СМИ раскрыли новые подробности по делу Долиной

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Суд взыскал с жительницы Казани почти 15 миллионов рублей в пользу певицы Ларисы Долиной, после того как она передала неизвестному банковскую карту за вознаграждение в 20 тысяч рублей, сообщил телеканал РЕН ТВ.

"Как следует из материалов дела, находящаяся в декретном отпуске и имеющая долги женщина познакомилась с неизвестным по имени Артур. Тот предложил ей легкий заработок. Мужчина посоветовал дистанционно оформить карту в определенном банке, ссылаясь на его "лояльность к клиентам с долгами", — говорится в публикации.

Женщина следовала инструкциям: получила банковскую карту и купила телефон с сим-картой на занятые у родственницы деньги. В тот же вечер она передала все это мужчине за вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, после чего он исчез.

На суде жительница Казни призналась, что действовала осознанно, объяснив свой поступок тяжелым финансовым положением.

Уточняется, что в иске также фигурируют еще девять ответчиков, которые в общей сложности должны вернуть Долиной порядка 54 миллионов рублей. Все они имели счета, которые использовались для обналичивания похищенных денег.

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести на "безопасные" счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.