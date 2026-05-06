Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. На нидерландском круизном лайнере MV Hondius разворачивается настоящая трагедия. Судно стоит у берегов Кабо-Верде, но сойти на сушу никто не может. Всему виной страшный хантавирус, который стал причиной гибели трех человек.

Стоит ли россиянам бояться нового смертоносного вируса?

Что такое хантавирус?

Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров предположил , что заразиться вирусом пассажиры могли еще до начала круиза.

О природе хантавируса рассказал Ханс Клюге. Он отметил, что не видит необходимости ограничивать поездки из-за случившегося.

"Хантавирусные инфекции обычно связаны с воздействием окружающей среды (контакт с мочой или фекалиями инфицированных грызунов). <...> Риск для населения в целом остается низким", — написал он.

Можно ли заразиться хантавирусом в России?

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил : последний раз хантавирусы появлялись в России в 2009 году. Тогда случаи заражения были выявлены в Краснодарском крае.

"Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12 процентов", — добавил Онищенко.

Специалист также предупредил россиян о местах, где можно заразиться хантавирусом:

там, где есть пыль, прежде всего закрытых и долго не используемых помещениях

через воду

через еду

Симптомы хантавируса

Главные симптомы заболевания — высокая температура, головная боль, отдышка, озноб и тошнота.

"В случае с легочной формой появляется мучительный кашель и нарастает одышка, развивается дыхательная недостаточность. Почечная форма грозит отказом выделительной системы. Без своевременной интенсивной терапии в условиях реанимации исход может быть летальным", — предупредил Андрей Поздняков.

Как не заразиться хантавирусом

Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала, как обезопасить себя от заражения хантавирусом. Особенно эти советы будут полезны дачникам.

"В дачном домике нужно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств. <…> Нельзя есть продукты, подпорченные мышами. Воду только кипятить или пить привезенную с собой в бутилированном виде. Если устраивается пикник в лесу, то на траву и на пеньки нельзя класть еду просто так, без клеенки, без контейнера", — советует специалист.

© Depositphotos.com / imagepointfr Хантавирус

Что говорят врачи

Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова назвала профессии и категории граждан, которые относятся к группе риска заражения.

"Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе", — сказала она.

Врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков отметил, что большинство штаммов вируса не передаются от человека к человеку.

Последние новости о хантавирусе

О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находится 149 человек, среди которых есть россиянин. Информацию о трагедии подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Семь из 147 пассажиров на лайнере в Атлантике заразились. К сожалению, трое из них скончались", — рассказала исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям, пандемиям и их предотвращению Мария Ван Керкхове. Стало известно, что скончались двое граждан Нидерландов и гражданин ФРГ.

© AP Photo / Misper Apawu Медицинские работники в защитных костюмах во время эвакуации пациентов с круизного лайнера MV Hondius в порту Прайя

Ван Керкхове также добавила, что один пациент находится в палате интенсивной терапии в ЮАР в критическом, но стабильном состоянии.

На данный момент в ВОЗ предпринимают все усилия, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом заявил глава европейского офиса организации Ханс Клюге.