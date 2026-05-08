Рейтинг@Mail.ru
Хантавирус: что это за болезнь, как передается, профилактика, лечение
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 08.05.2026 (обновлено: 18:54 08.05.2026)

Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России

© REUTERS / Centers for Disease Control and PreventionСнимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Centers for Disease Control and Prevention
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Оглавление
Хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой становятся обычные мыши и полевки. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью. В России ежегодно фиксируются тысячи заражений, особенно в дачный сезон. Разбираемся, как защититься и что делать, если появились первые признаки.

Последние новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере

Начало мая 2026-го принесло тревожные известия из Атлантики. Нидерландское судно MV Hondius, где находятся 149 человек, заблокировано у берегов Кабо-Верде. Среди тех, кто заперт на борту под наблюдением врачей, есть и один россиянин. Из-за вспышки опасной инфекции на сушу никого не выпускают.
Ситуация по цифрам сейчас такая: ВОЗ зафиксировала семь случаев заражения хантавирусом (два подтвердили сразу, по пяти ждут результатов). Троих спасти не удалось — двое туристов из Нидерландов и один из Германии. Еще за одного пациента борются врачи в реанимации ЮАР, его состояние называют "стабильно тяжелым".
Исполняющая обязанности директора ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям Мария Ван Керкхове заверила — организация предпринимает все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции дальше.
© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя
Медицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Misper Apawu
Медицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя
Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге через соцсети подтверждает: меры принимаются чрезвычайные.
Круиз начался 20 марта из аргентинского города Ушуайя. Маршрут включал остановки в Антарктиде и на островах Южной Атлантики, прибытие на Канарские острова планировалось на 4 мая.

Как могло произойти заражение

Заболевание могло начаться еще на суше, считает завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров. Коварство заболевания в его долгом инкубационном периоде — симптомы могут "дремать" неделями и проявиться уже в разгаре плавания, когда судно далеко от берега.
Специалист по хантавирусам из США Грег Мерц отметил: хронология развития заболеваний на лайнере наводит на мысль о возможной передаче вируса от человека к человеку. Единственный из хантавирусов, способный так распространяться, — южноамериканский штамм.
Важно: Закрывать границы или ограничивать перемещения между странами не нужно — на этом настоял Ханс Клюге, комментируя ситуацию.

Что такое хантавирус и как он передается человеку

Под общим названием "хантавирус" скрывается целое семейство из полусотни опасных патогенов. Основные переносчики — обычные грызуны вроде полевых мышей. Врач-эксперт "Гемотеста" Ольга Уланкина уточняет, как передается хантавирус: грызуны распространяют его через продукты жизнедеятельности.
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Bank VoleРыжая полевка
Рыжая полевка - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Bank Vole
Рыжая полевка
Сами зверьки лишь носят в себе патоген, но пути заражения таковы, что для человека случайный контакт с ним оборачивается тяжелым ударом.
Вопрос, который волнует многих: передается ли хантавирус от человека к человеку? Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь", успокаивает: большинство штаммов вируса не передаются между людьми.

Основные пути заражения

Главный путь передачи — воздушно-пылевой. Человек вдыхает микроскопические частицы пыли, в которой содержатся выделения грызунов.
Другие пути заражения включают:
  • Контакт с грызунами — укусы мышей или прикосновение к зараженным животным
  • Употребление зараженной воды — если в источник попали выделения грызунов
  • Прием пищи — продукты, подпорченные мышами, или еда, съеденная немытыми руками после контакта с зараженными поверхностями

Где можно заразиться хантавирусом: основные зоны риска

Территория распространения охватывает практически весь земной шар. Инфекция встречается в Европе, Азии, обеих Америках. В России она относится к наиболее распространенным природно-очаговым болезням.

Места повышенной опасности

  • Запыленные помещения. Все, что долго стояло закрытым: дачные домики после зимы, погреба, сараи, подвалы и склады.
  • Природа. Пикники, сбор грибов или ночевках в палатках там, где много мышиных нор.
  • Садовые работы. В зоне риска дачники, которые ворошат старую листву, разбирают дрова или вскапывают огород после долгого перерыва.
  • Водные источники. Открытые колодцы и лесные ручьи, к которым имеют доступ дикие полевки.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сбор грибов

Кто входит в группу риска

По словам доцента Пироговского университета Ольги Зыковой, чаще всего с инфекцией сталкиваются те, кто много времени проводит на земле или в контакте с сельхозпродукцией. В "красной зоне" находятся фермеры, сотрудники зернохранилищ и работники складов. Однако не меньше рискуют обычные дачники, жители сел и туристы, предпочитающие отдых в лесу или походы.

Симптомы хантавируса

Симптомы коварны: на ранней стадии болезнь почти неотличима от гриппа. Именно поэтому пациенты часто теряют время — и обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии.

Инкубационный период

Инкубационный период хантавируса длится от 4 до 49 дней. Все это время человек чувствует себя здоровым, но вирус уже атакует организм изнутри.

Ранние признаки хантавируса

Болезнь начинается резко — буквально за несколько часов.
Основные признаки хантавируса у человека:
  • температура 38–40°C;
  • сильная головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • озноб, слабость;
  • тошнота, иногда рвота.
На этом этапе инфекцию почти всегда принимают за ОРВИ или грипп. Но через несколько дней состояние может резко ухудшиться.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Боль в животе

Основные формы заболевания

В медицине выделяют два главных сценария развития болезни, которые зависят от типа вируса и географии:
  1. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Ту самую "мышиную лихорадку" вызывают штаммы, характерные для Европы и Азии (включая Россию). Основной удар приходится на почки. Болезнь начинается с резкого скачка температуры и интоксикации, за которыми следуют боли в пояснице, падение давления и опасные внутренние кровоизлияния. В худшем случае развивается острая почечная недостаточность.
  2. Хантавирусный легочный синдром (ХЛС). Более тяжелая форма, чаще встречается в Америке. Этот легочный синдром считается более агрессивным. Вместо почек вирус атакует дыхательную систему: человека мучает сухой кашель, нарастает одышка, а легкие стремительно заполняются жидкостью.

Признаки тяжелого течения

Независимо от того, какой именно орган атакован сильнее, есть общие признаки критического состояния:
  • моча почти перестала выделяться или ее нет совсем;
  • дыхание становится тяжелым, появляется чувство давления в груди;
  • на теле проступают странные кровоизлияния или сильные отеки;
  • человек начинает путаться в словах или терять сознание.

Можно ли заразиться хантавирусом в России

Да, в России хантавирусная инфекция встречается довольно часто. Более того, наша страна входит в число территорий с регулярной регистрацией случаев заболевания.

Статистика заболеваемости

Ежегодно в РФ регистрируют несколько тысяч случаев заражения хантавирусом. По распространенности эта инфекция в 10-100 раз опережает клещевой энцефалит и бешенство, оставаясь одной из самых массовых природно-очаговых болезней.
Согласно данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2025-го выявлено 3334 заболевших в 54 регионах. Это в 1,5 раза выше показателей предыдущего года, что подтверждает рост активности природных очагов вируса.
© Depositphotos.com / imagepointfrХантавирус
Хантавирус - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Depositphotos.com / imagepointfr
Хантавирус

Регионы повышенного риска

Активность инфекции в РФ зависит от региона. Основные природные очаги сосредоточены в Поволжье и на Урале. Статистика высока в Башкирии и Татарстане. Также в зону риска входят области центральной части страны: Костромская, Ярославская, Рязанская и Калужская.

Когда чаще всего заражаются

Заболеваемость имеет выраженный пик с мая по октябрь. Летне-осенний всплеск напрямую связан с бытовой активностью: люди массово выезжают на дачи, ходят в походы и проводят время на природе, что увеличивает риск пересечения с местами обитания грызунов.

Какие штаммы циркулируют в России

На территории нашей страны встречаются несколько видов хантавирусов:
  • Пуумала — наиболее распространенный, вызывает относительно легкую форму ГЛПС
  • Добрава-Белград — опасный штамм, способный привести к тяжелому течению болезни
  • Сеул — распространен в городах, переносится крысами
  • Хантаан — встречается реже, но также способен вызвать серьезное заболевание

Смертность от хантавируса

Геннадий Онищенко, Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, сообщает: "Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%".
Однако показатель сильно зависит от штамма вируса и формы заболевания:
  • В Европе и Азии летальность составляет от менее 1% до 15%;
  • В Северной и Южной Америке показатель достигает 30-50%;
  • При хантавирусном легочном синдроме смертность может доходить до 40-50%;
  • Отдельные формы дают летальность около 38%.
© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius
Медицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Misper Apawu
Медицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius

Лечение хантавируса

Первое, что нужно знать: на сегодняшний день специфического лечения хантавируса не существует. В распоряжении врачей нет препаратов, способных адресно уничтожить этот вирус, поэтому врачи делают ставку на поддерживающую терапию.

Как лечат хантавирусную инфекцию:

  1. Обязательная госпитализация. При подозрении на инфекцию больного немедленно помещают в стационар. Самостоятельные попытки справиться с болезнью дома недопустимы, так как состояние пациента может стать критическим за считанные часы.
  2. Поддерживающая терапия. Основной упор делается на детоксикацию. С помощью инфузионной терапии (капельниц) медики восстанавливают баланс жидкости и помогают почкам выводить продукты распада вируса.
  3. Аппаратная помощь. В тяжелых случаях, когда почки перестают справляться, назначается гемодиализ. Если развивается легочный синдром, пациента подключают к ИВЛ для поддержки дыхания.
  4. Контроль показателей. Врачи купируют опасные симптомы: стабилизируют давление, применяют обезболивающие и жаропонижающие средства.

Прогноз и восстановление

При своевременном обращении за помощью и правильном лечении большинство пациентов выздоравливают. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Профилактика хантавируса: как защититься от заражения

Единственный способ не заболеть — избежать контакта с вирусом. Профилактика хантавируса строится на простых, но эффективных мерах предосторожности.

Правила для дачников и садоводов

Врач-терапевт Надежда Чернышева дает четкие рекомендации для тех, кто проводит время на даче:
Перед открытием дачного сезона:
  1. Сквозное проветривание помещения минимум 30 минут перед входом
  2. Любые работы по дому начинайте строго в респираторе и перчатках
  3. Не поднимайте пыль — проводите только влажную уборку
  4. Используйте хлорсодержащие моющие средства
Во время работы на участке:
  • Никогда не ешьте продукты, подпорченные мышами
  • Кипятите воду из колодца или используйте привезенную бутилированную
  • Не кладите еду прямо на траву или пеньки — только в контейнеры или на клеенку
  • Мойте руки перед каждым приемом пищи
© Depositphotos.com / drmadraМытье рук с мылом
Мытье рук с мылом - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Depositphotos.com / drmadra
Мытье рук с мылом
Хранение продуктов:
  • Держите припасы в герметичных контейнерах
  • Регулярно проверяйте запасы на наличие следов грызунов
  • Выбрасывайте все, до чего добрались мыши

Меры профилактики в природных условиях

Для любителей походов и отдыха на природе:
В лесу
  • Не собирайте грибы и ягоды голыми руками
  • Тщательно мойте дары леса перед употреблением
  • Не пейте воду из открытых источников без кипячения
  • Выбирайте для стоянки места вдали от нор и следов грызунов
При разбивке лагеря
  • Храните продукты в подвешенном состоянии или герметичных емкостях
  • Не оставляйте еду на земле
  • Регулярно убирайте мусор и остатки пищи
  • Спите в палатках, а не под открытым небом

Борьба с грызунами

Один из ключевых моментов профилактики — не дать мышам и крысам обосноваться рядом с вами:
  • Заделайте все щели в доме и хозпостройках
  • Установите металлические сетки на вентиляционные отверстия
  • Не оставляйте в доступе корм для домашних животных
  • Своевременно убирайте опавшие плоды на участке
  • Держите участок в чистоте, не создавайте захламленных зон
  • При необходимости используйте ловушки или обратитесь к специалистам
© Depositphotos.com / trancedrumerМышь на кухне
Мышь на кухне - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Depositphotos.com / trancedrumer
Мышь на кухне

Что делать при контакте с грызуном

Если вас укусила мышь или вы прикасались к мертвому грызуну:
  • Немедленно промойте место контакта проточной водой с мылом
  • Обработайте антисептиком
  • Обратитесь к врачу и сообщите о случившемся
  • Наблюдайте за самочувствием в течение 6-8 недель
  • При любых признаках недомогания — сразу к доктору

Стоит ли бояться хантавируса: мнение врачей

Новости о вспышке на круизном лайнере вызвали волну паники. Соцсети наполнились тревожными сообщениями о новой смертельной инфекции. Но насколько оправданы эти страхи?

Опасен ли хантавирус на самом деле

Врачи единодушны: хантавирус — действительно опасная инфекция, но паниковать не стоит. Специалисты призывают сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности.

Сравнение с другими вирусами

Чтобы понять реальную опасность хантавируса, важно посмотреть не только на летальность, но и на то, как часто люди вообще заражаются.
Сравнение показателей хантавируса и COVID-19

Показатель

Хантавирус

COVID-19

Смертность (если заразился)

1-50% в зависимости от штамма

1-2%

Случаев в год в мире

10 000 - 100 000%

Миллионы

Передача от человека к человеку

Практически не передается (Только вирус Andes в редких случаях, по данным ВОЗ)

Легко передается

Как заражаются

Контакт с выделениями грызунов

Воздушно-капельный путь

Риск массовой эпидемии

Минимальный

Высокий

Что говорят российские эксперты

Доцент Пироговского университета Ольга Зыкова подчеркивает: чаще всего хантавирус у людей выявляют среди тех, кто тесно связан с землей или лесом. В группе риска — аграрии, дачники, жители сельских районов и любители походов.
В то же время инфекционист Андрей Поздняков ("Инвитро") успокаивает: пути заражения хантавируса обычно не подразумевают передачу от человека к человеку. Почти все известные штаммы попадают в организм только из внешней среды, а не при общении с заболевшим.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала