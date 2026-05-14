Инфекционист оценила вероятность мутации хантавируса Андес

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вероятность мутации и более легкой передачи от человека к человеку хантавируса Андес низкая, но нельзя исключать, что вирус может измениться, сообщила РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.

"Теоретически вероятность мутации и более легкой передачи к человеку хантавируса Андес не исключена. Но сейчас активная передача вируса от человека человеку - это скорее исключение из правил, чем появление какого-то нового свойства вируса", - сказала Мескина.

Эксперт также отметила, что вирусы всегда будут приспосабливаться к условиям и пытаться меняться, чтобы быть опаснее. По словам Мескиной, на данный момент для изучения произошедшего на лайнере MV Hondius инцидента с заражением вирусом задействованы все службы.

"Риски и опасность широкого распространения (хантавируса Андес - ред.) сейчас оцениваются как небольшие, по крайней мере, для нашего региона", - подчеркнула она.

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.