"Схема Долиной" и еще четыре словосочетания войдут в словарь неологизмов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Словосочетание "схема Долиной" и еще четыре высказывания, связанных с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов 2025 года, сообщил РИА Новости доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы "Словарей новых слов" Валерий Ефремов.