Испания эвакуировала 125 человек из 23 стран с судна MV Hondius

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"За вчерашний и сегодняшний день мы эвакуировали 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, которые либо уже находятся в своих странах, либо сейчас направляются в свои страны", - сказала Гарсия журналистам.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.