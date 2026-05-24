"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках от Ла Лиги

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Сельта" и "Хетафе" квалифицировались в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно по итогам заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
51’ • Илайш Мориба
(Fer Lopez)
Результаты других матчей тура:
"Алавес" - "Райо Вальекано" - 1:2;
"Мальорка" - "Овьедо" - 3:0;
"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:1.
Ранее досрочно чемпионом стала "Барселона" (94 очка). Также в Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют мадридский "Реал" (86), "Вильярреал" (69), столичный "Атлетико" (69) и "Бетис" (60). "Вильярреал" и "Атлетико" проведут заключительный матч Ла Лиги в воскресенье.
"Реал Сосьедад", за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял десятое место с 46 очками. Клуб примет участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.
В Сегунду по итогам заключительного тура вылетели "Мальорка" (42), ставшая 18-й, и "Жирона" (41), расположившаяся на 19-й строчке. Ранее досрочно во второй дивизион вылетел "Овьедо" (29), ставший последним.