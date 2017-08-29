Эксперт: КНДР ракетными пусками рекламирует экспортируемую технику

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Каждый пуск северокорейских ракет вызывает серьезный резонанс во всем мире, и это является лучшей рекламой оружия, которое КНДР активно поставляет на экспорт, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

На рассвете во вторник из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, он продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету как не представлявшую опасности для Японии.

Во вторник вечером пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где будет обсуждаться эта тема. Кроме того, не исключены и односторонние меры. Южная Корея и США, например, уже заявили, что в ответ "на северокорейские провокации" рассматриваются военные меры.

"Пуски — это элемент рекламы. Один пуск — и весь мир уже стоит на ушах. Какая еще страна может позволить себе такую рекламу? Что Индия запускает свою ракету, что Пакистан — никто к ним после этого покупать не бежит. К северным корейцам бегут. В очередной раз они продемонстрировали надежность своей ракетной техники, и, естественно, ждут приглашения на рынок оружия", — заявил РИА Новости во вторник Коровин.

По его словам, КНДР активно продает ракеты. "А что им еще продавать, если никто у них ничего не покупает. А здесь полмира стреляет сейчас северокорейскими ракетами. Это своего рода алмазы для маленькой страны, у которой кроме этого нет ничего. Вот они и продают. Научились они конкретно эти вещи делать, что тут можно сказать", — сказал эксперт.

По мнению Коровина, у КНДР в настоящее время имеется достаточно большой парк ракет, готовых к пускам. "С такой дальностью несколько типов есть уже. Возможно, это была "Хвасон-12". Достаточно будет увидеть фотографию, чтобы идентификация была стопроцентной", — уточнил Коровин.

Он считает, что японские силы самообороны физически, как и размещенные в регионе наземные и морские средства противоракетной и противовоздушной обороны США не могли сбить пролетевшую над страной северокорейскую ракету.

"Здесь ситуация такая. До Японии примерно одна тысяча километров и плюс еще она за тысячу перелетела. Учитывая, что высота — 500 километров — это означает, что над Японией ракета находилась на максимальной высоте своей траектории. Соответственно у Японии не развернуты системы, способные работать по баллистическим ракетам на такой высоте. Они ее могли сбить на высотах менее 200 километров", — отметил собеседник агентства.

Он полагает, что "когда цель летит по баллистической траектории, все понимают, что она не упадет камнем вниз". "Естественно, японцы ее отследили и пропустили. Но достаточно странно, что они не отследили разделение и прочее", — добавил эксперт.

"Система THAAD, которую американцы сейчас в Южной Корее развернули, способна работать на высотах до 150 километров при дальности 200 километров. Она может сбить баллистическую ракету на восходящем этапе и на нисходящем, когда высоты ниже 150 километров. Patriot может сбивать ракеты на высоте максимум 10-20 километров. Американские корабельные системы продемонстрировали максимальную высоту поражения 240 с небольшим километров, когда сбивали спутник в 2008 году. То есть то, что имеется в Японии, может только отследить подобную северокорейскую ракету", — заключил Коровин.

Новый пуск был осуществлен через три дня после того, как КНДР запустила три ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров на северо-восток.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "делает что-то с Гуамом, "с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".