Что происходит с выселением Долиной из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. К дому в престижном московском районе Хамовники подъехали машины Федеральной службы судебных приставов. В присутствии понятых и сотрудников полиции началась процедура, которой так долго старались избежать обе стороны: принудительное выселение народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры, право собственности на которую через суд было возвращено покупательнице Полине Лурье.
От декабря к январю
Попытки мирно завершить сделку срывались неоднократно. Изначально Полина Лурье просила передать квартиру до 30 декабря. Защита певицы заявила, что та сможет освободить помещение не раньше 5 января. К этой дате Долина действительно начала вывозить вещи, что породило надежды на мирный исход.
Однако ключевая встреча 9 января сорвалась: певица не явилась, а направленный ею представитель не обладал необходимыми нотариальными полномочиями для подписания акта приема-передачи — документа, без которого Лурье не могла юридически вступить во владение. Как выяснилось, на этот момент Долина уже уехала на отдых в Абу-Даби.
"Тайный дворец"
Вопрос о новом месте жительства для Ларисы Долиной, судя по всему, не стоит. В ее распоряжении остается несколько объектов недвижимости. Основным местом проживания, вероятно, станет большой коттедж в закрытом подмосковном поселке Славино. Этот четырехэтажный особняк площадью 660 квадратных метров, который в прессе уже окрестили "тайным дворцом", долгое время не был известен широкой публике.
По данным издания Life, Долина приобрела участок в Славино еще в 2003 году, построив сначала трехэтажный дом на 350 "квадратов", а затем начав возведение более масштабного коттеджа. Примечательно, что этот объект был поставлен на кадастровый учет только в августе 2024 года, уже после того, как певица сама стала жертвой мошенников. До этого, как утверждается, она не платила налог на недвижимость.
Также в активе артистки есть квартира в Лефортово, где проживают ее дочь с внучкой, и две квартиры в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийском городе Дзинтари (Юрмала).
Пруд в Мытищах и санкции в Латвии
Однако и с этими активами не все гладко. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с жалобой, требуя освободить прибрежную защитную полосу ручья в округе Мытищи от земельных участков и построек, которые, по его данным, принадлежат Долиной.
По его мнению, на этой территории незаконно сооружен искусственный пруд. В жалобе содержится требование привлечь артистку к административной ответственности и "освободить прибрежную защитную полосу, <…> в том числе искусственного пруда".
Певица Лариса Долина
Параллельно назревают проблемы с зарубежной недвижимостью. Адвокат Александр Бенхин высказал мнение, что Долина может лишиться квартир в Латвии из-за национализации.
"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил он.
Юрист отметил, что в латвийском сейме звучат призывы национализировать собственность лиц, попавших под санкции. Тем самым Долина и тут рискует.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде
Что же происходит в Хамовниках?
Как пишет телеграм-канал SHOT, на место также прибыла адвокат Лурье Светлана Свириденко, чтобы, наконец, получить ключи. Сама певица на процедуре не присутствовала, потому что только завтра вернется с заграничного отдыха.
По сути, это событие стало логичной кульминацией долгого противостояния, в котором судебные решения упорно наталкивались на реальные препятствия.
Еще 12 января столичный главк ФССП возбудил исполнительное производство, установив для Долиной пятидневный срок для добровольного освобождения жилья — до 19 января. Этот срок истек, и приставы перешли к активным действиям.