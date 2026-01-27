ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий

Рейтинг@Mail.ru
13:09 27.01.2026 (обновлено: 13:21 27.01.2026)
2026
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с индийскими органами здравоохранения для оценки рисков распространения вируса Нипах, но на данный момент оценивает риск его дальнейшего распространения как низкий, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
"ВОЗ поддерживает связь с органами здравоохранения на центральном и региональном уровнях для оценки рисков и оказания технической поддержки с момента сообщения о случаях заболевания. Согласно имеющейся информации, ВОЗ считает риск дальнейшего распространения инфекции от этих двух случаев низким", - сказал он.
По его словам, Индия "обладает потенциалом для сдерживания подобных вспышек".
Вирусолог рассказала, есть ли риск завоза вируса Нипах в Россию
26 января, 18:49
 
ВОЗВ миреЖенева (город)Индия
 
 
