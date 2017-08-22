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Ким Чен Ын обозначил линию фронта, а Майкл Пенс уже в огне

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (906)
17:1522.08.2017
(обновлено: 17:23 22.08.2017)
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© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДРЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Несмотря на международные санкции и военно-политическое давление Вашингтона, Северная Корея сохраняет национальный суверенитет и жесткую позицию по всем направлениям.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын тайно посетил военную часть вблизи межкорейской границы
Сегодня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын тайно посетил расположение воинской части в километре от границы с Южной Кореей. Визит верховного главнокомандующего в прифронтовую (де-факто) зону не освещался северокорейскими СМИ, то есть элементом пропаганды не является. На военном языке это называется рекогносцировкой, которая включает визуальное изучение противника и местности лично командующим и офицерами штабов с целью получения и анализа данных для принятия решения. Рекогносцировка обычно проводится на направлении предстоящих боевых действий.

Ранее, 14 августа, Ким Чен Ын посетил командный пункт стратегических сил и рассмотрел план нанесения удара четырьмя баллистическими ракетами "Хвасон-12" по району Гуама: по пути они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. Все зашло так далеко, что 15 августа на острове Гуам включили сигнал о ядерной атаке — к счастью, по ошибке.

Плутоний в пакете. Архивное фото
© Фото : public domain
КНДР возобновила производство оружейного плутония
Исполнение удара на время отложено, однако КНДР возобновила переработку ядерного топлива для производства оружейного плутония и на фоне провокационных американо-южнокорейских учений Ulji Freedom Guardian сегодня вновь пригрозила США и Южной Корее "ядерным пепелищем". Кроме того, Пхеньян опубликовал пропагандистский видеоролик, на котором северокорейские ракеты уничтожают Гуам, американский президент Дональд Трамп смотрит на кладбище, а вице-президент Майк Пенс окутан пламенем.

© REUTERS / KCNAРекламный плакат КНДР "Никто не может остановить наш путь!" с обвинениями в санкциях США и враждебных стран
© REUTERS / KCNA
Рекламный плакат КНДР "Никто не может остановить наш путь!" с обвинениями в санкциях США и враждебных стран

Репетиция вторжения

Военные учения США и Южной Кореи действительно могут привести к широкомасштабным боевым действиям и неконтролируемой фазе ядерной войны. Пхеньян не без оснований считает целью маневров Ulji Freedom Guardian отработку внезапного упреждающего удара и захват северокорейской территории. В состоянии высшей степени боеготовности находятся войска (и арсеналы) всех сторон конфликта на Корейском полуострове.

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo II и американской MGM-140 во время совместных военных учений между США и Южной Кореей. 29 июля 2017
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Коктейль "огонь и ярость": Вашингтон и Сеул примеряют новые боеголовки
Соединенные Штаты решили провести десятидневные маневры — вопреки рассудку и предложенному Россией и Китаем плану "двойного замораживания" для урегулирования ситуации вокруг КНДР. Одновременно Вашингтон и Сеул пересматривают союзнические договоренности относительно баллистических ракет, чтобы разрешить Южной Корее разработку новых боеголовок — без ограничения их веса. Полуостров и без того называют "пороховым погребом". Все это явные признаки доминирования в Белом доме сторонников традиционной агрессивной внешней политики США — "проекции силы".

Вроде бы оборонительные учения Ulchi Freedom Guardian с использованием компьютерного моделирования боевых действий направлены лишь на "повышение боеготовности, защиту региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове". Однако операционным планом объединенного командования США и Южной Кореи предусмотрены удары по объектам ядерной и ракетной программ КНДР. В маневрах участвуют около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских (на юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тысяч военнослужащих США в рамках договора с Сеулом). По данным генштаба северокорейской армии, задействованы корабли Седьмого флота ВМС США и американские бомбардировщики B-52H, B-1И, B-2A. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару.

© AP Photo / Ahn Young-joonВоенные учения в Южной Корее на границе с КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР

Баллистические аргументы

Пхеньяну есть чем ответить агрессору: с 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия. Последнее состоялось 9 сентября 2016 года, мощность уменьшенного заряда составила до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945-м.

Трансляция полета баллистической ракеты, выпущенной КНДР. 4 июля 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ракета КНДР взлетела более чем на 2500 километров, узнали японские СМИ
В начале августа КНДР провела очередные испытания баллистических ракет, одна из которых достигла исключительной экономической зоны Японии. Время полета и высота траектории демонстрируют надежность и эффективность северокорейских носителей ядерных боеголовок. Пхеньян уже имеет возможность наносить удары по континентальной части США и не намерен сворачивать разработку и производство нового оружия до тех пор, пока не будет устранена угроза со стороны Соединенных Штатов (полагаю, в обозримом будущем — никогда).

Президент Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США. Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна закрыть ядерную программу и воздержаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа". Мирный диалог не складывается.

Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме. 26 июля 2017
© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
Трамп заявил, что угрозы Гуаму "не сойдут с рук" Ким Чен Ыну
После ряда взаимных вербальных уколов президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал: если Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". При этом мирные усилия для разрядки напряженности абсолютно исключены из внешнеполитического арсенала США, будто в Вашингтоне рассчитывают на вечное балансирование у края войны или на капитуляцию КНДР.

© AP Photo / Ahn Young-joonПрезидент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на экране телевизора. Сеул, 10 августа 2017

Ближайшие соседи корейцев — Китай и Россия — проявляют большую ответственность и осторожность.

Сопредседатели российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел КНР Кун Сюанью вчера, 21 августа, в Пекине обсудили ситуацию на Корейском полуострове. И выступили за наращивание политико-дипломатических усилий для снижения напряженности и запуска военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, что способствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД РФ: силовой вариант развития событий вокруг КНДР приведет к катастрофе
Москва не склонна демонизировать КНДР. Россия считает силовой вариант развития событий на Корейском полуострове катастрофичным и призывает все страны к сдержанности.

Ранее заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга напряженности". И если в основе конфликта лежит позиция США (которые так и не заключили мирный договор с КНДР по окончании войны 1950-1953 годов), возможно, Совету Безопасности ООН пора переходить к "параллельным" санкциям против Вашингтона?

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