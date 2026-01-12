Рейтинг@Mail.ru
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ
16:41 12.01.2026 (обновлено: 17:45 12.01.2026)
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ
Ларису Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица до этого срока не передаст ключи покупательнице Полине Лурье, сообщает Life. РИА Новости, 12.01.2026
Долину принудительно выселят из квартиры, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ларису Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если певица до этого срока не передаст ключи покупательнице Полине Лурье, сообщает Life.
"Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках 19 января, если артистка до этого срока добровольно не передаст ключи Лурье. <…> Это последний срок для того, чтобы артистка вернулась в Москву и лично передала ключи хозяйке. Иначе приставы без извещения вскроют жилье в присутствии двух понятых и выселят Долину", — говорится в публикации.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
Вчера, 13:06
В понедельник адвокат Светлана Свириденко рассказала РИА Новости, что Полина Лурье подала заявление о выселении Ларисы Долиной из приобретенной квартиры в Хамовниках.
В минувшую пятницу Лурье вместе с адвокатом осмотрели квартиру, но не смогли подписать акт приема-передачи, поскольку представитель певицы не обладает необходимыми полномочиями. Покупательница не может заселиться, пока этот документ не будет подписан. Долина находится в отъезде и вернется в Москву лишь 20 января.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Долина на отдыхе, Лурье — по-прежнему без квартиры
Вчера, 14:06
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
В декабре ВС оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире. В конце того же месяца Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Личные вещи она вывезла только 8 января.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Несколько машин приезжали к бывшему дому Долиной в Хамовниках
9 января, 14:46
 
Дело о квартире ДолинойМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судЖилье
 
 
