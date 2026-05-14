01:48 14.05.2026
Инфекционист оценила вероятность мутации хантавируса Андес

Работа медицинской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вероятность мутации и более легкой передачи от человека к человеку хантавируса Андес низкая, но нельзя исключать, что вирус может измениться, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.
"Теоретически вероятность мутации и более легкой передачи к человеку хантавируса Андес не исключена. Но сейчас активная передача вируса от человека человеку - это скорее исключение из правил, чем появление какого-то нового свойства вируса", - сказала Мескина.
Эксперт также отметила, что вирусы всегда будут приспосабливаться к условиям и пытаться меняться, чтобы быть опаснее. По словам Мескиной, на данный момент для изучения произошедшего на лайнере MV Hondius инцидента с заражением вирусом задействованы все службы.
"Риски и опасность широкого распространения (хантавируса Андес - ред.) сейчас оцениваются как небольшие, по крайней мере, для нашего региона", - подчеркнула она.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
