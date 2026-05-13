16:38 13.05.2026 (обновлено: 17:35 13.05.2026)
Круизный лайнер у берегов Франции изолировали после смерти пассажира

На лайнере Ambition ввели карантин после смерти пассажира от гастроэнтерита

CC BY 4.0 / Farid mernissi / Croisière AMBITION au port à Casablanca - Morocco
CC BY 4.0 / Farid mernissi / Croisière AMBITION au port à Casablanca - Morocco
Круизный лайнер Ambition. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажиров круизного лайнера Ambition с симптомами гастроэнтерита поместили на карантин после смерти мужчины.
  • Всего на судне, находящемся у берегов Франции, зафиксировали 49 случаев болезни.
  • Врачи исключили связь этой ситуации с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском лайнере MV Hondius.
ЛОНДОН, 13 мая — РИА Новости. Пассажиров круизного лайнера Ambition у берегов Франции поместили на карантин с симптомами гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в компании Ambassador Cruise Line.
На судне находятся более 1,7 тысячи человек. Оно отправилось в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая, останавливалось в Белфасте, Ливерпуле и Бресте, после чего прибыло в Бордо. По данным AFP, на лайнере умер мужчина, предположительно, из-за вируса.
"Любые гости или члены экипажа, у которых проявляются симптомы, получают поддержку со стороны медицинского персонала судна и изолируются", — заявили в Ambassador Cruise Line.

По данным компании, вспышка произошла после остановки в Ливерпуле. Всего на лайнере диагностировали 49 случаев гастроэнтерита. На нем усилили санитарно-профилактические меры.
Первые анализы пока не выявили норовирус, но медики во Франции проводят дополнительные исследования. В то же время они исключили связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius.
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. У заболевшего может быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего болезнь вызвана инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.
