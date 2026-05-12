В Таиланде усилили проверки туристов на хантавирус

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Таиланда усилили проверки прибывающих в страну из Южной Америки туристов на хантавирус, с момента введения мер уже проверили 470 путешественников, туристов с подозрением на наличие вируса выявлено не было, пишет местная газета Власти Таиланда усилили проверки прибывающих в страну из Южной Америки туристов на хантавирус, с момента введения мер уже проверили 470 путешественников, туристов с подозрением на наличие вируса выявлено не было, пишет местная газета Nation

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.

« "Таиланд ввел усиленные меры по наблюдению и проверке наличия симптомов хантавируса на своих международных контрольно-пропускных пунктах. Проверки нацелены на путешественников, прибывающих из 13 стран Южной Америки в течение последних шести недель", - пишет Nation.

По сообщению местной газеты, путешественников из зон риска проверяют на наличие таких симптомов, как лихорадка и мышечные боли, также они должны сообщить об истории поездок и состоянии здоровья.

"Департамент по контролю и профилактике заболеваний просит граждан, возвращающихся из-за границы, о сотрудничестве. При высокой температуре, болях в теле или необычной одышке после контакта с грызунами, или при поездках в зоны риска следует незамедлительно обратиться к врачу и сообщить ему о своей истории поездок и контактах с животными",- пишет издание.

С момента введения мер были проверены 470 туристов из Южной Америки, случаев с подозрением на наличие вируса не выявлено, сообщает Nation.