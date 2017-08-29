Санкции не решат проблему Корейского полуострова, заявили в МИД Китая

ПЕКИН, 29 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Санкции не могут коренным образом решить проблему Корейского полуострова, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

"Мы считаем, что санкции или угроза применения санкций не могут коренным образом решить проблему Корейского полуострова", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.

При этом она подчеркнула, что Китай по-прежнему обязуется выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, выразив надежду на то, что заинтересованные стороны будут уделять больше внимания усилиям по возобновлению переговорного процесса.

"Конечно, Китай поднял руку и поддержал в Совете Безопасности резолюцию по санкциям, и мы будем в полной мере выполнять решения СБ, в том числе и санкционные меры… С другой стороны, китайская сторона надеется на то, что и остальные стороны будут в полной мере выполнять это решение и, вместе с тем, будут уделять важное значение и прилагать усилия для скорейшего возобновления переговоров для мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — сказала представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Она воздержалась от ответа на вопрос о поддержке Китаем новых санкций ООН, назвав его "гипотетическим". Хуа Чуньин подчеркнула, что у Совета Безопасности ООН есть четкое решение относительно ракетной деятельности КНДР и Китай выступает против нарушения этих положений. Китайский дипломат призвала все стороны воздержаться от провокационных действий, не нагнетать обстановку и проявить сдержанность.

СБ ООН 5 августа единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещает вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.