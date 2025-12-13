Адвокат Лурье сделала новое заявление о Долиной

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина не связалась с Полиной Лурье после обещания вернуть деньги, заявила адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры, в комментарии aif.ru.
"За все время Долина ни разу со мной не связывалась", — отметила она.
Кроме того, адвокат заявила, что не верит в искренность артистки, отметив, что и на эфир та пришла, когда дело стало слишком популярным.
Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку ее ввели в заблуждение. Суд прекратил право собственности покупательницы на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат покупательницы обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.
