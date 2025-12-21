Рейтинг@Mail.ru
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:27 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/dolina-2063704068.html
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве - РИА Новости, 21.12.2025
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве
Народная артистка РФ Лариса Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:27:00+03:00
2025-12-21T21:27:00+03:00
шоубиз
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20251211/dolina-2061526371.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина
Шоубиз, Лариса Долина
Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в Москве

Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина выступила на концерте "Рождество с Григорием Лепсом" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Рождество с Григорием Лепсом" проходит на концертной площадке Live Арена.
В этот вечер Долина исполнила песню "Бенгальский огонь". На сцену певица вышла с хором Академии Ларисы Долиной.
"С Рождеством! С Новым годом!" - сказала она со сцены после исполнения песни.
Публика поблагодарила артистку за выступление аплодисментами.
Долина выражает благодарность поклонникам - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Долина заплакала на первом концерте после публичного заявления о квартире
11 декабря, 21:34
 
ШоубизЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала