны выросли на порядок", — сказал Онодэра.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР в субботу запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.