Рейтинг@Mail.ru
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/virus-2070193597.html
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию - РИА Новости, 25.01.2026
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:14:00+03:00
2026-01-25T17:14:00+03:00
здоровье - общество
индия
россия
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152148/45/1521484575_0:140:4623:2740_1920x0_80_0_0_c40085bed24f77ef7c0e69a09064fa81.jpg
https://ria.ru/20260125/virus-2070185254.html
https://ria.ru/20260125/virus-2070180346.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152148/45/1521484575_392:0:4232:2880_1920x0_80_0_0_63ccd95d5295c4437a5197d6016734d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, индия, россия, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Индия, Россия, Александр Гинцбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Гинцбург оценил риски завоза вируса Нипах в Россию

РИА Новости: Гинзбург заявил, что вирус Нипах может попасть в РФ из Индии

© AP Photo / K.ShijithИндийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / K.Shijith
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург назвал условия, при которых вирус Нипах может попасть в Россию.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах
Вчера, 15:49
"То, что этот вирус может быть завезен с инфицированными в нашу страну - это более-менее очевидно, по той простой причине, что он довольно широко сейчас распространен. Еще лет 20 тому назад он в основном был в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на этих островах, насколько я знаю, то сейчас он гуляет по всей Индии", - сказал Гинцбург РИА Новости.
Он добавил, что вирус Нипах время от времени будет завозиться в соседние страны, с которыми есть туристический и рабочий обмен.
"Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно", - отметил Гинцбург.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
Вчера, 15:02
 
Здоровье - ОбществоИндияРоссияАлександр ГинцбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала