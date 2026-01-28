"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Поражает сердце, почки, легкие и центральную нервную систему, а летальность намного выше, чем у "короны" — крайне смертоносный вирус Нипах оказался в центре внимания после очередной вспышки. При каких условиях угроза может стать глобальной — в материале РИА Новости.

Внутрибольничная инфекция

Новый год у медбрата и медсестры из больницы в городе Барасат (Западная Бенгалия) не задался — во время совместного дежурства с 28 по 30 декабря они подхватили инфекцию. В канун праздника проявились симптомы: лихорадка, проблемы с дыханием. Четвертого января — госпитализация в отделение интенсивной терапии. Женщина впала в кому. Тесты выявили Нипах.

© AP Photo / Shijith. K Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии © AP Photo / Shijith. K Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии

По предварительным данным, оба медработника заразились от одного из пациентов. Через несколько дней вирус обнаружили еще у троих — врача, медсестры и сотрудника медицинского учреждения.

Власти штата приняли экстренные меры. Попытались выяснить, с кем контактировали заболевшие. Сотню человек отправили на карантин. Всех регулярно проверяют на заражение. Пока анализы чистые. Однако санэпиднадзор не ослабляют — риски слишком высоки.

Осторожнее с финиками

Вирус Нипах назвали в честь малайзийской реки, на берегах которой его впервые выявили у человека. Это произошло в 1999-м. С тех пор зафиксировали еще 13 вспышек. В Индии — уже третья. Большинство случаев — в Бангладеш.

Летальность (количество смертей среди выявленных заболевших) — от 40 до 75 процентов. Это намного выше, чем у COVID-19: по некоторым оценкам, на пике коронавирус уносил жизни максимум двух процентов пациентов.

Симптомы Нипаха многочисленны: от высокой температуры и рвоты до отека головного мозга. Особенность — поражение центральной нервной системы. Заболевшие жалуются на спутанность сознания, дезориентацию. Спустя месяцы и даже годы после заражения могут проявляться неврологические проблемы — например, энцефалит.

Лекарств и вакцин от вируса не существует.

Хорошая новость: заболевших не так много, максимум несколько десятков. Это связано с особенностями распространения. Основной резервуар — летучие лисицы, которые питаются плодами финиковых пальм. Человек обычно заражается, употребляя в пищу плоды или пальмовый сок, загрязненные слюной или мочой животных.

Считается, что подхватить Нипах от человека можно только через биологические жидкости — воздушно-капельным путем болезнь не передается. По крайней мере, пока.

"Ограничения не нужны"

ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения инфекции как низкий, сообщил официальный представитель организации в Женеве Тарик Жазаревич.

"Исходя из имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Индией", — отметил он.

Врач посольства России в Индии Наталья Панфилова со ссылкой на официальные отчеты местных властей сообщает: вспышка локальная, "населению нет причин беспокоиться о безопасности отдельных лиц и членов их семей".

© Иллюстрация РИА Новости . Majd Raafat al-Askari/Journal of Clinical and Diagnostic Research Карта вспышек вируса Нипах и распространения летучих лисиц © Иллюстрация РИА Новости . Majd Raafat al-Askari/Journal of Clinical and Diagnostic Research Карта вспышек вируса Нипах и распространения летучих лисиц

В Роспотребнадзоре советуют : если посещаете родину летучих лисиц — мойте руки, фрукты и овощи, избегайте контакта с больными животными.

Вирусологи добавляют: сырую пищу в таких местах лучше вовсе не употреблять

"Когда люди едят приготовленные, термически обработанные продукты — это не опасно", — уточняет доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

России — приготовиться

Завоз вируса Нипах в Россию — вопрос времени, тем более сейчас, когда человеческий поток между двумя странами растет, считает научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"То, что этот вирус может быть завезен с инфицированными в нашу страну — более-менее очевидно, по той простой причине, что он довольно широко сейчас распространен. Еще лет 20 тому назад он в основном был в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на этих островах, насколько я знаю, а сейчас он гуляет по всей Индии", — заявил ученый.

С Гинцбургом заочно поспорил академик РАН Виталий Зверев.

"Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен", — рассказал специалист.

Роспотребнадзор, в свою очередь, заверил, что держит ситуацию на контроле и случаев завоза вируса не зафиксировано. В ведомстве отметили, что в стране достаточно тест-систем для оперативной диагностики.

"Пандемии не будет, если…"

Эксперты предполагают, что вирус Нипах вряд ли сможет спровоцировать эпидемию или пандемию.

"Хотя подобные РНК-содержащие вирусы чрезвычайно пластичны, вероятность случайной мутации, которая могла бы создать штамм, легко распространяющийся в человеческой популяции и имеющий пандемический потенциал, нельзя считать высокой", — поясняет доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский.

© Rajib Islam Индийская летучая лисица © Rajib Islam Индийская летучая лисица

Однако есть мнение, что вирус Нипах может стать более заразным, если ему "помогут".

"Скорее всего, сам вирус не превратится (в патоген, который может спровоцировать пандемию. — Прим. ред.), но не исключено, что его рассматривают как биологическое оружие. <...> Поэтому за ним нужно очень внимательно следить", — говорит РИА Новости главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков.

Специалисты сходятся в одном: какой бы ни была природа потенциально опасных патогенов, к их появлению нужно готовиться — например, создавать платформу для быстрого производства вакцин.

"Что касается вакцин, то их отсутствие для вируса Нипах сегодня объясняется не биологической сложностью, а скорее отсутствием экономического и эпидемиологического смысла — заразившихся слишком мало. Принципиальных препятствий для разработки нет, — отмечает Чумаков. — Если возникнет реальная массовая угроза, создать вакцину можно будет относительно быстро".