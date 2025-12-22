Рейтинг@Mail.ru
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
18:40 22.12.2025
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
Ее имя звучит и в судебных решениях, и в словарях, появляется на афишах концертных залов. Что происходит с недвижимостью певицы и как складывается ее... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:40:00+03:00
2025-12-22T18:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ее имя звучит и в судебных решениях, и в словарях, появляется на афишах концертных залов. Что происходит с недвижимостью певицы и как складывается ее профессиональная жизнь после громкого процесса?

Вошла в историю русского языка

Выражение "схема Долиной" войдет в словарь неологизмов 2025 года. Как сообщил РИА Новости доктор филологических наук Валерий Ефремов, вместе с ним в словарь включат еще несколько формулировок, возникших вокруг истории продажи квартиры певицы — в том числе "эффект Долиной" и "бабушкина схема".
По его словам, язык последовательно зафиксировал развитие сюжета — от лета 2024 года до конца 2025-го. Филолог отметил, что схожим образом в языке ранее отразился скандал вокруг "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой.
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева
© РИА Новости / Валерий Мельников
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева

Артистку выселят?

Неделю назад, 16 декабря, Верховный суд признал Полину Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. Вопрос о выселении певицы из квартиры суд передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда — там его рассмотрят 25 декабря.
Артистка может оставаться в квартире в Хамовниках на период рассмотрения вопроса о выселении, рассказал РИА Новости юрист Александр Хаминский, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
"Суд второй инстанции по отношению к дочери и внучке должен будет решить вопрос о снятии их с регистрационного учета, а в отношении Долиной — о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры", — рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что Верховный суд в ходе заседания установил: в квартире в Хамовниках проживает только сама Долина, а ее дочь и внучка лишь иногда приезжают в гости.

Плохие новости из Прибалтики

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью 360.ru заявил: артистка не останется без жилья после возврата Полине Лурье квартиры в Хамовниках.
Артисты эстрады Лариса Долина, Маша Распутина и Лев Лещенко, 1994 год
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Артисты эстрады Лариса Долина, Маша Распутина и Лев Лещенко, 1994 год
"У нее еще два или три места. <…> Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом, — заявил он. — У нее есть жилплощадь в Лапино и в Прибалтике одна или две квартиры, помимо всего прочего".
Вот только с Прибалтикой не все так гладко. Артистка может потерять две квартиры в латвийском городе Дзинтари из-за национализации, рассказал адвокат Александр Бенхин в интервью изданию "Абзац".
"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям", — считает он.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве
Поскольку Долина не может оплатить долги за ЖКХ, эксплуатирующая компания или муниципалитет могут подать в суд на конфискацию имущества.

"Нездоровый ажиотаж" и отмена концерта

"Юбилейный концерт в кругу друзей" в Туле должен был пройти в ДК "Туламашзавод" 4 января. Выступление отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки", сообщил РИА Новости директор компании — организатора концерта Владислав Серенко.
Ранее на сайте Дворца культуры указывалось: вместимость концертного зала — 724 места. Свободными оставались 344. В том числе не был занят первый ряд, билеты на который продавали за 7,5 тысячи рублей, за исключением одного места.
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Певица Лариса Долина

Дела столичные

В Москве ситуация обстоит лучше. В минувшее воскресенье певица вышла на сцену Live Арены, приняв участие в концерте "Рождество с Григорием Лепсом". Она исполнила песню "Бенгальский огонь" вместе с хором Академии Ларисы Долиной.
"С Рождеством! С Новым годом!" — обратилась она к публике после исполнения песни. Зрители не поддержали артистку аплодисментами.
"Лариса Долина сейчас переживает острую фазу недовольства своего зрителя. И, конечно же, вернуть репутацию очень сложно. На данный момент она является определенным токсичным артистом, которого не готовы заказывать на корпоративы. Могут отменяться даже кассовые концерты, то есть некоторые зрители сдают билеты, не поддерживают артиста", — рассказал продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России

График концертов на праздники

По данным РИА Новости, народная артистка России выступит еще несколько раз до Нового года.
  • 24 декабря певица даст сольный концерт в баре Petter в Москве. Стоимость билетов — от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Артистка выступит с коллективом "Долина Band".
  • 30 декабря певица выступит с лучшими студентами в джаз-клубе Алексея Козлова. В программе мероприятия — джазовые и популярные эстрадные композиции, отечественные и мировые шедевры в оригинальных обработках. Билеты стоят от пяти до 12,9 тысячи рублей.
  • 26 и 27 декабря артистка выйдет на сцену Театра на Таганке. Певица сыграет Миссис Ловетт в постановке режиссера Алексея Франдетти "Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Стоимость билета — до 15 тысяч.
  • 31 декабря выйдет в роли Марселины в спектакле "Фигаро" Дениса Бокурадзе. Билеты стоят до 20 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина на фестивале "Jazzовые сезоны"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Певица Лариса Долина на фестивале "Jazzовые сезоны"
 
 
 
