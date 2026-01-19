https://ria.ru/20260119/dolina-2068734036.html
Представители Долиной добровольно открыли дверь, сообщила адвокат Лурье
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители певицы Ларисы Долиной добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру в Хамовниках, которую купила Полина Лурье, заявила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко.
"Представители Долиной добровольно открыли квартиру", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что приставы осмотрели квартиру на наличие "вещей должника". Сама Долина
, предположительно, еще не вернулась в Москву
после отдыха в ОАЭ
.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.