Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:30 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/vostok-2070516143.html
Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах
Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах - РИА Новости, 27.01.2026
Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах
Риск для российских туристов заразиться вирусом Нипах во время посещения стран Юго-Восточной Азии не очень высок, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:30:00+03:00
2026-01-27T12:30:00+03:00
туризм
индия
юго-восточная азия
россия
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вирус нипах
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070193944_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_b613d90ea7fada6ee3f2c0c07fff4265.jpg
https://ria.ru/20260126/indiya-2070407711.html
https://ria.ru/20260126/virus-2070288688.html
индия
юго-восточная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070193944_146:0:2815:2002_1920x0_80_0_0_c28576cd5363adcf55b9edc2853cd7af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, юго-восточная азия, россия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вирус нипах, новости - туризм
Туризм, Индия, Юго-Восточная Азия, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вирус Нипах, Новости - Туризм
Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах

Вирусолог Компанец: риск заражения вирусом Нипах в Индии не очень высок

© AP Photo / Shijith. KМедицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Shijith. K
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Риск для российских туристов заразиться вирусом Нипах во время посещения стран Юго-Восточной Азии не очень высок, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вспышки вируса Нипах в Индии удается быстро локализовать, сообщила врач
Вчера, 20:04
"Риск не очень высокий. Потому что основной источник заражения – это летучие мыши, когда они едят фрукты, надкусывают фрукты или слюной на них покапают, а потом человек берет фрукты, начинает их есть, чистить, готовить. То есть когда люди едят приготовленные, термически обработанные продукты – это не опасно. А когда при них начинают чистить, например, ананас, - это может быть опасно", - сказала Компанец.
По ее словам, вспышки вируса не связаны с сезонностью. Чаще всего случаи инфицирования этим вирусом происходят в лесу, когда местные жители расчищают плантации, собирают плоды или сок. Какое-то время заболевший чувствует себя еще нормально, но уже дома контактирует с родственниками и может их заразить. В Индии очень высокая плотность населения, поэтому вирус передается быстро. Заболевшие часто не обращаются за помощью, пока не станет совсем плохо, добавила собеседница агентства
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Микрофотография одиночной частицы вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала о симптомах вируса Нипах
Вчера, 11:29
 
ТуризмИндияЮго-Восточная АзияРоссияДальневосточный федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вирус НипахНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала