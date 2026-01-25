Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Туристам необходимо тщательно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников, чтобы не заразиться вирусом Нипах, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.