"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках от Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
00:15 24.05.2026 (обновлено: 00:35 24.05.2026)
"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках от Ла Лиги

"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках, "Мальорка" и "Жирона" вылетели

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Сельта» и «Хетафе» квалифицировались в еврокубки по итогам заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
  • «Сельта» обыграла «Севилью» со счетом 1:0 и заняла шестое место, «Хетафе» одержал победу над «Осасуной» с аналогичным счетом и стал седьмым.
  • «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял десятое место и примет участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Сельта" и "Хетафе" квалифицировались в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно по итогам заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
В домашней игре "Сельта" обыграла "Севилью" со счетом 1:0, а "Хетафе" на своем поле одержал победу над "Осасуной" с аналогичным счетом. По итогам чемпионата "Сельта" с 54 очками заняла шестое место, "Хетафе" (51 очко) стал седьмым.
Чемпионат Испании по футболу
23 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Сельта
1 : 0
Севилья
51‎’‎ • Илайш Мориба
(Fer Lopez)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты других матчей тура:
"Валенсия" - "Барселона" - 3:1;
"Реал" - "Атлетик" - 4:2;
"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:2;
"Бетис" - "Леванте" - 2:1;
"Жирона" - "Эльче" - 1:1;
"Мальорка" - "Овьедо" - 3:0;
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:1.
Ранее досрочно чемпионом стала "Барселона" (94 очка). Также в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют мадридский "Реал" (86), "Вильярреал" (69), столичный "Атлетико" (69) и "Бетис" (60). "Вильярреал" и "Атлетико" проведут заключительный матч Ла Лиги в воскресенье.
Чемпионат Испании по футболу
23 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Хетафе
1 : 0
Осасуна
59‎’‎ • Луис Милья
(Луис Васкес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял десятое место с 46 очками. Клуб примет участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.
В Сегунду по итогам заключительного тура вылетели "Мальорка" (42), ставшая 18-й, и "Жирона" (41), расположившаяся на 19-й строчке. Ранее досрочно во второй дивизион вылетел "Овьедо" (29), ставший последним.
