Рейтинг@Mail.ru
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/indiya-2070407711.html
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач - РИА Новости, 26.01.2026
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, они не носят массовый характер, сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:04:00+03:00
2026-01-26T20:04:00+03:00
в мире
индия
западная бенгалия
россия
наталья панфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
https://ria.ru/20260126/rossija-2070249370.html
индия
западная бенгалия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, западная бенгалия, россия, наталья панфилова
В мире, Индия, Западная Бенгалия, Россия, Наталья Панфилова
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач

Врач Панфилова: вспышки вируса Нипах в Индии не носят массовый характер

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, они не носят массовый характер, сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
Панфилова отметила, что, согласно последнему отчету центральной группы минздрава Индии, вспышка вызванного вирусом Нипах заболевания не является крупной, а представляет собой лишь локальный случай.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что населению нет причин беспокоиться о безопасности отдельных лиц и членов их семей. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Индии внимательно следит за ситуацией", - сказала врач посольства со ссылкой на данные индийских докторов.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала. Во всех случаях вспышек заболевания в результате заражения вирусом гибли не более нескольких десятков человек.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
Вчера, 08:13
 
В миреИндияЗападная БенгалияРоссияНаталья Панфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала