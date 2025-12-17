Организаторы не продали почти половину билетов на концерт Долиной в Туле

ТУЛА, 17 дек – РИА Новости. Организаторы не продали практически половину билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Туле, который состоится 4 января в дворце культуры "Туламашзавод", указано на сайте учреждения.
По данным, указанным на сайте, вместимость концертного зала составляет 724 места. На момент публикации новости свободными на сольный концерт Долиной остаются 344 места. В том числе, не занят первый ряд, билеты на который продают за 7,5 тысячи рублей, за исключением одного места.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.