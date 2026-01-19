https://ria.ru/20260119/kvartira-2068726098.html
Приставы проверяют, остались ли в квартире в Хамовниках вещи Долиной
Приставы проверяют, остались ли в квартире в Хамовниках вещи Долиной
Судебные приставы проводят выселение Ларисы Долиной и проверяют, остались ли вещи певицы в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье...
дело о квартире долиной
происшествия
россия
лариса долина
московский городской суд
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы проводят выселение Ларисы Долиной и проверяют, остались ли вещи певицы в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника", - заявила Свириденко.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.