Ким Чен Ын обозначил линию фронта, а Майкл Пенс уже в огне

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Несмотря на международные санкции и военно-политическое давление Вашингтона, Северная Корея сохраняет национальный суверенитет и жесткую позицию по всем направлениям.
Ранее, 14 августа, Ким Чен Ын посетил командный пункт стратегических сил и рассмотрел план нанесения удара четырьмя баллистическими ракетами "Хвасон-12" по району Гуама: по пути они должны пролететь над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. Все зашло так далеко, что 15 августа на острове Гуам включили сигнал о ядерной атаке — к счастью, по ошибке.Ulji Freedom Guardian сегодня вновь пригрозила США и Южной Корее "ядерным пепелищем". Кроме того, Пхеньян опубликовал пропагандистский видеоролик, на котором северокорейские ракеты уничтожают Гуам, американский президент Дональд Трамп смотрит на кладбище, а вице-президент Майк Пенс окутан пламенем.
Репетиция вторжения
Военные учения США и Южной Кореи действительно могут привести к широкомасштабным боевым действиям и неконтролируемой фазе ядерной войны. Пхеньян не без оснований считает целью маневров Ulji Freedom Guardian отработку внезапного упреждающего удара и захват северокорейской территории. В состоянии высшей степени боеготовности находятся войска (и арсеналы) всех сторон конфликта на Корейском полуострове.
Вроде бы оборонительные учения Ulchi Freedom Guardian с использованием компьютерного моделирования боевых действий направлены лишь на "повышение боеготовности, защиту региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове". Однако операционным планом объединенного командования США и Южной Кореи предусмотрены удары по объектам ядерной и ракетной программ КНДР. В маневрах участвуют около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысячи американских (на юге Корейского полуострова постоянно находятся более 28 тысяч военнослужащих США в рамках договора с Сеулом). По данным генштаба северокорейской армии, задействованы корабли Седьмого флота ВМС США и американские бомбардировщики B-52H, B-1И, B-2A. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару.
Баллистические аргументы
Пхеньяну есть чем ответить агрессору: с 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия. Последнее состоялось 9 сентября 2016 года, мощность уменьшенного заряда составила до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945-м.
Президент Дональд Трамп считает КНДР главной угрозой для США. Руководитель Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР должна закрыть ядерную программу и воздержаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа". Мирный диалог не складывается.
Ближайшие соседи корейцев — Китай и Россия — проявляют большую ответственность и осторожность.
Сопредседатели российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел КНР Кун Сюанью вчера, 21 августа, в Пекине обсудили ситуацию на Корейском полуострове. И выступили за наращивание политико-дипломатических усилий для снижения напряженности и запуска военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, что способствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова.
Ранее заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга напряженности". И если в основе конфликта лежит позиция США (которые так и не заключили мирный договор с КНДР по окончании войны 1950-1953 годов), возможно, Совету Безопасности ООН пора переходить к "параллельным" санкциям против Вашингтона?