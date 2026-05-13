Вирусолог оценил шансы вспышки хантавируса перерасти в пандемию

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вспышка хантавируса вряд ли перерастет в пандемию, вирус пока так и не смог приспособиться к организму человека и "сменить хозяина", считает директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев.

"Хантавирусы наоборот — это мышиные вирусы, они часто заражают человека, в том числе и у нас в стране, но они до сегодняшнего дня, несмотря на многочисленные случаи единичных заражений, не смогли приспособиться к циркуляции человека и не вызывали никогда даже крупных вспышек, поэтому сценарий пандемии, вызванной хантавирусом, представляется очень маловероятным", - отметил эксперт.