ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с индийскими органами здравоохранения для оценки рисков распространения вируса Нипах, но на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:09:00+03:00
2026-01-27T13:09:00+03:00
2026-01-27T13:21:00+03:00
ВОЗ оценила риск распространения вируса Нипах как низкий
ВОЗ оценило риск дальнейшего распространения вируса Нипах как низкий