Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что вероятность распространения вируса Нипах в России крайне мала.

"Лично я не разделяю опасений Александра Леонидовича: у нас ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен", - рассказал Зверев в интервью деловой газете "Взгляд".

Вирусолог отметил, что основными естественными переносчиками вируса Нипах являются летучие лисицы. Они могут заразить как животных, в том числе домашний скот, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц.

"И потом, вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в России нет, и у нас отсутствуют его природные резервуары - летающие лисицы. Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно", - добавил Зверев.

Академик считает, что Нипах действительно опасен, так как, по имеющимся данным, во время вспышек из пяти-шести заболевших человек один-два погибали, причем чаще всего - дети. При этом, по его мнению, в России специальных мер предосторожности, кроме обычных санитарных правил, не требуется.

Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.