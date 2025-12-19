Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры - РИА Новости, 19.12.2025
03:38 19.12.2025 (обновлено: 06:04 19.12.2025)
Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры
Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры
Юрист рассказал, когда Долина должна будет выехать из квартиры

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина может оставаться в квартире в Хамовниках, которую Верховный суд России передал Полине Лурье, на период рассмотрения вопроса о выселении артистки, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Верховный суд во вторник признал Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, вопрос о выселении певицы из квартиры суд передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если артистка не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно. Вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"На период рассмотрения дела в Мосгорсуде ВС РФ сохранил право проживания Долиной в спорной квартире. Таким образом, суд второй инстанции по отношению к дочери и внучке должен будет решить вопрос о снятии их с регистрационного учета, а в отношении Долиной вопрос о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры", — рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что Верховный суд в ходе заседания установил, что в квартире в Хамовниках проживает только сама Долина, а ее дочь и внучка лишь иногда приезжают в гости, но сами постоянно там не живут.
"Долина, ее дочь и внучка имеют в собственности иные жилые помещения. То есть с учетом того, что собственницей квартиры теперь признана Полина Лурье, Ларису Долину, безусловно, снимут с регистрационного учета и выселят из теперь чужой квартиры", — добавил Хаминский.
Кроме того, юрист рассказал, как судебный процесс отразится на прописке родственников Долиной в квартире в Хамовниках.
"Что касается дочери и внучки, снятие их с регистрационного учета по месту жительства не нарушит их законных прав, так как они проживают в другой квартире и спокойно смогут зарегистрироваться по своему месту жительства. В целом, процедура снятия с регистрационного учета и выселение бывшего собственника и членов его семьи законодательно четко прописана, и особых трудностей у судов не вызывает", — заключил Хаминский.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
