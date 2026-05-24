"Ливерпуль" последним в АПЛ обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
20:12 24.05.2026 (обновлено: 20:45 24.05.2026)
"Ливерпуль" последним в АПЛ обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

"Ливерпуль" последним обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ливерпуль» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, заняв пятое место в чемпионате Англии по футболу.
  • Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский «Арсенал».
  • «Борнмут» получил путевку в Лигу Европы, заняв шестое место, и впервые за свою 127-летнюю историю сыграет в еврокубках.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" стал пятым клубом чемпионата Англии по футболу, обеспечившим себе участие в Лиге чемпионов по итогам сезона.
В матче заключительного 38-го тура "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брентфордом" - 1:1. Команда набрала 60 очков, заняла пятое место и выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский "Арсенал" (85). Вторым стал "Манчестер Сити" (78), третьим - "Манчестер Юнайтед" (71), четвертой - бирмингемская "Астон Вилла" (65).
Английская премьер-лига (АПЛ)
24 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
1 : 1
Брентфорд
58‎’‎ • Кертис Джонс
(Мохамед Салах)
64‎’‎ • Кевин Шаде
Календарь Турнирная таблица История встреч

Результаты других матчей заключительного тура:

Путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым "Борнмут" (57 очков). Клуб впервые за свою 127-летнюю историю сыграет в еврокубках. Вернувшийся в АПЛ после восьмилетнего перерыва "Сандерленд" (54) занял седьмое место и также вышел в Лигу Европы. Восьмым стал "Брайтон" (53), который сыграет в Лиге конференций. Лондонский "Челси" (52) завершил сезон на десятом месте и впервые с сезона-2016/17 остался без еврокубков.
По итогам 38-го тура АПЛ покинул "Вест Хэм" (39), ставший 18-м. Ранее высший дивизион чемпионата Англии досрочно покинули "Бернли" (22) и "Вулверхэмптон" (20).
Джаррод Боуэн - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Вест Хэм" вылетел в Чемпионшип
Вчера, 20:11
 
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
