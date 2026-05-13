В ВОЗ не считают неожиданностью появление новых случаев хантавируса
15:29 13.05.2026
В ВОЗ не считают неожиданностью появление новых случаев хантавируса

Альварес: появление новых случаев хантавируса не стало неожиданностью

Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Появление новых случаев хантавируса у пассажиров судна MV Hondius после эвакуации не стало неожиданностью, заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.
  • После завершения высадки пассажиров судно MV Hondius продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
МАДРИД, 13 мая - РИА Новости. Появление новых случаев хантавируса у пассажиров судна MV Hondius после эвакуации не стало неожиданностью, заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым зоонозным заболеваниям Диана Рохас Альварес.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались.
Хантавирус: что за болезнь, как передается, есть ли риск заражения в России
"Мы ожидали, что в ближайшие дни могут появиться случаи. Это не сюрприз", - сказала она в интервью газете Pais.
По ее словам, на борту лайнера проводился медицинский осмотр людей. На судне работали врач ВОЗ, специалист Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также медики из Нидерландов.
При этом без лабораторных тестов не всегда можно сразу определить заболевание, поскольку на начальном этапе симптомы могут быть слабыми, сказала представитель ВОЗ. Она также подчеркнула, что держать людей на борту лайнера слишком долго было бы негуманно, поскольку при каждом новом случае отсчет инкубационного периода начинался бы заново.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
Ранее после репатриации пассажиров MV Hondius в нескольких странах были выявлены новые случаи или симптомы, совместимые с хантавирусом. ВОЗ и испанские власти отмечали, что появление новых случаев возможно с учетом длительного инкубационного периода инфекции.
Роспотребнадзор рассказал о переносчике хантавируса Андес
Кабо-ВердеАргентинаНидерландыВОЗХантавирус
 
 
