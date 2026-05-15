Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России

© REUTERS / Centers for Disease Control and Prevention Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом

Хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой становятся обычные мыши и полевки. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью. В России ежегодно фиксируются тысячи заражений, особенно в дачный сезон. Разбираемся, как защититься и что делать, если появились первые признаки.

Последние новости о вспышке хантавируса на круизном лайнере

Начало мая 2026-го принесло тревожные известия из Атлантики. Нидерландское судно MV Hondius, где находились 149 человек, было заблокировано у берегов Кабо-Верде. Среди тех, кто оказался заперт на борту под наблюдением врачей, был и один россиянин. Из-за вспышки опасной инфекции на сушу никого не выпускали.

Троих спасти не удалось — скончались двое туристов из Нидерландов и один из Германии.

Исполняющая обязанности директора ВОЗ по вопросам готовности к эпидемиям Мария Ван Керкхове заверила — организация предпринимает все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции дальше.

© AP Photo / Misper Apawu Медицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя

Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге через соцсети подтверждает: меры принимаются чрезвычайные.

Круиз начался 20 марта из аргентинского города Ушуайя. Маршрут включал остановки в Антарктиде и на островах Южной Атлантики, прибытие на Канарские острова планировалось на 4 мая.

Масштабная операция по спасению людей завершилась 11 мая. По заявлению министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, с борта зараженного лайнера MV Hondius были экстренно эвакуированы 125 человек — как пассажиры, так и члены экипажа. Из-за географии круиза вспышка приобрела международный характер: на берег высадили граждан из 23 государств, которых сразу взяли под жесткий медицинский контроль.

Как могло произойти заражение

Заболевание могло начаться еще на суше, считает завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров. Коварство заболевания в его долгом инкубационном периоде — симптомы могут "дремать" неделями и проявиться уже в разгаре плавания, когда судно далеко от берега.

Специалист по хантавирусам из США Грег Мерц отметил : хронология развития заболеваний на лайнере наводит на мысль о возможной передаче вируса от человека к человеку. Единственный из хантавирусов, способный так распространяться, — южноамериканский штамм.

Важно: Закрывать границы или ограничивать перемещения между странами не нужно — на этом настоял Ханс Клюге, комментируя ситуацию.

Что такое хантавирус и как он передается человеку

Под общим названием "хантавирус" скрывается целое семейство из полусотни опасных патогенов. Основные переносчики — обычные грызуны вроде полевых мышей. Врач-эксперт "Гемотеста" Ольга Уланкина уточняет, как передается хантавирус: грызуны распространяют его через продукты жизнедеятельности.

Сами зверьки лишь носят в себе патоген, но пути заражения таковы, что для человека случайный контакт с ним оборачивается тяжелым ударом.

Вопрос, который волнует многих: передается ли хантавирус от человека к человеку? Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь", успокаивает: большинство штаммов вируса не передаются между людьми.

Основные пути заражения

Главный путь передачи — воздушно-пылевой. Человек вдыхает микроскопические частицы пыли, в которой содержатся выделения грызунов.

Другие пути заражения включают:

Контакт с грызунами — укусы мышей или прикосновение к зараженным животным

— укусы мышей или прикосновение к зараженным животным Употребление зараженной воды — если в источник попали выделения грызунов

— если в источник попали выделения грызунов Прием пищи — продукты, подпорченные мышами, или еда, съеденная немытыми руками после контакта с зараженными поверхностями

Где можно заразиться хантавирусом: основные зоны риска

Территория распространения охватывает практически весь земной шар. Инфекция встречается в Европе, Азии, обеих Америках. В России она относится к наиболее распространенным природно-очаговым болезням.

Места повышенной опасности

Запыленные помещения. Все, что долго стояло закрытым: дачные домики после зимы, погреба, сараи, подвалы и склады.

Все, что долго стояло закрытым: дачные домики после зимы, погреба, сараи, подвалы и склады. Природа. Пикники, сбор грибов или ночевках в палатках там, где много мышиных нор.

Пикники, сбор грибов или ночевках в палатках там, где много мышиных нор. Садовые работы. В зоне риска дачники, которые ворошат старую листву, разбирают дрова или вскапывают огород после долгого перерыва.

В зоне риска дачники, которые ворошат старую листву, разбирают дрова или вскапывают огород после долгого перерыва. Водные источники. Открытые колодцы и лесные ручьи, к которым имеют доступ дикие полевки.

Кто входит в группу риска

По словам доцента Пироговского университета Ольги Зыковой, чаще всего с инфекцией сталкиваются те, кто много времени проводит на земле или в контакте с сельхозпродукцией. В "красной зоне" находятся фермеры, сотрудники зернохранилищ и работники складов. Однако не меньше рискуют обычные дачники, жители сел и туристы, предпочитающие отдых в лесу или походы.

Симптомы хантавируса

Симптомы коварны: на ранней стадии болезнь почти неотличима от гриппа. Именно поэтому пациенты часто теряют время — и обращаются к врачу уже при тяжелом состоянии.

Инкубационный период

Инкубационный период хантавируса длится от 4 до 49 дней. Все это время человек чувствует себя здоровым, но вирус уже атакует организм изнутри.

Ранние признаки хантавируса

Болезнь начинается резко — буквально за несколько часов.

Основные признаки хантавируса у человека:

температура 38–40°C;

сильная головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

озноб, слабость;

тошнота, иногда рвота.

На этом этапе инфекцию почти всегда принимают за ОРВИ или грипп. Но через несколько дней состояние может резко ухудшиться.

Основные формы заболевания

В медицине выделяют два главных сценария развития болезни, которые зависят от типа вируса и географии:

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Ту самую "мышиную лихорадку" вызывают штаммы, характерные для Европы и Азии (включая Россию). Основной удар приходится на почки. Болезнь начинается с резкого скачка температуры и интоксикации, за которыми следуют боли в пояснице, падение давления и опасные внутренние кровоизлияния. В худшем случае развивается острая почечная недостаточность. Хантавирусный легочный синдром (ХЛС). Более тяжелая форма, чаще встречается в Америке. Этот легочный синдром считается более агрессивным. Вместо почек вирус атакует дыхательную систему: человека мучает сухой кашель, нарастает одышка, а легкие стремительно заполняются жидкостью.

Признаки тяжелого течения

Независимо от того, какой именно орган атакован сильнее, есть общие признаки критического состояния:

моча почти перестала выделяться или ее нет совсем;

дыхание становится тяжелым, появляется чувство давления в груди;

на теле проступают странные кровоизлияния или сильные отеки;

человек начинает путаться в словах или терять сознание.

Можно ли заразиться хантавирусом в России

Да, в России хантавирусная инфекция встречается довольно часто. Более того, наша страна входит в число территорий с регулярной регистрацией случаев заболевания.

Статистика заболеваемости

Ежегодно в РФ регистрируют несколько тысяч случаев заражения хантавирусом. По распространенности эта инфекция в 10-100 раз опережает клещевой энцефалит и бешенство, оставаясь одной из самых массовых природно-очаговых болезней.

Согласно данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2025-го выявлено 3334 заболевших в 54 регионах. Это в 1,5 раза выше показателей предыдущего года, что подтверждает рост активности природных очагов вируса.

Регионы повышенного риска

Активность инфекции в РФ зависит от региона. Основные природные очаги сосредоточены в Поволжье и на Урале. Статистика высока в Башкирии и Татарстане. Также в зону риска входят области центральной части страны: Костромская, Ярославская, Рязанская и Калужская.

Когда чаще всего заражаются

Заболеваемость имеет выраженный пик с мая по октябрь. Летне-осенний всплеск напрямую связан с бытовой активностью: люди массово выезжают на дачи, ходят в походы и проводят время на природе, что увеличивает риск пересечения с местами обитания грызунов.

Какие штаммы циркулируют в России

На территории нашей страны встречаются несколько видов хантавирусов:

Пуумала — наиболее распространенный, вызывает относительно легкую форму ГЛПС

— наиболее распространенный, вызывает относительно легкую форму ГЛПС Добрава-Белград — опасный штамм, способный привести к тяжелому течению болезни

— опасный штамм, способный привести к тяжелому течению болезни Сеул — распространен в городах, переносится крысами

— распространен в городах, переносится крысами Хантаан — встречается реже, но также способен вызвать серьезное заболевание

Смертность от хантавируса

Геннадий Онищенко, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, сообщает: "Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%".

Однако показатель сильно зависит от штамма вируса и формы заболевания:

В Европе и Азии летальность составляет от менее 1% до 15%;

В Северной и Южной Америке показатель достигает 30-50%;

При хантавирусном легочном синдроме смертность может доходить до 40-50%;

Отдельные формы дают летальность около 38%.

Лечение хантавируса

Первое, что нужно знать: на сегодняшний день специфического лечения хантавируса не существует. В распоряжении врачей нет препаратов, способных адресно уничтожить этот вирус, поэтому врачи делают ставку на поддерживающую терапию.

Как лечат хантавирусную инфекцию:

Обязательная госпитализация. При подозрении на инфекцию больного немедленно помещают в стационар. Самостоятельные попытки справиться с болезнью дома недопустимы, так как состояние пациента может стать критическим за считанные часы. Поддерживающая терапия. Основной упор делается на детоксикацию. С помощью инфузионной терапии (капельниц) медики восстанавливают баланс жидкости и помогают почкам выводить продукты распада вируса. Аппаратная помощь. В тяжелых случаях, когда почки перестают справляться, назначается гемодиализ. Если развивается легочный синдром, пациента подключают к ИВЛ для поддержки дыхания. Контроль показателей. Врачи купируют опасные симптомы: стабилизируют давление, применяют обезболивающие и жаропонижающие средства.

Прогноз и восстановление

При своевременном обращении за помощью и правильном лечении большинство пациентов выздоравливают. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Профилактика хантавируса: как защититься от заражения

Единственный способ не заболеть — избежать контакта с вирусом. Профилактика хантавируса строится на простых, но эффективных мерах предосторожности.

Правила для дачников и садоводов

Врач-терапевт Надежда Чернышева дает четкие рекомендации для тех, кто проводит время на даче:

Перед открытием дачного сезона:

Сквозное проветривание помещения минимум 30 минут перед входом Любые работы по дому начинайте строго в респираторе и перчатках Не поднимайте пыль — проводите только влажную уборку Используйте хлорсодержащие моющие средства

Во время работы на участке:

Никогда не ешьте продукты, подпорченные мышами

Кипятите воду из колодца или используйте привезенную бутилированную

Не кладите еду прямо на траву или пеньки — только в контейнеры или на клеенку

Мойте руки перед каждым приемом пищи

Хранение продуктов:

Держите припасы в герметичных контейнерах

Регулярно проверяйте запасы на наличие следов грызунов

Выбрасывайте все, до чего добрались мыши

Меры профилактики в природных условиях

Для любителей походов и отдыха на природе:

В лесу

Не собирайте грибы и ягоды голыми руками

Тщательно мойте дары леса перед употреблением

Не пейте воду из открытых источников без кипячения

Выбирайте для стоянки места вдали от нор и следов грызунов

При разбивке лагеря

Храните продукты в подвешенном состоянии или герметичных емкостях

Не оставляйте еду на земле

Регулярно убирайте мусор и остатки пищи

Спите в палатках, а не под открытым небом

Борьба с грызунами

Один из ключевых моментов профилактики — не дать мышам и крысам обосноваться рядом с вами:

Заделайте все щели в доме и хозпостройках

Установите металлические сетки на вентиляционные отверстия

Не оставляйте в доступе корм для домашних животных

Своевременно убирайте опавшие плоды на участке

Держите участок в чистоте, не создавайте захламленных зон

При необходимости используйте ловушки или обратитесь к специалистам

Что делать при контакте с грызуном

Если вас укусила мышь или вы прикасались к мертвому грызуну:

Немедленно промойте место контакта проточной водой с мылом

Обработайте антисептиком

Обратитесь к врачу и сообщите о случившемся

Наблюдайте за самочувствием в течение 6-8 недель

При любых признаках недомогания — сразу к доктору

Стоит ли бояться хантавируса: мнение врачей

Новости о вспышке на круизном лайнере вызвали волну паники. Соцсети наполнились тревожными сообщениями о новой смертельной инфекции. Но насколько оправданы эти страхи?

Опасен ли хантавирус на самом деле

Врачи единодушны: хантавирус — действительно опасная инфекция, но паниковать не стоит. Специалисты призывают сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности.

Сравнение с другими вирусами

Чтобы понять реальную опасность хантавируса, важно посмотреть не только на летальность, но и на то, как часто люди вообще заражаются.

Сравнение показателей хантавируса и COVID-19 Показатель Хантавирус COVID-19 Смертность (если заразился) 1-50% в зависимости от штамма 1-2% Случаев в год в мире 10 000 - 100 000% Миллионы Передача от человека к человеку Практически не передается (Только вирус Andes в редких случаях, по данным ВОЗ) Легко передается Как заражаются Контакт с выделениями грызунов Воздушно-капельный путь Риск массовой эпидемии Минимальный Высокий

Что говорят российские эксперты

Доцент Пироговского университета Ольга Зыкова подчеркивает: чаще всего хантавирус у людей выявляют среди тех, кто тесно связан с землей или лесом. В группе риска — аграрии, дачники, жители сельских районов и любители походов.

В то же время инфекционист Андрей Поздняков ("Инвитро") успокаивает: пути заражения хантавируса обычно не подразумевают передачу от человека к человеку. Почти все известные штаммы попадают в организм только из внешней среды, а не при общении с заболевшим.

Как мир отреагировал на вспышку: усиленный контроль и новые меры

После инцидента на MV Hondius страны по всему миру пересмотрели подход к санитарному контролю. Особенно насторожились те, кто принимает туристов из регионов с повышенным риском.

Таиланд стал одной из первых стран, внедривших жесткие меры. Власти усилили проверки путешественников, прибывающих из 13 государств Южной Америки за последние 6 недель. На контрольно-пропускных пунктах туристов осматривают на наличие лихорадки и мышечных болей, выясняют историю поездок и контактов с животными. С момента введения протокола проверили 470 человек — случаев с подозрением на вирус не обнаружили

На фоне повышенной настороженности любая вспышка на круизных судах теперь становится поводом для тревоги. 13 мая у берегов Франции на лайнере Ambition поместили на карантин пассажиров с симптомами гастроэнтерита. На борту находилось более 1,7 тысячи человек. Судно следовало от Шетландских островов через Белфаст, Ливерпуль и Брест в Бордо. Один мужчина скончался, предположительно от вируса.

Всего на лайнере зафиксировали 49 случаев гастроэнтерита — воспаления слизистой желудка и кишечника, которое чаще всего вызывают ротавирус или норовирус. Первые анализы норовирус не выявили, французские медики продолжили исследования. Связь с хантавирусом исключили сразу. Тем не менее, сам факт вспышки на судне сразу после случая с MV Hondius показал: мир находится в состоянии повышенной готовности.

Насколько реальна угроза пандемии хантавируса

Вирусологи призывают не паниковать, но и не терять бдительность. Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев отметил принципиальную разницу между хантавирусами и коронавирусом. Последний как минимум 6 раз переходил от животных к человеку в недавнее время и научился циркулировать между людьми.

"Несмотря на многочисленные случаи единичных заражений, (хантавирусы. — Прим. ред.) не смогли приспособиться к циркуляции человека и не вызывали никогда даже крупных вспышек. Поэтому сценарий пандемии, вызванной хантавирусом, представляется очень маловероятным", — подчеркнул эксперт.

Врач-инфекционист Елена Мескина согласилась с коллегой. Она отметила , что передача вируса Андес от человека к человеку сейчас "скорее исключение из правил, чем появление какого-то нового свойства вируса". При этом теоретическая вероятность мутации существует — вирусы всегда приспосабливаются к условиям и пытаются стать опаснее. Однако риски широкого распространения для большинства регионов оцениваются как небольшие.

Глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес подтвердила : появление новых случаев у пассажиров MV Hondius после эвакуации не стало неожиданностью.

"Мы ожидали, что в ближайшие дни могут появиться случаи. Это не сюрприз", — заявила она.

На начальном этапе симптомы могут быть слабыми, и без лабораторных тестов болезнь не всегда определяется сразу.