Мэй возмущена действиями КНДР, которая провела новое ракетное испытание

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возмущена "безответственной провокацией" со стороны Северной Кореи, которая во вторник провела очередное ракетное испытание, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя главы кабинета министров.

"Премьер-министр возмущена безответственной провокацией, она строго осуждает эти незаконные (ракетные) испытания. Мы считаем, что нам нужно продолжить работу с международными партнерами, чтобы сохранить давление на КНДР", — сказала журналистам представитель Мэй.

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2700 километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Спустя некоторые время лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Но на прошлой неделе США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.