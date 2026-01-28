Рейтинг@Mail.ru
Вирус Нипах: симптомы, лечение, ждать ли в России
08:00 28.01.2026
"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах
Вирус Нипах: симптомы, лечение, ждать ли в России
"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах
Поражает сердце, почки, легкие и центральную нервную систему, а летальность намного выше, чем у "короны" — крайне смертоносный вирус Нипах оказался в центре... РИА Новости, 28.01.2026
Академик Чумаков объяснил отсутствие вакцины от вируса Нипах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Поражает сердце, почки, легкие и центральную нервную систему, а летальность намного выше, чем у "короны" — крайне смертоносный вирус Нипах оказался в центре внимания после очередной вспышки. При каких условиях угроза может стать глобальной — в материале РИА Новости.

Внутрибольничная инфекция

Новый год у медбрата и медсестры из больницы в городе Барасат (Западная Бенгалия) не задался — во время совместного дежурства с 28 по 30 декабря они подхватили инфекцию. В канун праздника проявились симптомы: лихорадка, проблемы с дыханием. Четвертого января — госпитализация в отделение интенсивной терапии. Женщина впала в кому. Тесты выявили Нипах.
© AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
По предварительным данным, оба медработника заразились от одного из пациентов. Через несколько дней вирус обнаружили еще у троих — врача, медсестры и сотрудника медицинского учреждения.
Власти штата приняли экстренные меры. Попытались выяснить, с кем контактировали заболевшие. Сотню человек отправили на карантин. Всех регулярно проверяют на заражение. Пока анализы чистые. Однако санэпиднадзор не ослабляют — риски слишком высоки.

Осторожнее с финиками

Вирус Нипах назвали в честь малайзийской реки, на берегах которой его впервые выявили у человека. Это произошло в 1999-м. С тех пор зафиксировали еще 13 вспышек. В Индии — уже третья. Большинство случаев — в Бангладеш.
Летальность (количество смертей среди выявленных заболевших) — от 40 до 75 процентов. Это намного выше, чем у COVID-19: по некоторым оценкам, на пике коронавирус уносил жизни максимум двух процентов пациентов.
Симптомы Нипаха многочисленны: от высокой температуры и рвоты до отека головного мозга. Особенность — поражение центральной нервной системы. Заболевшие жалуются на спутанность сознания, дезориентацию. Спустя месяцы и даже годы после заражения могут проявляться неврологические проблемы — например, энцефалит.
CC BY 4.0 / Sabahat Gazal et al./Pathogens 2022 / Пути передачи вируса Нипах
Пути передачи вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
CC BY 4.0 / Sabahat Gazal et al./Pathogens 2022 /
Пути передачи вируса Нипах
Лекарств и вакцин от вируса не существует.
Хорошая новость: заболевших не так много, максимум несколько десятков. Это связано с особенностями распространения. Основной резервуар — летучие лисицы, которые питаются плодами финиковых пальм. Человек обычно заражается, употребляя в пищу плоды или пальмовый сок, загрязненные слюной или мочой животных.
Считается, что подхватить Нипах от человека можно только через биологические жидкости — воздушно-капельным путем болезнь не передается. По крайней мере, пока.

"Ограничения не нужны"

ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения инфекции как низкий, сообщил официальный представитель организации в Женеве Тарик Жазаревич.
"Исходя из имеющейся на данный момент информации, ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Индией", — отметил он.
Врач посольства России в Индии Наталья Панфилова со ссылкой на официальные отчеты местных властей сообщает: вспышка локальная, "населению нет причин беспокоиться о безопасности отдельных лиц и членов их семей".
© Иллюстрация РИА Новости . Majd Raafat al-Askari/Journal of Clinical and Diagnostic Research
Карта вспышек вируса Нипах и распространения летучих лисиц
Карта вспышек вируса Нипах и распространения летучих лисиц - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Majd Raafat al-Askari/Journal of Clinical and Diagnostic Research
Карта вспышек вируса Нипах и распространения летучих лисиц
В Роспотребнадзоре советуют: если посещаете родину летучих лисиц — мойте руки, фрукты и овощи, избегайте контакта с больными животными.
Вирусологи добавляют: сырую пищу в таких местах лучше вовсе не употреблять.
"Когда люди едят приготовленные, термически обработанные продукты — это не опасно", — уточняет доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

России — приготовиться

Завоз вируса Нипах в Россию — вопрос времени, тем более сейчас, когда человеческий поток между двумя странами растет, считает научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"То, что этот вирус может быть завезен с инфицированными в нашу страну — более-менее очевидно, по той простой причине, что он довольно широко сейчас распространен. Еще лет 20 тому назад он в основном был в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на этих островах, насколько я знаю, а сейчас он гуляет по всей Индии", — заявил ученый.
CC BY 4.0 / Bruno, L. et al./Animals, 2023 / Структура вируса Нипах (NiV)
Структура вируса Нипах (NiV) - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
CC BY 4.0 / Bruno, L. et al./Animals, 2023 /
Структура вируса Нипах (NiV)
С Гинцбургом заочно поспорил академик РАН Виталий Зверев.
"Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен", — рассказал специалист.
Роспотребнадзор, в свою очередь, заверил, что держит ситуацию на контроле и случаев завоза вируса не зафиксировано. В ведомстве отметили, что в стране достаточно тест-систем для оперативной диагностики.

"Пандемии не будет, если…"

Эксперты предполагают, что вирус Нипах вряд ли сможет спровоцировать эпидемию или пандемию.
"Хотя подобные РНК-содержащие вирусы чрезвычайно пластичны, вероятность случайной мутации, которая могла бы создать штамм, легко распространяющийся в человеческой популяции и имеющий пандемический потенциал, нельзя считать высокой", — поясняет доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский.
© Rajib Islam
Индийская летучая лисица
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Rajib Islam
Индийская летучая лисица
Однако есть мнение, что вирус Нипах может стать более заразным, если ему "помогут".
"Скорее всего, сам вирус не превратится (в патоген, который может спровоцировать пандемию. — Прим. ред.), но не исключено, что его рассматривают как биологическое оружие. <...> Поэтому за ним нужно очень внимательно следить", — говорит РИА Новости главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков.
Специалисты сходятся в одном: какой бы ни была природа потенциально опасных патогенов, к их появлению нужно готовиться — например, создавать платформу для быстрого производства вакцин.
"Что касается вакцин, то их отсутствие для вируса Нипах сегодня объясняется не биологической сложностью, а скорее отсутствием экономического и эпидемиологического смысла — заразившихся слишком мало. Принципиальных препятствий для разработки нет, — отмечает Чумаков. — Если возникнет реальная массовая угроза, создать вакцину можно будет относительно быстро".
Болезнь X. Зачем готовить мир к пандемии неизвестного вируса
17 января 2024, 08:00
Болезнь X. Зачем готовить мир к пандемии неизвестного вируса
17 января 2024, 08:00
По прогнозам ученых, пандемия, сопоставимая или превосходящая по масштабам COVID, в будущем не исключена. Будет ли это новая версия вируса Нипах или инфекция, вызванная пока неизвестным науке возбудителем, точно сказать сейчас нельзя, но медицинской системе и науке остается только одно: не ждать, а готовиться.
 
Наука
Здоровье - Общество
Александр Гинцбург
Петр Чумаков
Западная Бенгалия
Индия
Российская академия наук
ВОЗ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
