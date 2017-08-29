В Японии заявили, что запущенная северокорейская ракета могла достичь Гуама

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Ракета такого типа, пуск которой осуществила во вторник Северная Корея, могла достигнуть Гуама, заявил обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Дальность полета ракеты составляет около 5 тысяч километров. Само собой разумеется, что ракета такого типа могла достичь Гуама", — приводит слова министра агентство Киодо.

Он также подтвердил, что все части ракеты упали в 1180 километрах от северного японского острова Хоккайдо. Ранее военные сообщили, что от ракеты отделились три части.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетела над Японией и через 14 минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". Японские силы самообороны не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.