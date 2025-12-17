Рейтинг@Mail.ru
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:39 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/dolina-2062725720.html
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле - РИА Новости, 17.12.2025
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле
Организаторы не продали практически половину билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Туле, который состоится 4 января в дворце культуры... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:39:00+03:00
2025-12-17T17:39:00+03:00
шоубиз
россия
тула
москва
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251217/dolina-2062483144.html
россия
тула
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тула, москва, лариса долина
Шоубиз, Россия, Тула, Москва, Лариса Долина
Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле

Практически половина билетов на концерт Долиной в Туле в январе не распродана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 17 дек – РИА Новости. Организаторы не продали практически половину билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Туле, который состоится 4 января в дворце культуры "Туламашзавод", указано на сайте учреждения.
По данным, указанным на сайте, вместимость концертного зала составляет 724 места. На момент публикации новости свободными на сольный концерт Долиной остаются 344 места. В том числе, не занят первый ряд, билеты на который продают за 7,5 тысячи рублей, за исключением одного места.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной
Вчера, 12:25
 
ШоубизРоссияТулаМоскваЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала