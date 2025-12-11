Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной изучали в суде

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суд при рассмотрении исков певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о споре за квартиру изучал видеозапись заключения договора купли-продажи, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Заключение договора купли-продажи происходило… в офисе… по адресу… Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись… предоставленная по запросу суда", - говорится в документах.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Судебное заседание назначено на 16 декабря.

Как ранее сообщало РИА Новости, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.

Долина также указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что "эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда", у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование".

Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.