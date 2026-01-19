Что происходит с выселением Долиной из квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. К дому в престижном московском районе Хамовники подъехали машины Федеральной службы судебных приставов. В присутствии понятых и сотрудников полиции началась процедура, которой так долго старались избежать обе стороны: принудительное выселение народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры, право собственности на которую через суд было возвращено покупательнице Полине Лурье.

От декабря к январю

Попытки мирно завершить сделку срывались неоднократно . Изначально Полина Лурье просила передать квартиру до 30 декабря. Защита певицы заявила, что та сможет освободить помещение не раньше 5 января. К этой дате Долина действительно начала вывозить вещи, что породило надежды на мирный исход.

Однако ключевая встреча 9 января сорвалась: певица не явилась, а направленный ею представитель не обладал необходимыми нотариальными полномочиями для подписания акта приема-передачи — документа, без которого Лурье не могла юридически вступить во владение. Как выяснилось, на этот момент Долина уже уехала на отдых в Абу-Даби.

По последней информации, певица все еще находится за границей и вернется в Москву только на следующий день после начала принудительного выселения. Таким образом, несмотря на многократные предупреждения и официально установленные судом и приставами сроки, ситуация дошла до крайней меры.

"Тайный дворец"

Вопрос о новом месте жительства для Ларисы Долиной, судя по всему, не стоит. В ее распоряжении остается несколько объектов недвижимости. Основным местом проживания, вероятно, станет большой коттедж в закрытом подмосковном поселке Славино. Этот четырехэтажный особняк площадью 660 квадратных метров, который в прессе уже окрестили "тайным дворцом", долгое время не был известен широкой публике.

По данным издания Life, Долина приобрела участок в Славино еще в 2003 году, построив сначала трехэтажный дом на 350 "квадратов", а затем начав возведение более масштабного коттеджа. Примечательно, что этот объект был поставлен на кадастровый учет только в августе 2024 года, уже после того, как певица сама стала жертвой мошенников. До этого, как утверждается, она не платила налог на недвижимость.

Также в активе артистки есть квартира в Лефортово, где проживают ее дочь с внучкой, и две квартиры в элитном жилом комплексе "Янтарная резиденция" в латвийском городе Дзинтари (Юрмала).

Пруд в Мытищах и санкции в Латвии

Однако и с этими активами не все гладко. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области с жалобой, требуя освободить прибрежную защитную полосу ручья в округе Мытищи от земельных участков и построек, которые, по его данным, принадлежат Долиной.

По его мнению, на этой территории незаконно сооружен искусственный пруд. В жалобе содержится требование привлечь артистку к административной ответственности и "освободить прибрежную защитную полосу, <…> в том числе искусственного пруда".

Параллельно назревают проблемы с зарубежной недвижимостью. Адвокат Александр Бенхин высказал мнение, что Долина может лишиться квартир в Латвии из-за национализации.

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость", — пояснил он.

Юрист отметил, что в латвийском сейме звучат призывы национализировать собственность лиц, попавших под санкции. Тем самым Долина и тут рискует.

Что же происходит в Хамовниках?

Как пишет телеграм-канал SHOT, на место также прибыла адвокат Лурье Светлана Свириденко, чтобы, наконец, получить ключи. Сама певица на процедуре не присутствовала, потому что только завтра вернется с заграничного отдыха.

По сути, это событие стало логичной кульминацией долгого противостояния, в котором судебные решения упорно наталкивались на реальные препятствия.