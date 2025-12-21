В Туле отменили концерт Ларисы Долиной

ТУЛА, 21 дек – РИА Новости. Концерт Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января, отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки", сообщил РИА Новости директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

"Юбилейный концерт в кругу друзей" Долиной должен был пройти в ДК "Туламашзавод" 4 января. Ранее РИА Новости сообщало, что организаторы не смогли продать 344 билетов из 724.

В субботу, по информации билетных агрегаторов, продажи на концерт артистки оказались закрыты.

"Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки", — заявил РИА Новости директор компании-организатора концерта, объясняя закрытие продажи билетов.