13:01 13.05.2026
Вирусолог оценил шансы вспышки хантавируса перерасти в пандемию

© AP Photo / Susan Montoya BryanНаучный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, три человека скончались.
  • Вирусолог Александр Лукашев считает, что вспышка хантавируса вряд ли перерастет в пандемию, так как вирус не смог приспособиться к организму человека.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вспышка хантавируса вряд ли перерастет в пандемию, вирус пока так и не смог приспособиться к организму человека и "сменить хозяина", считает директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно 9 мая прибыло к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении на судне 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес.
Как рассказал Лукашев "Газете.Ru", про коронавирус, пандемия которого унесла жизни миллионов человек, известно, что он как минимум шесть раз переходил от животных к человеку в самое недавнее время.
"Хантавирусы наоборот — это мышиные вирусы, они часто заражают человека, в том числе и у нас в стране, но они до сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные случаи единичных заражений, не смогли приспособиться к циркуляции человека и не вызывали никогда даже крупных вспышек, поэтому сценарий пандемии, вызванной хантавирусом, представляется очень маловероятным", - отметил эксперт.
