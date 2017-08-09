"Конец режима и гибель народа". Глава Пентагона пригрозил КНДР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. КНДР должна закрыть ядерную программу и воздержаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа", заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Мэттис призвал северокорейского лидера Ким Чен Ына прислушаться к "единой позиции СБ ООН и заявлениям правительств по всему миру", которые, по его словам, признали, что политика КНДР "представляет угрозу глобальной безопасности и стабильности".

"КНДР следует сделать выбор в пользу того, чтобы прекратить самоизоляцию и отказаться от стремления иметь ядерное оружие. КНДР должна прекратить обсуждение любых действий, которые приведут к концу ее режима и гибели ее народа", — говорится в заявлении главы оборонного ведомства.

По словам Мэттиса, Пхеньян потерпит поражение как в гонке вооружений, так и любом конфликте, который он спровоцирует. Он добавил, что объединенные военные силы США и их союзников располагают надежными оборонными и наступательными возможностями.

Новые санкции

Совет безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Документ предусматривает запрет на импорт из Северной Кореи, в частности, свинца, железа, железной руды, угля и морепродуктов.

Кроме того, будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским кораблям, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

При этом США отказались зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в КНДР.

Обмен любезностями

Вскоре после этого Вашингтон и Пхеньян обменялись резкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР ответить "огнем и яростью" в случае, если с ее стороны будет исходить реальная угроза для Соединенных Штатов.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. В противном случае они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше", — приводит агентство Рейтер слова президента.

В ответ КНДР пригрозила нанести ракетный удар по базе ВВС США на тихоокеанском острове Гуам, расположенном в 4 тысячах километров от КНДР.

"Стратегические силы в настоящее время тщательно изучают оперативный план по нанесению огня по району вокруг Гуама ракетами средней и большой дальности "Хвасон-12" для сдерживания ключевых американских баз на Гуаме, включая базу ВВС Андерсон, где находятся стратегические бомбардировщики, которые действуют КНДР на нервы", — говорилось в опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи заявлении спикера стратегических сил Корейской народной армии.

План будет доложен Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение, отмечалось в сообщении.

Критика Трампа

Обещания Трампа ответить Пхеньяну огнем и мечом подверглись критике со стороны ряда политиков. Так, сенатор Джон Маккейн выразил несогласие с позицией президента.

"Если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", — заявил Маккейн.

Сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн также осудила угрозы Трампа в адрес КНДР. По ее словам, изоляция Северной Кореи не остановила их стремление к созданию ядерного оружия.

"Президент Трамп не помогает разрешить ситуацию своими помпезными заявлениями. США должны поскорее начать диалог на высоком уровне с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий. Я считаю, что дипломатия — единственный разумный выход", — уверена сенатор.

"Американцы могут спать спокойно"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон оправдал резкую риторику Трампа в адрес северокорейского лидера. По его словам, Ким Чен Ын не понимает язык дипломатии, и данное высказывание было сделано в понятной для Пхеньяна форме.

Глава Госдепа также подчеркнул, что не видит непосредственной угрозы какой-либо точке на территории США со стороны КНДР.

"Американцы могут спать спокойно", — заявил он, добавив при этом, что Вашингтон не склоняется к военному решения вопроса.

"Ничто из того, что мне довелось видеть и о чем мне известно, не говорит о радикальном изменении ситуации за последние 24 часа", — сказал Тиллерсон.

Есть ли угроза?

Пхеньян может нанести ракетный удар по территории США, однако речь идет не о континентальной части страны, а только об острове Гуам, заявил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

"Данное заявление является акцией предупреждения США, чтобы Америка прекратила свои провокации в отношении КНДР. Конечно, Северная Корея реально готова на такой удар, в случае если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян", — сказал эксперт.

Власти острова Гуам, в свою очередь, заявили, что готовы к любому развитию событий. Конгрессмен от территории Гуам Мадлен Бордалло подчеркнула, что уверена в способности американских военных защитить территорию от ядерной угрозы КНДР, которая "вызывает глубокую озабоченность". По данным Рейтер, Бордалло призвала президента США сотрудничать с международным сообществом для деэскалации напряженности, а также принять меры, чтобы остановить развитие оружейной программы Северной Кореи.

Уменьшенный ядерный заряд

Ранее газета Washington Post сообщила, что Пхеньян разработал уменьшенный ядерный заряд, который можно использовать в качестве боеголовки для межконтинентальных ракет.

С 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия — последнее из них состоялось 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Пхеньян утверждал, что был испытан именно уменьшенный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этих данных так и не было предоставлено.

Глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Токио должен проявлять особую бдительность в связи информацией о том, что КНДР может располагать уменьшенным ядерным зарядом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выступил с призывом к срочному повышению обороноспособности страны и глубокой военной реформе в связи с последними угрозами КНДР.