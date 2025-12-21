https://ria.ru/20251221/dolina-2063704068.html
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве
Народная артистка РФ Лариса Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
