"Схема Долиной" и еще четыре словосочетания войдут в словарь неологизмов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Словосочетание "схема Долиной" и еще четыре высказывания, связанных с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года, сообщил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словарей новых слов" Валерий Ефремов.
"Хронологически сначала мы зафиксировали выражение "схема Долиной" - это лето 2024 года. Дальше "эффект Долиной" - это декабрь 2024 года. Потом "бабушкина схема" - это лето 2025 года, "казус Долиной" - осень 2025 года. И "бабушкин вариант" (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) - это декабрь 2025 года", - сказал филолог.
Ефремов напомнил, что похожим образом отразилась в современном языке история, связанная с "голой вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой: резонанс в информационном поле породил массу слов и самостоятельных словосочетаний, таких как "головечеринники" или "свитер/водолазка извинений", которые использовались позднее уже вне контекста скандальной истории.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.