Плачет, кается и дает концерты: "схема Долиной" продолжает действовать?

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. История Ларисы Долиной за несколько месяцев превратилась в громкое дело с десятками фигурантов, судебными прецедентами и неожиданными последствиями для людей, которые изначально даже не понимали, во что ввязываются. Сегодня появились новые подробности дела, последствия которого сказываются на многих.

Как все началось

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда сама заявила: "Я стала жертвой мошенников". По словам певицы, аферисты в течение четырех месяцев методично "обрабатывали" ее, убеждая, что сбережения находятся под угрозой и их срочно нужно перевести на "безопасные счета".

В итоге артистку уговорили не только передать курьеру наличные, но и продать квартиру в центре Москвы. Деньги от сделки были переведены на подставные счета. Общий ущерб, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, затем были арестованы еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил их к срокам от четырех до семи лет лишения свободы и назначил каждому штраф в размере 900 тысяч рублей.

Квартира, суды и громкие решения

Параллельно разворачивалась история с проданной квартирой в Хамовниках. Покупательницей стала Полина Лурье . После того как стало известно о мошеннической схеме, Долина оспорила сделку, заявив, что действовала под психологическим давлением.

Суды встали на сторону артистки. И Мосгорсуд, и Второй кассационный суд признали решение о возврате квартиры законным. Право собственности за Долиной было восстановлено.

© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy Ключи от квартиры © Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy Ключи от квартиры

Полина Лурье в итоге осталась и без жилья, и без денег. Она подала апелляцию, а затем обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря.

На фоне широкого общественного осуждения Лариса Долина публично заявила, что намерена вернуть покупательнице 112 миллионов рублей — именно ту сумму, которую та заплатила за квартиру. Сроки и механизм возврата певица не уточнила. Речь шла о сумме без учета инфляции и дополнительных издержек.

По инициативе Долиной было также составлено дополнительное соглашение , согласно которому дата заключения основного договора купли-продажи была перенесена с 10 на 20 июня 2024 года. В Росреестре квартира была зарегистрирована как собственность Лурье 24 июня.

© iStock.com / Sitthiphong Подписание договора © iStock.com / Sitthiphong Подписание договора

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко отмечала, что между предварительным и основным договорами прошло достаточно времени, и не исключала, что именно в этот период Долина могла пересматривать условия сделки.

Неожиданные детали и новые вопросы

После громкого скандала внимание общественности и СМИ переключилось и на другую недвижимость артистки. Так, ранее сообщалось, что Лариса Долина на протяжении 12 лет не оформляла в собственность один из своих домов в Подмосковье , что позволяло ей не платить налог.

Речь идет об участке в закрытом поселке Славино, приобретенном в 2003 году. Сначала там появился трехэтажный дом площадью около 360 квадратных метров. Позже рядом был построен еще один, более крупный коттедж уже на 660 "квадратов". По данным телеграм-канала SHOT , этот дом был поставлен на кадастровый учет лишь в августе 2024 года, уже после скандала с мошенниками.

Журналисты предположили, что за эти годы артистка могла сэкономить на налогах около миллиона рублей. Официальных комментариев по этому поводу не последовало.

Директор певицы Сергей Пудовкин ранее рассказывал , что мошенники пытались заложить подмосковную дачу Долиной, чтобы получить кредит. Перед этим в СМИ появлялись слухи о том, что артистка якобы ищет заем в 50 миллионов рублей под высокий процент для организации юбилейного тура.

Пудовкин подчеркивал, что никаких официальных запросов не было и что речь шла о тщательно спланированной мошеннической атаке с использованием известного имени.

Дело, о котором заговорили за рубежом

История получила резонанс и за пределами России. Американский журнал Vanity Fair выпустил материал , в котором описал, как российская певица продала квартиру под влиянием аферистов, а затем вернула ее через суд.

Издание отметило волну критики, обрушившуюся на Долину, и назвало происходящее абсурдным, подчеркнув, насколько легко даже публичные люди могут стать жертвами мошенников. "Иностранное вмешательство" в дело прослеживается и в еще одном комичном нюансе.

Один из мошенников прислал певице скан якобы своего паспорта, фото в котором принадлежит британскому актеру Тому Холанду, исполняющему роль Человека-Паука в киновселенной Марвел. Этот нюанс породил массу шуток в интернете.

На фоне дела Долиной появились и другие процессы с похожими схемами . В Воронеже мужчина попытался признать недействительной продажу своей квартиры, утверждая, что действовал под влиянием мошенников и в плохом состоянии здоровья после операции. Суд его доводы не убедили. Посредники заявили, что продавец вел себя адекватно, и жилье осталось у нового владельца.

Кстати, после всех судебных разбирательств все же состоялось первое выступление Ларисы Долиной, оно прошло в Наро-Фоминске. Певица не сдерживала эмоций, благодарила зрителей за поддержку и признавалась, что именно это тепло помогает ей держаться.