Испания эвакуировала 125 человек из 23 стран с судна MV Hondius
21:57 11.05.2026
Испания эвакуировала 125 человек из 23 стран с судна MV Hondius

© REUTERS / Hannah McKayКруизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса
  • Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна MV Hondius.
  • На борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius произошла вспышка хантавируса, подтверждены семь случаев заражения, три человека скончались.
  • Судно MV Hondius временно пришвартовали в порту острова Тенерифе для обеспечения более безопасной и контролируемой высадки, после которой оно должно продолжить путь в Нидерланды для дезинфекции.
МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"За вчерашний и сегодняшний день мы эвакуировали 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран, которые либо уже находятся в своих странах, либо сейчас направляются в свои страны", - сказала Гарсия журналистам.
Ранее минздрав Испании сообщил, что из-за погодных условий судно временно пришвартовали в порту острова Тенерифе, чтобы обеспечить более безопасную и контролируемую высадку.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
