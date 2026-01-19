Представители Долиной добровольно открыли дверь, сообщила адвокат Лурье

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители певицы Ларисы Долиной добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру в Хамовниках, которую купила Полина Лурье, заявила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко.

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.