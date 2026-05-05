Геморрагическая лихорадка: причины, симптомы и способы лечения в 2026-м

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Еще до начала посадочного сезона первая весенняя уборка на любимой даче может обернуться госпитализацией. В доме притаилась инфекция, способная за считаные дни разрушить почки и вывести из строя всю кровеносную систему.

Как не превратить долгожданный отдых в борьбу за выживание?

Что такое геморрагическая лихорадка

У геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) есть и другие имена: мышиная, дальневосточная (или маньчжурская) лихорадка.

Виновник — буньявирус. Он атакует мелкие сосуды, "выключает" почки и буквально ломает органы изнутри. Итог печальный: внутренние кровотечения, отказ систем, а в тяжелых случаях — смерть.

В России это самая частая природная инфекция. Каждый год — до 20 тысяч диагнозов. Пик опасности наступает летом и осенью.

Как вирус попадает в организм

Главные распространители — рыжие полевки. Также опасность представляют желтогорлые полевки, лесные мыши, крысы. Сами животные не болеют, но щедро выделяют вирус с мочой и пометом.

Есть три основных пути заражения:

Воздушный — достаточно вдохнуть пыль, в которой есть засохшие частицы испражнений; Через еду — мыши пробежали по столу, погрызли печенье или оставили "сюрприз" на немытом яблоке; Контактный — достаточно потрогать грязные дрова или старые тряпки на чердаке, имея на руках обычную царапину.

Важный момент: болезнь не передается от человека к человеку. Сама инфекция крайне живучая: она легко переносит холода и месяцами ждет на грязных поверхностях.

Симптомы геморрагической лихорадки

Инкубационный период длится от четырех до 45 дней, но чаще проявляется через две-три недели после контакта с вирусом. Болезнь коварна тем, что поначалу успешно маскируется под тяжелый грипп.

Стадии и признаки заболевания

Начало (один-три дня). Резкий скачок температуры до 40 градусов, озноб и невыносимая головная боль. Характерны ломота в мышцах, сухость во рту и специфическое нарушение зрения — туман или "сетка" перед глазами. Разгар болезни. Лицо, шея и верхняя часть туловища отекают и краснеют ("эффект капюшона"). На коже и слизистых появляется мелкая красная сыпь. Белки глаз наливаются кровью. Критическая фаза. На фоне возможного падения температуры состояние резко ухудшается. Поясницу скручивает от боли, начинаются внутренние кровотечения: кровь из носа, примеси в моче, черный дегтеобразный стул. Почечный синдром. Выработка мочи резко сокращается (олигурия) или прекращается вовсе. Это главный сигнал критического поражения почек, ведущего к летальному исходу.

При благоприятном исходе кризис минует на девятый-тринадцатый день. Полная реабилитация занимает около месяца, после чего формируется пожизненный иммунитет.

Однако в семи-десяти процентах случаев медицина бессильна. Смерть наступает от инфекционно-токсического шока, разрыва капсулы почек или массивных кровоизлияний в жизненно важные органы.

Лечение геморрагической лихорадки

Специфического лекарства от мышиной лихорадки нет. Лечение — поддерживающее, симптоматическое.

Протокол лечения

Госпитализация и режим. Пациента помещают в инфекционное отделение. Назначается строгий постельный режим, так как любая физическая активность повышает риск внутренних кровотечений и разрыва капсулы почек. Диетотерапия. Теплая мягкая пища, кисели и нежирные супы. Медикаментозная поддержка. Врачи проводят инфузионную терапию (капельницы) для восполнения электролитов и поддержания водно-солевого баланса. Используются кровоостанавливающие средства и препараты для защиты сосудов. Жаропонижающие. Для снижения температуры допускается использование парацетамола. Аспирин категорически запрещен, так как он разжижает кровь и провоцирует массивные кровотечения. Интенсивная терапия. При развитии шока, дыхательной недостаточности или полной остановке работы почек пациента переводят в реанимацию.

Профилактика мышиной лихорадки

Специфической вакцины от ГЛПС не существует, поэтому защита строится исключительно на предотвращении контакта с вирусом и его переносчиками:

Истребление грызунов. Регулярное использование ловушек, ядохимикатов и ультразвуковых отпугивателей на участке и внутри строений. Безопасная уборка помещений. Первая уборка дачи после зимы проводится строго влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Использование средств защиты. Любые работы в запыленных помещениях выполняются в перчатках и плотно прилегающей многослойной маске или респираторе. Обеззараживание вещей. Матрасы, подушки и одеяла после долгого хранения необходимо выносить на прямое солнце. Ультрафиолетовое излучение губительно для вируса. Пищевая безопасность. Продукты питания должны храниться в герметичной таре, недоступной для грызунов. Овощи, фрукты и зелень, особенно из погребов, требуют тщательного мытья. Употребление сырой воды из открытых источников или колодцев исключено — только кипячение.