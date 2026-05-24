"Ливерпуль" последним в АПЛ обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ливерпуль» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, заняв пятое место в чемпионате Англии по футболу.
- Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский «Арсенал».
- «Борнмут» получил путевку в Лигу Европы, заняв шестое место, и впервые за свою 127-летнюю историю сыграет в еврокубках.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" стал пятым клубом чемпионата Англии по футболу, обеспечившим себе участие в Лиге чемпионов по итогам сезона.
В матче заключительного 38-го тура "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брентфордом" - 1:1. Команда набрала 60 очков, заняла пятое место и выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Досрочным чемпионом впервые с 2004 года стал лондонский "Арсенал" (85). Вторым стал "Манчестер Сити" (78), третьим - "Манчестер Юнайтед" (71), четвертой - бирмингемская "Астон Вилла" (65).
58’ • Кертис Джонс
64’ • Кевин Шаде
Результаты других матчей заключительного тура:
- "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3;
- "Бернли" - "Вулверхэмптон" - 1:1;
- "Вест Хэм" - "Лидс" - 3:0;
- "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 1:2;
- "Манчестер Сити" - "Астон Вилла" - 1:2;
- "Ноттингем Форест" - "Борнмут" - 1:1;
- "Сандерленд" - "Челси" - 2:1;
- "Тоттенхэм" - "Эвертон" - 1:0;
- "Фулхэм" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:0.
Путевку в Лигу Европы получил финишировавший шестым "Борнмут" (57 очков). Клуб впервые за свою 127-летнюю историю сыграет в еврокубках. Вернувшийся в АПЛ после восьмилетнего перерыва "Сандерленд" (54) занял седьмое место и также вышел в Лигу Европы. Восьмым стал "Брайтон" (53), который сыграет в Лиге конференций. Лондонский "Челси" (52) завершил сезон на десятом месте и впервые с сезона-2016/17 остался без еврокубков.
По итогам 38-го тура АПЛ покинул "Вест Хэм" (39), ставший 18-м. Ранее высший дивизион чемпионата Англии досрочно покинули "Бернли" (22) и "Вулверхэмптон" (20).
