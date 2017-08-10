В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму

ТОКИО, 10 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Баллистические ракеты "Хвасон-12", которые КНДР готова выпустить к американскому острову Гуам, пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти, такое заявление командующего стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гёма публикует Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — говорится в заявлении.

В среду северокорейское информагентство обнародовало заявление спикера стратегических сил, в котором впервые было сказано о существовании плана ракетных ударов в районе Гуама и о том, что этот план в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Ким Чен Ына, после чего стратегические силы будут ждать его приказа.

После первых сообщений о возможной угрозе Гуаму президент США Дональд Трамп пообещал ответить на угрозы КНДР "огнем и яростью". Заявление командующего стратегическими силами не оставило без внимание это высказывание.

"Президент США снова несет вздор об "огне и ярости". Это действует на нервы разъяренным артиллеристам ракет "Хвасон" Корейской народной армии. Диалог с этим парнем, лишенным разума, невозможен, только абсолютная сила может на него воздействовать", — считает генерал.