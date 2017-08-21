Российские и китайские дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью, которые являются сопредседателями российско-китайского Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии, обсудили в Пекине в понедельник ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, сообщает сайт МИД РФ.

"С обеих сторон акцентирована необходимость наращивания коллективных политико-дипломатических усилий в интересах деэскалации напряженности и запуска процесса общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, что способствовало бы созданию благоприятных условий для урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова", — говорится в сообщении МИД РФ.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Эту инициативу уже поддержали некоторые страны, в частности – Германия. США, однако, по-прежнему заявляют, что рассматриваются все варианты решения северокорейской проблемы, в том числе – военный. КНДР, в свою очередь, какого-либо ответа на российско-китайские инициативы не дала.