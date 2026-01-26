Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв – РИА Новости. Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, они не носят массовый характер, сообщила РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия на востоке страны сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случая передачи вируса.
Панфилова отметила, что, согласно последнему отчету центральной группы минздрава Индии, вспышка вызванного вирусом Нипах заболевания не является крупной, а представляет собой лишь локальный случай.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что населению нет причин беспокоиться о безопасности отдельных лиц и членов их семей. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Индии внимательно следит за ситуацией", - сказала врач посольства со ссылкой на данные индийских докторов.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала. Во всех случаях вспышек заболевания в результате заражения вирусом гибли не более нескольких десятков человек.
