"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках от Ла Лиги

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Сельта" и "Хетафе" квалифицировались в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно по итогам заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.

В Сегунду по итогам заключительного тура вылетели "Мальорка" (42), ставшая 18-й, и "Жирона" (41), расположившаяся на 19-й строчке. Ранее досрочно во второй дивизион вылетел "Овьедо" (29), ставший последним.