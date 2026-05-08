Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России

Оглавление
- Последние новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере
- Что такое хантавирус и как он передается человеку
- Где можно заразиться хантавирусом: основные зоны риска
- Симптомы хантавируса
- Можно ли заразиться хантавирусом в России
- Лечение хантавируса
- Профилактика хантавируса: как защититься от заражения
- Стоит ли бояться хантавируса: мнение врачей
Хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой становятся обычные мыши и полевки. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью. В России ежегодно фиксируются тысячи заражений, особенно в дачный сезон. Разбираемся, как защититься и что делать, если появились первые признаки.
Последние новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере
Начало мая 2026-го принесло тревожные известия из Атлантики. Нидерландское судно MV Hondius, где находятся 149 человек, заблокировано у берегов Кабо-Верде. Среди тех, кто заперт на борту под наблюдением врачей, есть и один россиянин. Из-за вспышки опасной инфекции на сушу никого не выпускают.
Ситуация по цифрам сейчас такая: ВОЗ зафиксировала семь случаев заражения хантавирусом (два подтвердили сразу, по пяти ждут результатов). Троих спасти не удалось — двое туристов из Нидерландов и один из Германии. Еще за одного пациента борются врачи в реанимации ЮАР, его состояние называют "стабильно тяжелым".
Исполняющая обязанности директора ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям Мария Ван Керкхове заверила — организация предпринимает все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции дальше.
© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя
Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге через соцсети подтверждает: меры принимаются чрезвычайные.
Круиз начался 20 марта из аргентинского города Ушуайя. Маршрут включал остановки в Антарктиде и на островах Южной Атлантики, прибытие на Канарские острова планировалось на 4 мая.
Как могло произойти заражение
Заболевание могло начаться еще на суше, считает завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров. Коварство заболевания в его долгом инкубационном периоде — симптомы могут "дремать" неделями и проявиться уже в разгаре плавания, когда судно далеко от берега.
Специалист по хантавирусам из США Грег Мерц отметил: хронология развития заболеваний на лайнере наводит на мысль о возможной передаче вируса от человека к человеку. Единственный из хантавирусов, способный так распространяться, — южноамериканский штамм.
Важно: Закрывать границы или ограничивать перемещения между странами не нужно — на этом настоял Ханс Клюге, комментируя ситуацию.
Что такое хантавирус и как он передается человеку
Под общим названием "хантавирус" скрывается целое семейство из полусотни опасных патогенов. Основные переносчики — обычные грызуны вроде полевых мышей. Врач-эксперт "Гемотеста" Ольга Уланкина уточняет, как передается хантавирус: грызуны распространяют его через продукты жизнедеятельности.
Сами зверьки лишь носят в себе патоген, но пути заражения таковы, что для человека случайный контакт с ним оборачивается тяжелым ударом.
Вопрос, который волнует многих: передается ли хантавирус от человека к человеку? Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь", успокаивает: большинство штаммов вируса не передаются между людьми.
Основные пути заражения
Главный путь передачи — воздушно-пылевой. Человек вдыхает микроскопические частицы пыли, в которой содержатся выделения грызунов.
Другие пути заражения включают:
- Контакт с грызунами — укусы мышей или прикосновение к зараженным животным
- Употребление зараженной воды — если в источник попали выделения грызунов
- Прием пищи — продукты, подпорченные мышами, или еда, съеденная немытыми руками после контакта с зараженными поверхностями
Где можно заразиться хантавирусом: основные зоны риска
Территория распространения охватывает практически весь земной шар. Инфекция встречается в Европе, Азии, обеих Америках. В России она относится к наиболее распространенным природно-очаговым болезням.
Места повышенной опасности
- Запыленные помещения. Все, что долго стояло закрытым: дачные домики после зимы, погреба, сараи, подвалы и склады.
- Природа. Пикники, сбор грибов или ночевках в палатках там, где много мышиных нор.
- Садовые работы. В зоне риска дачники, которые ворошат старую листву, разбирают дрова или вскапывают огород после долгого перерыва.
- Водные источники. Открытые колодцы и лесные ручьи, к которым имеют доступ дикие полевки.
Кто входит в группу риска
По словам доцента Пироговского университета Ольги Зыковой, чаще всего с инфекцией сталкиваются те, кто много времени проводит на земле или в контакте с сельхозпродукцией. В "красной зоне" находятся фермеры, сотрудники зернохранилищ и работники складов. Однако не меньше рискуют обычные дачники, жители сел и туристы, предпочитающие отдых в лесу или походы.
Симптомы хантавируса
Симптомы коварны: на ранней стадии болезнь почти неотличима от гриппа. Именно поэтому пациенты часто теряют время — и обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии.
Инкубационный период
Инкубационный период хантавируса длится от 4 до 49 дней. Все это время человек чувствует себя здоровым, но вирус уже атакует организм изнутри.
Ранние признаки хантавируса
Болезнь начинается резко — буквально за несколько часов.
Основные признаки хантавируса у человека:
- температура 38–40°C;
- сильная головная боль;
- ломота в мышцах и суставах;
- озноб, слабость;
- тошнота, иногда рвота.
На этом этапе инфекцию почти всегда принимают за ОРВИ или грипп. Но через несколько дней состояние может резко ухудшиться.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБоль в животе
Основные формы заболевания
В медицине выделяют два главных сценария развития болезни, которые зависят от типа вируса и географии:
- Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Ту самую "мышиную лихорадку" вызывают штаммы, характерные для Европы и Азии (включая Россию). Основной удар приходится на почки. Болезнь начинается с резкого скачка температуры и интоксикации, за которыми следуют боли в пояснице, падение давления и опасные внутренние кровоизлияния. В худшем случае развивается острая почечная недостаточность.
- Хантавирусный легочный синдром (ХЛС). Более тяжелая форма, чаще встречается в Америке. Этот легочный синдром считается более агрессивным. Вместо почек вирус атакует дыхательную систему: человека мучает сухой кашель, нарастает одышка, а легкие стремительно заполняются жидкостью.
Признаки тяжелого течения
Независимо от того, какой именно орган атакован сильнее, есть общие признаки критического состояния:
- моча почти перестала выделяться или ее нет совсем;
- дыхание становится тяжелым, появляется чувство давления в груди;
- на теле проступают странные кровоизлияния или сильные отеки;
- человек начинает путаться в словах или терять сознание.
Можно ли заразиться хантавирусом в России
Да, в России хантавирусная инфекция встречается довольно часто. Более того, наша страна входит в число территорий с регулярной регистрацией случаев заболевания.
Статистика заболеваемости
Ежегодно в РФ регистрируют несколько тысяч случаев заражения хантавирусом. По распространенности эта инфекция в 10-100 раз опережает клещевой энцефалит и бешенство, оставаясь одной из самых массовых природно-очаговых болезней.
Согласно данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2025-го выявлено 3334 заболевших в 54 регионах. Это в 1,5 раза выше показателей предыдущего года, что подтверждает рост активности природных очагов вируса.
© Depositphotos.com / imagepointfrХантавирус
Регионы повышенного риска
Активность инфекции в РФ зависит от региона. Основные природные очаги сосредоточены в Поволжье и на Урале. Статистика высока в Башкирии и Татарстане. Также в зону риска входят области центральной части страны: Костромская, Ярославская, Рязанская и Калужская.
Когда чаще всего заражаются
Заболеваемость имеет выраженный пик с мая по октябрь. Летне-осенний всплеск напрямую связан с бытовой активностью: люди массово выезжают на дачи, ходят в походы и проводят время на природе, что увеличивает риск пересечения с местами обитания грызунов.
Какие штаммы циркулируют в России
На территории нашей страны встречаются несколько видов хантавирусов:
- Пуумала — наиболее распространенный, вызывает относительно легкую форму ГЛПС
- Добрава-Белград — опасный штамм, способный привести к тяжелому течению болезни
- Сеул — распространен в городах, переносится крысами
- Хантаан — встречается реже, но также способен вызвать серьезное заболевание
Смертность от хантавируса
Геннадий Онищенко, Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, сообщает: "Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%".
Однако показатель сильно зависит от штамма вируса и формы заболевания:
- В Европе и Азии летальность составляет от менее 1% до 15%;
- В Северной и Южной Америке показатель достигает 30-50%;
- При хантавирусном легочном синдроме смертность может доходить до 40-50%;
- Отдельные формы дают летальность около 38%.
© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius
Лечение хантавируса
Первое, что нужно знать: на сегодняшний день специфического лечения хантавируса не существует. В распоряжении врачей нет препаратов, способных адресно уничтожить этот вирус, поэтому врачи делают ставку на поддерживающую терапию.
Как лечат хантавирусную инфекцию:
- Обязательная госпитализация. При подозрении на инфекцию больного немедленно помещают в стационар. Самостоятельные попытки справиться с болезнью дома недопустимы, так как состояние пациента может стать критическим за считанные часы.
- Поддерживающая терапия. Основной упор делается на детоксикацию. С помощью инфузионной терапии (капельниц) медики восстанавливают баланс жидкости и помогают почкам выводить продукты распада вируса.
- Аппаратная помощь. В тяжелых случаях, когда почки перестают справляться, назначается гемодиализ. Если развивается легочный синдром, пациента подключают к ИВЛ для поддержки дыхания.
- Контроль показателей. Врачи купируют опасные симптомы: стабилизируют давление, применяют обезболивающие и жаропонижающие средства.
Прогноз и восстановление
При своевременном обращении за помощью и правильном лечении большинство пациентов выздоравливают. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Профилактика хантавируса: как защититься от заражения
Единственный способ не заболеть — избежать контакта с вирусом. Профилактика хантавируса строится на простых, но эффективных мерах предосторожности.
Правила для дачников и садоводов
Врач-терапевт Надежда Чернышева дает четкие рекомендации для тех, кто проводит время на даче:
Перед открытием дачного сезона:
- Сквозное проветривание помещения минимум 30 минут перед входом
- Любые работы по дому начинайте строго в респираторе и перчатках
- Не поднимайте пыль — проводите только влажную уборку
- Используйте хлорсодержащие моющие средства
Во время работы на участке:
- Никогда не ешьте продукты, подпорченные мышами
- Кипятите воду из колодца или используйте привезенную бутилированную
- Не кладите еду прямо на траву или пеньки — только в контейнеры или на клеенку
- Мойте руки перед каждым приемом пищи
© Depositphotos.com / drmadraМытье рук с мылом
Хранение продуктов:
- Держите припасы в герметичных контейнерах
- Регулярно проверяйте запасы на наличие следов грызунов
- Выбрасывайте все, до чего добрались мыши
Меры профилактики в природных условиях
Для любителей походов и отдыха на природе:
В лесу
- Не собирайте грибы и ягоды голыми руками
- Тщательно мойте дары леса перед употреблением
- Не пейте воду из открытых источников без кипячения
- Выбирайте для стоянки места вдали от нор и следов грызунов
При разбивке лагеря
- Храните продукты в подвешенном состоянии или герметичных емкостях
- Не оставляйте еду на земле
- Регулярно убирайте мусор и остатки пищи
- Спите в палатках, а не под открытым небом
Борьба с грызунами
Один из ключевых моментов профилактики — не дать мышам и крысам обосноваться рядом с вами:
- Заделайте все щели в доме и хозпостройках
- Установите металлические сетки на вентиляционные отверстия
- Не оставляйте в доступе корм для домашних животных
- Своевременно убирайте опавшие плоды на участке
- Держите участок в чистоте, не создавайте захламленных зон
- При необходимости используйте ловушки или обратитесь к специалистам
© Depositphotos.com / trancedrumerМышь на кухне
Что делать при контакте с грызуном
Если вас укусила мышь или вы прикасались к мертвому грызуну:
- Немедленно промойте место контакта проточной водой с мылом
- Обработайте антисептиком
- Обратитесь к врачу и сообщите о случившемся
- Наблюдайте за самочувствием в течение 6-8 недель
- При любых признаках недомогания — сразу к доктору
Стоит ли бояться хантавируса: мнение врачей
Новости о вспышке на круизном лайнере вызвали волну паники. Соцсети наполнились тревожными сообщениями о новой смертельной инфекции. Но насколько оправданы эти страхи?
Опасен ли хантавирус на самом деле
Врачи единодушны: хантавирус — действительно опасная инфекция, но паниковать не стоит. Специалисты призывают сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности.
Сравнение с другими вирусами
Чтобы понять реальную опасность хантавируса, важно посмотреть не только на летальность, но и на то, как часто люди вообще заражаются.
Сравнение показателей хантавируса и COVID-19
Показатель
Хантавирус
COVID-19
Смертность (если заразился)
1-50% в зависимости от штамма
1-2%
Случаев в год в мире
10 000 - 100 000%
Миллионы
Передача от человека к человеку
Практически не передается (Только вирус Andes в редких случаях, по данным ВОЗ)
Легко передается
Как заражаются
Контакт с выделениями грызунов
Воздушно-капельный путь
Риск массовой эпидемии
Минимальный
Высокий
Что говорят российские эксперты
Доцент Пироговского университета Ольга Зыкова подчеркивает: чаще всего хантавирус у людей выявляют среди тех, кто тесно связан с землей или лесом. В группе риска — аграрии, дачники, жители сельских районов и любители походов.
В то же время инфекционист Андрей Поздняков ("Инвитро") успокаивает: пути заражения хантавируса обычно не подразумевают передачу от человека к человеку. Почти все известные штаммы попадают в организм только из внешней среды, а не при общении с заболевшим.