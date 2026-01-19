Приставы проверяют, остались ли в квартире в Хамовниках вещи Долиной

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы проводят выселение Ларисы Долиной и проверяют, остались ли вещи певицы в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.