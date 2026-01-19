Рейтинг@Mail.ru
Приставы проверяют, остались ли в квартире в Хамовниках вещи Долиной
11:14 19.01.2026 (обновлено: 12:12 19.01.2026)
Приставы проверяют, остались ли в квартире в Хамовниках вещи Долиной
2026-01-19T11:14:00+03:00
2026-01-19T12:12:00+03:00
дело о квартире долиной
происшествия
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной, происшествия, россия, лариса долина, московский городской суд
Дело о квартире Долиной, Происшествия, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 19 января 2026
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 19 января 2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы проводят выселение Ларисы Долиной и проверяют, остались ли вещи певицы в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника", - заявила Свириденко.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Дело о квартире ДолинойПроисшествияРоссияЛариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
