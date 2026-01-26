Рейтинг@Mail.ru
Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/nipakh-2070412450.html
Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России
Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России - РИА Новости, 26.01.2026
Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что вероятность распространения вируса... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:32:00+03:00
2026-01-26T20:32:00+03:00
здоровье - общество
россия
индия
западная бенгалия
виталий зверев
александр гинцбург
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598050219_0:307:2994:1991_1920x0_80_0_0_2a3ab68a4db5143fa47d4177feb5d5f9.jpg
https://ria.ru/20260125/virus-2070180346.html
https://ria.ru/20260126/rossija-2070249370.html
россия
индия
западная бенгалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598050219_348:289:2692:2047_1920x0_80_0_0_cf97ed3cdf6150b40aff4ef6d40cedd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, индия, западная бенгалия, виталий зверев, александр гинцбург, российская академия наук
Здоровье - Общество, Россия, Индия, Западная Бенгалия, Виталий Зверев, Александр Гинцбург, Российская академия наук
Академик РАН оценил шансы распространения вируса Нипах в России

Зверев: вероятность распространения вируса Нипах в России крайне мала

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМедик в инфекционной клинической больнице
Медик в инфекционной клинической больнице - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Медик в инфекционной клинической больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев считает, что вероятность распространения вируса Нипах в России крайне мала.
Ранее эпидемолог Александр Гинцбург рассказал газете "Взгляд", что Нипах может попасть в Россию из-за активного авиасообщения между РФ и Индией.
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах
25 января, 15:02
"Лично я не разделяю опасений Александра Леонидовича: у нас ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен", - рассказал Зверев в интервью деловой газете "Взгляд".
Вирусолог отметил, что основными естественными переносчиками вируса Нипах являются летучие лисицы. Они могут заразить как животных, в том числе домашний скот, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц.
"И потом, вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в России нет, и у нас отсутствуют его природные резервуары - летающие лисицы. Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно", - добавил Зверев.
Академик считает, что Нипах действительно опасен, так как, по имеющимся данным, во время вспышек из пяти-шести заболевших человек один-два погибали, причем чаще всего - дети. При этом, по его мнению, в России специальных мер предосторожности, кроме обычных санитарных правил, не требуется.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания - в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
Вчера, 08:13
 
Здоровье - ОбществоРоссияИндияЗападная БенгалияВиталий ЗверевАлександр ГинцбургРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала