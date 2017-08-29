КНДР не боится ни санкций, ни военных угроз, сообщили СМИ

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР не испугают никакие экономические и военные меры со стороны США, говорится в опубликованной во вторник статье в центральной северокорейской газете "Нодон синмун" на фоне очередного испытания Пхеньяном баллистической ракеты.

"Американцам следовало бы знать, что оно не смогут удивить нас никаким экономическим давлением, ни военными угрозами и не собьют нас с выбранного нами же самими пути", — отмечает печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи. Статья так и озаглавлена: "Нужно как следует показать нашу силу и волю".

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Трагедия в том, что США все еще совсем не знают нашей мощи и воли", — утверждает "Нодон синмун". При этом газета напоминает о проходящих в Южной Корее совместных американо-южнокорейских военных учениях, отрабатывающих план по локальной войне на севере Кореи.

"Если США в конце концов потеряют рассудок и атакуют нас, мы готовы научить их хорошим манерам ядерными и стратегическими вооруженными силами, которые мы детально демонстрировали", — предупреждает "Нодон синмун".

Формально США и Северная Корея находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Попытки КНДР добиться от Соединенных Штатов подписания договора о мире до сих пор не принесли результатов. В Южной Корее постоянно размещены на ротационной основе свыше 28 тысяч американских солдат под предлогом защиты от северокорейской военной угрозы.