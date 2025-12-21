https://ria.ru/20251221/dolina-2063583193.html
В Туле отменили концерт Ларисы Долиной
Концерт Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января, отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки", сообщил РИА Новости директор
ТУЛА, 21 дек – РИА Новости. Концерт Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января, отменили из-за "нездорового ажиотажа вокруг имени артистки", сообщил РИА Новости директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.
"Юбилейный концерт в кругу друзей" Долиной
должен был пройти в ДК "Туламашзавод" 4 января. Ранее РИА Новости сообщало, что организаторы не смогли продать 344 билетов из 724.
В субботу, по информации билетных агрегаторов, продажи на концерт артистки оказались закрыты.
"Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки", — заявил РИА Новости директор компании-организатора концерта, объясняя закрытие продажи билетов.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
. Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.