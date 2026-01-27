Вирусолог оценила риск для туристов заразиться вирусом Нипах

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Риск для российских туристов заразиться вирусом Нипах во время посещения стран Юго-Восточной Азии не очень высок, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.

"Риск не очень высокий. Потому что основной источник заражения – это летучие мыши, когда они едят фрукты, надкусывают фрукты или слюной на них покапают, а потом человек берет фрукты, начинает их есть, чистить, готовить. То есть когда люди едят приготовленные, термически обработанные продукты – это не опасно. А когда при них начинают чистить, например, ананас, - это может быть опасно", - сказала Компанец.

По ее словам, вспышки вируса не связаны с сезонностью. Чаще всего случаи инфицирования этим вирусом происходят в лесу, когда местные жители расчищают плантации, собирают плоды или сок. Какое-то время заболевший чувствует себя еще нормально, но уже дома контактирует с родственниками и может их заразить. В Индии очень высокая плотность населения, поэтому вирус передается быстро. Заболевшие часто не обращаются за помощью, пока не станет совсем плохо, добавила собеседница агентства