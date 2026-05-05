Геморрагическая лихорадка: причины, симптомы и способы лечения в 2026-м

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еще до начала посадочного сезона первая весенняя уборка на любимой даче может обернуться госпитализацией. В доме притаилась инфекция, способная за считаные дни разрушить почки и вывести из строя всю кровеносную систему.
Как не превратить долгожданный отдых в борьбу за выживание?
Что такое геморрагическая лихорадка
У геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) есть и другие имена: мышиная, дальневосточная (или маньчжурская) лихорадка.
Виновник — буньявирус. Он атакует мелкие сосуды, "выключает" почки и буквально ломает органы изнутри. Итог печальный: внутренние кровотечения, отказ систем, а в тяжелых случаях — смерть.
В России это самая частая природная инфекция. Каждый год — до 20 тысяч диагнозов. Пик опасности наступает летом и осенью.
Как вирус попадает в организм
Главные распространители — рыжие полевки. Также опасность представляют желтогорлые полевки, лесные мыши, крысы. Сами животные не болеют, но щедро выделяют вирус с мочой и пометом.
Есть три основных пути заражения:
- Воздушный — достаточно вдохнуть пыль, в которой есть засохшие частицы испражнений;
- Через еду — мыши пробежали по столу, погрызли печенье или оставили "сюрприз" на немытом яблоке;
- Контактный — достаточно потрогать грязные дрова или старые тряпки на чердаке, имея на руках обычную царапину.
CC BY 3.0 / Zbyszek Boratynski / Myodes rutilus in Savukoski, Lapland (Lapland, Finland)Красная полевка
Важный момент: болезнь не передается от человека к человеку. Сама инфекция крайне живучая: она легко переносит холода и месяцами ждет на грязных поверхностях.
Симптомы геморрагической лихорадки
Инкубационный период длится от четырех до 45 дней, но чаще проявляется через две-три недели после контакта с вирусом. Болезнь коварна тем, что поначалу успешно маскируется под тяжелый грипп.
Стадии и признаки заболевания
- Начало (один-три дня). Резкий скачок температуры до 40 градусов, озноб и невыносимая головная боль. Характерны ломота в мышцах, сухость во рту и специфическое нарушение зрения — туман или "сетка" перед глазами.
- Разгар болезни. Лицо, шея и верхняя часть туловища отекают и краснеют ("эффект капюшона"). На коже и слизистых появляется мелкая красная сыпь. Белки глаз наливаются кровью.
- Критическая фаза. На фоне возможного падения температуры состояние резко ухудшается. Поясницу скручивает от боли, начинаются внутренние кровотечения: кровь из носа, примеси в моче, черный дегтеобразный стул.
- Почечный синдром. Выработка мочи резко сокращается (олигурия) или прекращается вовсе. Это главный сигнал критического поражения почек, ведущего к летальному исходу.
При благоприятном исходе кризис минует на девятый-тринадцатый день. Полная реабилитация занимает около месяца, после чего формируется пожизненный иммунитет.
Однако в семи-десяти процентах случаев медицина бессильна. Смерть наступает от инфекционно-токсического шока, разрыва капсулы почек или массивных кровоизлияний в жизненно важные органы.
Лечение геморрагической лихорадки
Специфического лекарства от мышиной лихорадки нет. Лечение — поддерживающее, симптоматическое.
Протокол лечения
- Госпитализация и режим. Пациента помещают в инфекционное отделение. Назначается строгий постельный режим, так как любая физическая активность повышает риск внутренних кровотечений и разрыва капсулы почек.
- Диетотерапия. Теплая мягкая пища, кисели и нежирные супы.
- Медикаментозная поддержка. Врачи проводят инфузионную терапию (капельницы) для восполнения электролитов и поддержания водно-солевого баланса. Используются кровоостанавливающие средства и препараты для защиты сосудов.
- Жаропонижающие. Для снижения температуры допускается использование парацетамола. Аспирин категорически запрещен, так как он разжижает кровь и провоцирует массивные кровотечения.
- Интенсивная терапия. При развитии шока, дыхательной недостаточности или полной остановке работы почек пациента переводят в реанимацию.
Профилактика мышиной лихорадки
Специфической вакцины от ГЛПС не существует, поэтому защита строится исключительно на предотвращении контакта с вирусом и его переносчиками:
- Истребление грызунов. Регулярное использование ловушек, ядохимикатов и ультразвуковых отпугивателей на участке и внутри строений.
- Безопасная уборка помещений. Первая уборка дачи после зимы проводится строго влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- Использование средств защиты. Любые работы в запыленных помещениях выполняются в перчатках и плотно прилегающей многослойной маске или респираторе.
- Обеззараживание вещей. Матрасы, подушки и одеяла после долгого хранения необходимо выносить на прямое солнце. Ультрафиолетовое излучение губительно для вируса.
- Пищевая безопасность. Продукты питания должны храниться в герметичной таре, недоступной для грызунов. Овощи, фрукты и зелень, особенно из погребов, требуют тщательного мытья. Употребление сырой воды из открытых источников или колодцев исключено — только кипячение.
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiЖенщины в масках и перчатках протирают поверхность стола
