Испания эвакуировала 125 человек из 23 стран с судна MV Hondius

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.

"За вчерашний и сегодняшний день мы эвакуировали 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, которые либо уже находятся в своих странах, либо сейчас направляются в свои страны", - сказала Гарсия журналистам.