Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах - РИА Новости, 25.01.2026
19:18 25.01.2026 (обновлено: 23:48 25.01.2026)
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться вирусом Нипах
Туристам необходимо тщательно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников, чтобы не заразиться вирусом... РИА Новости, 25.01.2026
индия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Индия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Туристам необходимо тщательно мыть руки с мылом, мыть фрукты и овощи перед употреблением, не пить воду из непроверенных источников, чтобы не заразиться вирусом Нипах, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
"В рамках профилактики Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в эти направления (Индию и страны Юго‑Восточной Азии - ред.): избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников", - сообщили в ведомстве.
В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, в Роспотребнадзоре рекомендовали немедленно обратиться к врачу.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
